아라산, 초저전력 MIPI D-PHY IP로 ISO 26262 기능 안전 인증 획득

아라산, 초저전력 MIPI D-PHY IP ISO 26262 기능 안전 인증 획득 발표

산호세, 캘리포니아주, 2026년 2월 5일 /PRNewswire/ -- MIPI 표준용 IP를 최초로 선보인 기업 아라산 칩 시스템즈(Arasan Chip Systems)가 자사 2세대 초저전력 MIPI® D-PHY IP에 대해 ISO 26262 기능 안전 인증을 획득했다고 2월 4일 발표했다. 아라산은 2005년부터 MIPI 협회(MIPI Association)의 집행 멤버로 활동해 왔으며, 업계에서 MIPI IP 포트폴리오를 가장 폭넓게 공급하고 있다. ISO 26262 인증을 획득한 MIPI D-PHY IP는 40nm부터 4nm까지 파운드리 공정 노드에서 즉시 라이선스 제공이 가능하다. NDA를 체결한 적격 고객에게는 요청 시 추가 안전 관련 자료와 기술 세부 사항도 제공된다.

ISO 26262 인증 MIPI D-PHY IP는 아라산의 카메라 애플리케이션용 ISO 26262 인증 MIPI CSI-2 IP 및 디스플레이 애플리케이션용 MIPI DSI-2 IP와 원활하게 통합돼, ISO 26262 인증을 받은 MIPI 디스플레이 및 카메라 IP에 대한 토탈 솔루션을 제공한다. 또한 아라산은 SoC의 디스플레이 인터페이스를 위해 DSI-2 및 D-PHY IP와 매끄럽게 통합되는 VESA DSC 인코더 및 디코더 IP도 제공한다. MIPI D-PHY IP는 면적과 전력 소모를 절감할 수 있도록 송신(Tx) 전용 또는 수신(Rx) 전용으로 구성할 수 있다.

ISO 26262 인증은 아라산의 MIPI D-PHY IP가 DSI-2 IP 및 CSI-2 IP와 통합된 형태로 엄격한 자동차 안전 요구사항을 충족함을 입증하는 것으로, 시스템 개발자가 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 디지털 콕핏, 서라운드 뷰 시스템 등 카메라와 디스플레이 집약적인 자동차 플랫폼을 설계하는 데 기여한다.

프라카시 카마스(Prakash Kamath) 아라산 칩 시스템즈 CTO는 "현대 차량에서 카메라 수와 고해상도 디스플레이가 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 고속 연결성은 필수 요소"라며 "최신 버전의 MIPI D-PHY IP에 대해 ISO 26262 인증을 획득한 것은 안전이 중요한 설계 환경에서도 고객이 안심하고 적용할 수 있는 검증된 자동차 등급 IP를 제공하겠다는 당사의 의지의 발현"이라고 말했다.

아라산은 카메라 및 디스플레이 제어에 활용할 수 있는 MIPI I3C IP를 비롯해, MIPI SoundWire 및 MIPI SWI3S 등 오디오 IP도 제공하고 있다. 모든 디지털 IP는 PHY IP 및 소프트웨어 스택과 빈틈 없이 통합돼 제공된다.

아라산 칩 시스템즈는 표준 기반 실리콘 IP 분야의 선도 기업으로, 전 세계 고객에게 고품질 인터페이스, 메모리 및 시스템 IP를 제공하고 있다. 아라산의 IP는 모바일, 자동차, 소비자, 엔터프라이즈 시장을 망라해 디바이스 수십억 대에 적용되고 있다. 아라산의 MIPI D-PHY IP에 대한 자세한 정보는 https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/ 에서 확인할 수 있다.

아라산 소개

아라산 칩 시스템즈는 2005년부터 MIPI 협회의 활성 회원으로 활동하며 모바일 스토리지 및 연결 인터페이스를 위한 IP 솔루션을 제공해 왔다. 아라산의 MIPI IP가 적용된 칩은 10억 개 넘게 출하됐으며, 디지털 IP, AMS PHY IP, 검증 IP, HDK, 소프트웨어를 아우르는 실리콘 검증 완료 토탈 IP 솔루션을 제공하는 기업으로 명성을 쌓아왔다. 아라산은 PDA가 등장하던 1990년대 중반부터 오늘날의 자동차, 드론, IoT 기기에 이르기까지 확장된 '모바일' SoC 진화의 중심에서, 모바일 SoC의 기반이 되는 표준 기반 IP를 지속적으로 제공하고 있다.

