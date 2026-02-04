Arasan MIPI D-PHY ISO 26262 ASIL-B-Zertifizierung

Arasan gibt die Zertifizierung nach ISO 26262 für funktionale Sicherheit für sein extrem stromsparendes MIPI D-PHY IP bekannt

SAN JOSE, Kalifornien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, der erste Anbieter von IP für die MIPI-Standards in der Branche, gab heute bekannt, dass seine ultra-stromsparende MIPI® D-PHY IP der zweiten Generation die funktionale Sicherheitszertifizierung nach ISO 26262 erhalten hat. Arasan ist seit 2005 leitendes Mitglied der MIPI Association und verfügt über das umfangreichste MIPI-IP-Portfolio. Die nach ISO 26262 zertifizierte MIPI D-PHY IP ist für die sofortige Lizenzierung auf Foundry-Knoten von 40 nm bis 4 nm verfügbar. Zusätzliche Sicherheitsunterlagen und technische Details sind für qualifizierte Kunden auf Anfrage unter NDA erhältlich.

Arasan MIPI D-PHY ISO 26262 ASIL-B Certification

Die nach ISO 26262 zertifizierte MIPI D-PHY-IP lässt sich nahtlos in die nach ISO 26262 zertifizierte MIPI CSI-2-IP für Kameraanwendungen und die MIPI DSI-2-IP für Displayanwendungen von Arasan integrieren und bietet so eine vollständig nach ISO 26262 zertifizierte MIPI-Display- und Kamera-IP-Lösung. Arasan bietet außerdem seinen VESA DSC Encoder und Decoder IP an, der nahtlos in seine DSI-2 und D-PHY IP für die Display-Schnittstelle in SoCs integriert ist. Die MIPI D-PHY IP kann entweder nur für Tx oder nur für Rx konfiguriert werden, um Platz und Strom zu sparen.

Die Zertifizierung nach ISO 26262 bestätigt, dass die MIPI D-PHY-IP von Arasan, die nahtlos in die DSI-2-IP und CSI-2-IP integriert ist, die strengen Sicherheitsanforderungen der Automobilindustrie erfüllt und Systementwickler bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS), digitalen Cockpits, Surround-View-Systemen und anderen kamera- und displayintensiven Automobilplattformen unterstützt.

„Angesichts der zunehmenden Anzahl von Kameras und hochauflösenden Displays in modernen Fahrzeugen ist eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitskonnektivität von entscheidender Bedeutung", erklärte Prakash Kamath, CTO bei Arasan Chip Systems. „Die Erlangung der ISO 26262-Zertifizierung für unsere neueste Version der MIPI D-PHY IP unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung bewährter IP in Automobilqualität, die Kunden mit Vertrauen in sicherheitskritischen Designs einsetzen können."

Arasan bietet auch die MIPI I3C IP an, die neben Audio-IP wie MIPI Soundwire und MIPI SWI3S auch für die Steuerung von Kameras oder Displays verwendet werden kann. Alle digitalen IPs werden mit nahtlos integrierter PHY-IP und Software-Stack geliefert.

Arasan Chip Systems ist ein führender Anbieter von standardbasierter Silizium-IP und liefert hochwertige Schnittstellen-, Speicher- und System-IP an Kunden weltweit. Die IP von Arasan wird in Milliarden von Geräten in den Bereichen Mobilfunk, Automobil, Verbraucher und Unternehmen eingesetzt. Weitere Informationen zu Arasan MIPI D-PHY IP finden Sie unter https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/

Informationen zu Arasan:

Arasan Chip Systems ist seit 2005 aktives Mitglied der MIPI Association und bietet IP-Lösungen für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen an. Mit über einer Milliarde ausgelieferter Chips, die Arasans MIPI-IP enthalten, hat sich das Unternehmen einen Ruf als Anbieter hochwertiger, siliziumerprobter Total-IP-Lösungen erworben, die digitale IP, AMS-PHY-IP, Verifikations-IP, HDK und Software umfassen. Der Schwerpunkt von Arasan liegt auf mobilen SoCs, die sich weiterentwickelt haben und heute eine breite Palette von Anwendungen abdecken, von PDAs Mitte der 90er Jahre bis hin zu heutigen Automobilen, Drohnen und IoT-Geräten. Arasan bleibt an der Spitze dieser „mobilen" Entwicklung und bietet standardbasierte IP, die die Grundlage für mobile SoCs bildet.

