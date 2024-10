聚焦趨勢：Ben Zhou重點強調加密貨幣領域合規、增長與AI

「合規並不便宜,但違規的代價更為高昂。而且,違規帶來的不僅僅是金錢上的損失,還有其他方面的後果。」Bybit的co-founder and CEO Ben Zhou指出。

作為交易量全球第二大的加密貨幣交易所的掌舵人,Ben Zhou承認Bybit與其他主要交易所一樣,都處在不斷學習的過程中。

在談到合規環境的快速變化時,他表示:「我們不是第一家面對這些變化的,我們有機會學習和調整業務。」他承認,包括Bybit在內的所有交易所都在加大合規工作的力度。

就在一年前,各交易所通常會對合規檢查設置金額下限;但在目睹了行業內所發生的事情後,Bybit就採取了謹慎態度,對幾乎任何金額的交易都進行標準化的合規和安全檢查,他透露道。

相應地,合規成本也有所增加。他說:「營運工作變得越來越繁重,需要投入更多的人力。」他補充說,諸如Chainalysis等第三方工具在改進盡職調查和KYC(了解你的客戶)方面很有用,雖然增加了成本,但也提高了效率。

在撰寫本文時,一個由50多名風險專家組成的團隊正在與不斷擴大的法律和合規部門(包括各專業的合規官員和內部法律顧問)一起,營運Bybit的人工智能增強型風險引擎。

Ben也為加密貨幣行業在改進合規實踐方面所做的貢獻感到自豪,並提高了標準,使得不法分子更難繞過制裁。他說:「在我們這個行業,我們徹底改變了合規工作的方式。例如,如果有人試圖從受制裁的地址訪問我們的平台,我們將在幾分鍾內識別出來並屏蔽該地址。這個行業正在徹底改變以往合規工作的舊方式。」

融合AI工具,尋求增長

Bybit在AI方面採取了「略有不同」的方法,並認識到了原生界面與用戶需求之間的差距。

他解釋道:「我們不喜歡使用API,因為零售用戶不理解它們。相反,我們考慮的是用戶與交易所互動時的體驗:我們使用AI通過自動化來讓這一過程變得更簡單一些。」

在瞬息萬變的加密貨幣世界裡,用戶尋求的不是對新上市代幣的維基百科式解釋,而是確鑿的數據和社群反饋。Bybit將AI作為輔助工具,及時總結分析數據點,並引導用戶進行研究分析、項目背景調查以及社交噪音過濾。在談到Bybit部署AI的方式時,他表示:「我們基本上會觀察哪個環節是繁瑣的,並嘗試對其進行精簡」。

Ben還揭示了隨著加密貨幣繼續成為推動普惠金融的驅動力,用戶增長的地理分布格局。他談到了快速增長的TON生態系統和「邊玩邊賺」遊戲,這些吸引了來自非洲、印度以及東歐部分地區的不同用戶群體,從而描繪出了來自新興經濟體用戶加入的新趨勢。

他說,在傳統金融基礎設施可能無法滿足零售用戶需求的地方,加密貨幣提供了一種吸引人的方式來增強這些社區的能力。

小組討論的主題是「Exchanges at the Helm: Driving Crypto from Niche to Mainstream」(交易所掌舵:推動加密貨幣從小眾走向主流),由Michael Casey, Chairman of the Decentralized AI Society主持,嘉賓陣容強大,包括Bybit的Ben Zhou、Bitget的Gracy Chen、BingX的Vivien Lin、Coin W的Sonia Shaw以及KuCoin的Alicia Kao。

