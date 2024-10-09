В фокусе -- тренды: мнение Ben Zhou о нормативном соответствии, росте и ИИ в криптографии

ДУБАЙ, ОАЭ, 9 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- На конференции TOKEN2049 Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit, поделился своим откровенным мнением о соответствии криптовалют нормативно-правовым требованиям, разумном внедрении ИИ и новых факторах роста. Выступая на главной сцене вместе с участниками дискуссии из других ведущих бирж, Ben Zhou рассказал о растущих проблемах продвижения бирж и о том, как они адаптируются к ужесточающимся нормативно-правовым требованиям, на ежегодном главном криптофоруме, в котором приняли участие более 30.000 участников и на котором в полную силу прозвучали голоса лидеров в сфере блокчейна и криптоэкономики.

Trends in Focus: Ben Zhou Highlights Compliance, Growth, and AI in Crypto

Повышение нормативного соответствия: необходимая роскошь

«Соответствие нормативно-правовым требованиям стоит недешево, но штрафы обходятся еще дороже. И нарушения влекут за собой не только финансовые, но и другие последствия», — отметил Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit.

Управляя второй криптовалютной биржей в мире по объему торгов, Ben Zhou признал, что Bybit находится на том же этапе обучения, что и другие крупные биржи.

«Мы не первые, и у нас есть возможности учиться и адаптировать бизнес, — сказал он о быстрых изменениях в сфере нормативного соответствия, признав, что все биржи, включая Bybit, наращивают свои усилия в этом направлении.

— Еще год назад биржи устанавливали ограничения по сумме для нормоконтроля, но Bybit, увидев, «что произошло в отрасли», стал применять разумный подход, стандартизирующий проверки на соответствие нормативно-правовым требованиям и безопасность практически для всех транзакций на любую сумму», — рассказал он.

Соответственно, накладные расходы по обеспечению этого соответствия тоже увеличились. «Работать становится намного сложнее из-за значительного увеличения численности персонала», — сказал он, добавив, что сторонние инструменты, такие как Chainalysis, оказались полезными для совершенствования правовой экспертизы и проверки благонадежности контрагентов (KYC), добавив издержек, но одновременно повысив эффективность.

На момент написания статьи управление рисками Bybit осуществляется командой из более 50 экспертов по рискам, усиленной за счет поддержки ИИ, расширенной юридической службы и подразделения по обеспечению нормативно-правового соответствия, где работают сотрудники по нормоконтролю различных специальностей и штатные юрисконсульты.

Ben Zhou также выразил гордость за вклад криптовалют в совершенствование практики нормативного соответствия и повышение планки этого соответствия, что все более затрудняет для мошенников обход санкций. «В нашей отрасли мы произвели революцию в плане соблюдения нормативно-правовых требований. Например, если кто-то пытается получить доступ к нашей платформе с адреса, находящегося под санкциями, он будет идентифицирован в течение нескольких минут, а его адрес будет заблокирован. Отрасль революционизирует старые способы обеспечения соответствия требованиями», — заявил он.

Внедрение инструментов ИИ и поиск факторов роста

Bybit использует «немного другой подход» к ИИ и признает разрыв между нативными интерфейсами и требованиями пользователей.

«Мы не любим использовать API, потому что розничные пользователи не понимают их. Вместо этого мы думаем об удобстве пользователей при взаимодействии с биржами: мы используем ИИ, чтобы сделать этот механизм немного проще за счет автоматизации», — поясняет он.

В быстро меняющемся мире криптовалют пользователей интересуют не объяснения о недавно добавленном токене в стиле Википедии, а достоверные данные и отзывы сообщества. Bybit использует ИИ в качестве «второго пилота» для своевременного составления резюме, чтобы разбить точки данных по пунктам и помочь пользователям, проводящим свои исследования, разобраться в аналитике, истории проекта и социальном шуме по этому поводу. «В сущности, мы определяем, какая часть процесса является рутинной, и пытаемся ее оптимизировать», — поясняет он подход Bybit к развертыванию ИИ.

Ben Zhou также рассказал о географии роста бизнеса по мере того, как криптовалюта продолжает служить движущей силой повышения доступности финансовых услуг. Он прокомментировал быстрорастущую экосистему TON и игры типа «играй, чтобы заработать», привлекающие различные группы пользователей в обширном пространстве от Африки и Индии до отдельных регионов Восточной Европы, обозначив новую тенденцию привлечения пользователей из стран с развивающейся экономикой.

По его словам, криптовалюта предлагает привлекательный способ расширить возможности этих сообществ, где традиционная финансовая инфраструктура может оказаться недостаточной для розничных пользователей.

В рамках дискуссии на тему «Биржи у руля: движение криптовалют из ниши в мейнстрим», модератором которой выступил Michael Casey, Chairman of the Decentralized AI Society, выступили известные спикеры, такие как Ben Zhou от Bybit, Gracy Chen от Bitget, Vivien Lin от BingX, Sonia Shaw из Coin W и Alicia Kao от KuCoin.

#Bybit / #TheCryptoArk / #TOKEN2049

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 50 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторам и трейдерам доступны сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычная поддержка сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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