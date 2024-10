Aktualne trendy: Ben Zhou w dyskusji na temat zgodności z regulacjami, rozwoju i sztucznej inteligencji w branży kryptowalutowej

DUBAJ, ZEA, 8 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Ben Zhou, co-founder i CEO Bybit, wziął udział w forum TOKEN2049, na którym podzielił się szeregiem szczerych uwag na temat zgodności z regulacjami w branży kryptowalutowej, mądrego wdrażania rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji oraz nowych czynników wzrostu. W dyskusji z panelistami reprezentującymi inne wiodące giełdy kryptowalutowe Ben zwrócił uwagę na coraz większe trudności z wprowadzaniem ich do głównego nurtu oraz to, jak radzą sobie z dostosowywaniem się do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów regulacyjnych. Dyskusje i prelekcje odbyły się w ramach jednego z najważniejszych corocznych wydarzeń branży kryptowalutowej z udziałem ponad 30 tys. uczestników, podczas którego wybrzmiał głos czołowych ekspertów rynku blockchain i kryptowalut.

Trends in Focus: Ben Zhou Highlights Compliance, Growth, and AI in Crypto

Dążenie do zgodności z regulacjami: niezbędny luksus

„Zachowanie ścisłej zgodności z regulacjami nie jest tanie, ale płacenie kar to jeszcze większe koszty, przy czym konsekwencje ewentualnych naruszeń wykraczają poza sferę czysto monetarną" - zauważył Ben Zhou, co-founder i CEO Bybit.

Ben Zhou, stojący za sterem drugiej co do wielkości na świecie giełdy kryptowalutowej pod względem wolumenu obrotów, przyznał, że Bybit podobnie jak inne duże giełdy cały czas intensywnie uczy się.

„Nie jesteśmy pierwsi i mamy możliwości uczenia się oraz dostosowywania" - powiedział, komentując dynamiczne zmiany zachodzące na polu regulacji, przyznając przy tym, że wszystkie giełdy, w tym Bybit, intensyfikują swoje działania w tym zakresie.

Jak wyznał, jeszcze rok temu giełdy wyznaczały progi kwot, od których przeprowadzane były kontrole zgodności z regulacjami, jednak widząc, „co się dzieje w branży", Bybit przyjęła ostrożniejsze podejście polegające na standaryzacji kontroli zgodności i bezpieczeństwa, które obejmują transakcje na praktycznie każdą kwotę.

Wiązało się to ze wzrostem kosztów stałych. „Prowadzenie działalności stało się dużo trudniejsze i wymaga zaangażowania dużo większej kadry" - powiedział Ben, dodając, że w usprawnianiu procedur due diligence i KYC przydatne okazały się narzędzia zewnętrznych producentów, takie jak Chainalysis. Stanowią one wprawdzie dodatkowy koszt, ale zarazem podnoszą efektywność.

W dniu, w którym pisana jest niniejsza informacja, wspierany przez sztuczną inteligencję silnik ryzyka Bybit obsługuje zespół ponad 50 ekspertów, a reprezentujący różne dziedziny prawnicy oraz wewnętrzny doradca ds. zgodności z regulacjami tworzą stale rosnący dział prawny.

Ben chwalił również wkład branży kryptowalutowej w poprawę praktyk zgodnościowych i podniesienie poprzeczki dla nieuczciwych podmiotów próbujących obchodzić sankcje. „W naszej branży zaszła prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o praktyki w zakresie zgodności z regulacjami. Przykładowo jeżeli ktoś próbuje wejść na naszą platformę z adresu objętego sankcjami, jesteśmy w stanie zidentyfikować taką próbę w ciągu kilku minut i zablokować ten adres. W branży ma miejsce prawdziwa rewolucja w dziedzinie praktyk zgodnościowych" - powiedział.

Wdrożenie narzędzi AI i znalezienie źródeł rozwoju

Bybit ma „nieco inne podejście" do sztucznej inteligencji i dostrzega rozdźwięk pomiędzy natywnymi interfejsami a oczekiwaniami użytkowników.

„Nie lubimy używać interfejsów programowania aplikacji, ponieważ inwestorzy detaliczni ich nie rozumieją. Staramy się natomiast myśleć na temat wrażeń użytkowników podczas ich interakcji z giełdą: posługujemy się sztuczną inteligencją, by nieco ułatwić sobie automatyzację.

W dynamicznym świecie kryptowalut użytkownicy potrzebują nie „encyklopedycznych" objaśnień nowych tokenów, a twardych danych i opinii ze społeczności kryptowalutowej. Bybit wykorzystuje sztuczną inteligencję jako Co-Pilota wspomagającego tworzenie aktualnych podsumowań kluczowych danych i dostarczanie użytkownikom informacji analitycznych, projektowych i dotyczących szumu społecznego. „Sprowadza się to do ustalenia, która część procesu jest zbyt żmudna, i próby jej usprawnienia" - powiedział Ben, omawiając sposób, w jaki Bybit wdraża sztuczną inteligencję.

Ben nakreślił również mapę wzrostu dla branży kryptowalutowej jako siły napędowej inkluzywności na rynku finansowym. CEO Bybit poruszył też kwestię dynamicznie rozwijającego się ekosystemu TON oraz gier P2E (Play-to-Earn), które przyciągają grupy użytkowników z najróżniejszych regionów świata, od Afryki, przez Indie, po Europę Wschodnią, wyznaczając nowy trend otwierania się branży kryptowalutowej na gospodarki wschodzące.

Jak zauważył, wejście na rynek kryptowalutowy może wzmocnić potencjał tych społeczności, wypełniając braki w istniejącej infrastrukturze finansowej dla inwestorów detalicznych.

W panelu pt. „Exchanges at the Helm: Driving Crypto from Niche to Mainstream" („Giełdy kryptowalutowe w forpoczcie zmian: z niszy do głównego nurtu"), moderowanym przez Michaela Caseya, prezesa Decentralized AI Society, wzięli udział znakomici prelegenci, w tym Ben Zhou z Bybit, Gracy Chen z Bitget, Vivien Lin z BingX, Sonia Shaw z Coin W i Alicia Kao z KuCoin.

#Bybit / #TheCryptoArk / #TOKEN2049

Bybit

Bybit powstała w 2018 r. i jest trzecią co do wielkości giełdą kryptowalutową pod względem wolumenu obrotów, która skupia 50 mln użytkowników. Jest to profesjonalna platforma, na której traderzy i inwestorzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem aktualnych mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji można znaleźć na Bybit Press.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.bybit.com

Aktualności publikowane są w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2525373/Trends_Focus_Ben_Zhou_Highlights_Compliance_Growth_AI_Crypto.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg