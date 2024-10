Zaměřeno na trendy: Ben Zhou zdůraznil význam dodržování standardů, rozvoje a AI v oblasti kryptoměn

DUBAI, SAE, 9. října 2024 /PRNewswire/ -- Ben Zhou, co-founder a CEO společnosti Bybit, se na konferenci TOKEN2049 podělil o své názory na dodržování požadavků v oblasti kryptoměn, smysluplné využití umělé inteligence a nové motivační faktory. TOKEN2049 je každoročně konaná konference, zaměřená na oblast kryptoměn, které se účastní přes 30.000 účastníků a vystupují zde i přední zástupci ekonomiky blockchainu a kryptoměn. Ben se při svém vystoupení v hlavním sále ve společnosti dalších řečníků zaměřil na problémy při začleňování burz kryptoměn do běžného obchodování a na problematiku adaptace na narůstající regulační požadavky.

Trends in Focus: Ben Zhou Highlights Compliance, Growth, and AI in Crypto

Pokročilé dodržování požadavků: nezbytný luxus

„Dodržování standardů a požadavků není levnou záležitostí, ale finanční postihy za jejich porušení jsou nákladnější. A jejich důsledky samozřejmě nejsou pouze finanční, ale i jiné," poznamenal Ben Zhou, co-founder a CEO společnosti Bybit.

Zhou, který stojí v čele druhé největší burzy kryptoměn na světě po stránce objemu obchodů, připustil, že se způsoby, jakými společnost Bybit získává nové zkušenosti, nijak neliší od toho, jak je získávají ostatní velké burzy.

„Nejsme prvními, kdo v této oblasti působí, a máme tak příležitost se poučit a své obchodní aktivity přizpůsobit," okomentoval rychlé změny, ke kterým v oblasti dodržování standardů a požadavků dochází, a potvrdil skutečnost, že se v této oblasti všechny burzy kryptoměn snaží vynakládat větší úsilí.

Ještě před pouhým rokem burzy prováděly kontroly po stránce dodržování požadavků a standardů pouze u transakcí v určité výši, ale společnost Bybit prozřetelně usiluje o standardizaci kontrol dodržování požadavků a bezpečnostních kontrol u transakcí v prakticky jakékoliv výši. Reaguje tak na situaci, „která v našem oboru nastala," přiznal.

Odpovídajícím způsobem tak narůstají také nároky na tyto kontroly. „Provoz burzy je stále náročnější a vyžaduje mnohem více pracovníků," prohlásil a následně dodal, že v oblasti zlepšování prověřovacích postupů a identifikace zákazníků se osvědčily nástroje jako Chainalysis, které sice navýšily náklady, ale současně také efektivitu práce.

V době psaní tohoto textu společnost Bybit provozuje pod dohledem týmu více než 50 odborníků na rizika řešení pro identifikaci rizik, které využívá umělé inteligence, a to v součinnosti s narůstajícím počtem interních poradců a odborníků na právní otázky a otázky dodržování požadavků a standardů s širokou škálou specializací.

Ben také s potěšením zmínil přispění kryptoměn na zlepšování postupů v oblasti dodržování standardů a na zvyšování jejich úrovně, díky kterým je pro obchodníky s nekalými záměry náročnější obcházet uvalené sankce. „V našem oboru jsme zcela změnili způsoby, jakými je dodržování požadavků a standardů realizováno. Pokud by se například na naši platformu pokoušel někdo přistupovat ze sankciované adresy, došlo by k jeho identifikaci v řádu několika minut a tato adresa by byla zablokována. Náš obor tak přispívá k revoluci v oblasti zastaralých postupů pro realizaci dodržování požadavků a standardů," řekl.

Využití nástrojů umělé inteligence a hledání možností pro další růst

Společnost Bybit podle Zhoua „přistupuje k umělé inteligenci poněkud odlišně" a uvědomuje si, že nativní rozhraní jsou požadavkům uživatelů poněkud vzdálená.

„Snažíme se vyhýbat použití API, protože jim běžní uživatelé nerozumějí. Namísto toho se zaměřujeme na uživatelský zážitek během interakce s burzami: využíváme umělé inteligence k tomu, abychom jim tuto interakci prostřednictvím automatizace poněkud usnadnili," vysvětluje.

Ve světě kryptoměn, který neustále prochází velice aktivním vývojem, uživatelé nehledají podrobné informace o nově zavedeném tokenu, jaké by mohla obsahovat například Wikipedie, ale jednoznačná data a zpětnou vazbu komunity. Společnost Bybit využívá umělou inteligenci jako pomocníka, který vytváří včasná shrnutí rozborů dat a pomáhá uživatele, kteří vyhledávají potřebné informace, nasměrovat na analýzy, informace o daném projektu a sociální ohlasy. „Víceméně se snažíme zjistit, které části celého procesu jsou příliš rutinní, a snažíme se je zefektivnit a zjednodušit," popsal způsob, jakým společnost Bybit umělou inteligenci využívá.

Ve svém projevu se Ben také zaměřil na problematiku rozvoje v prostředí, ve kterém oblast kryptoměn představuje jeden z hlavních činitelů finanční inkluze. Zmínil se o rychle se rozvíjejícím ekosystému TON a videohrách play-to-earn, které přitahují pozornost rozmanitých skupin uživatelů z Afriky, Indie a také části východní Evropy a představují nový trend v oblasti získávání uživatelů z rozvojových ekonomických oblastí.

Jak podotkl, kryptoměny členům těchto komunit nabízejí zajímavé možnosti, jak získat lepší pozici v situacích, ve kterých tradiční finanční infrastruktura tyto běžné uživatele zklamala.

Diskusi s názvem „Exhanges at the Helm: Driving Crypto from Niche to Mainstream" (V hlavní roli burzy: cesta kryptoměn od okrajového využití k mainstreamovému) moderoval Michael Casey, předseda organizace Decentralized AI Society, a zúčastnili se jí přední odborníci, mimo jiné například Ben Zhou ze společnosti Bybit, Gracy Chenová ze společnosti Bitget, Vivien Linová ze společnosti BingX, Sonia Shawová ze společnosti Coin W nebo Alicia Kaová ze společnosti KuCoin.

O společnosti Bybit

Bybit je jednou ze tří největších burz s kryptoměnami podle objemu transakcí s celkem 50 miliony uživatelů. Byla založena v roce 2018 a obchodníkům a investorům nabízí profesionální platformu v oblasti kryptoměn s ultrarychlým párovacím systémem, nepřetržitým zákaznickým servisem a vícejazyčnou komunitní podporou. Společnost Bybit je hrdým partnerem týmu Oracle Red Bull Racing, úřadujících šampionů poháru konstruktérů i pilotů Formule 1.

Další podrobnosti o společnosti Bybit najdete na stránkách Bybit Press.

S dotazy médií se můžete obracet na adresu [email protected] Další informace najdete na adrese https://www.bybit.com Aktuální informace můžete sledovat prostřednictvím komunit a sociálních sítí společnosti Bybit

