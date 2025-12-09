Cision 任命 Amy Jones 為營銷總監

成就斐然的軟件即服務 (SaaS) 及科技營銷領袖，致力加速全球品牌與需求策略發展

芝加哥2025年12月9日 /美通社/ -- 媒體與消費者智能領域的全球領導者 Cision 今日宣佈，任命 Amy Jones 擔任營銷總監。Jones 將領導 Cision 的全球營銷組織，並直接向行政總裁 Guy Abramo 匯報。

Jones 擁有超過 25 年的豐富經驗，專精於為軟件即服務 (SaaS) 及科技企業建構頂尖營銷體系。她從 Boeing Digital 旗下 Jeppesen ForeFlight 部門加入 Cision，曾任該部門營銷總監，不僅推動營收實現雙位數增長，更成功促成公司以 105.5 億美元售予 Thoma Bravo 的交易。

她的專業背景涵蓋全球需求創造、品牌策略、產品營銷、數據分析、行銷科技創新及全渠道互動領域。Jones 曾於甲骨文、Everbridge、Zeta Global、Grand Circle Corporation、Rue La La 及 Vistaprint 擔任領導職務。

「我很高興能夠在這樣重要的時刻加入 Cision，」Cision 營銷總監 Amy Jones 表示：「Cision 的規模、數據和由 AI 驅動的創新帶來巨大機遇。我期待 ELT 與我們全球團隊攜手合作，加速業務成長，並強化我們為客戶展現的服務能力。」

「我很高興歡迎 Amy 來到 Cision，」Cision 行政總裁 Guy Abramo表示：她過往在推動可量化增長、建立可擴展的市場進入機制，以及帶領機構完成轉型方面的卓越表現，使她成為我們開啟新篇章的理想人選。」

Jones 將監督 Cision 在品牌、通訊、產品營銷、需求產生、內容、事件、分析和營銷運作方面的全球營銷策略。

Cision 簡介

Cision 是全球消費者與傳媒情報、互動及溝通解決方案的領導者。我們為公關和企業傳訊、市場營銷和社交媒體專業人士，配備在現今數據驅動世界中脫穎而出所需的工具我們深厚的專業知識、獨家數據合作夥伴關係以及屢獲殊榮的產品，包括 CisionOne、Brandwatch 和 PR Newswire，協助超過 75,000 間企業與機構，包括 84% 的《財富》雜誌 500 強企業——在最重要的受眾面前展現自我、被受眾看見，理解受眾，同時也被受眾理解。

