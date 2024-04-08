Bybit ставит отраслевой рекорд по аудиту резервов: проверено 40 криптовалют

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Bybit

08 Apr, 2024, 03:15 ET

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты, 8 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Bybit, с гордостью занимающая третье место в мире по объему торгов, в очередной раз доказывает свою приверженность принципам прозрачности и безопасности, расширяя свою систему аудита резервов (Proof-of-Reserves) и теперь проверяя в общей сложности 40 криптовалют, что является самым высоким показателем в отрасли.

В связи с этим Bybit сообщает, что каждый из 40 криптовалютных токенов, включая недавно добавленные WLD, AGI, APEX, BEAM, FET, GALA, IMX, RNDR и SHRAP, полностью обеспечен до 150%. Тем самым Bybit выходит в лидеры отрасли, превысив общее количество активов, проверенных конкурентами.

Неустанное стремление Bybit к открытости получило широкое признание, что нашло отражение в ее безупречном рейтинге доверия 10/10 от независимого агрегатора данных о криптовалютах CoinGecko и в присвоении ей категории «АА» в недавнем сравнительном отчете CCData Crypto Exchange. Эти оценки характеризуют Bybit как криптобиржу, применяющую лучшие отраслевые стандарты деятельности.

«Твердая приверженность Bybit проверке своих резервов является подтверждением нашего кредо, которое состоит в укреплении доверия через доказательства, — говорит Ben Zhou, co-founder, and CEO (Bybit). — Для нас предоставление такого подтверждения резервов — это не просто практика, а необходимость. Это гарантирует нашим пользователям, что их инвестиции находятся в надежных руках, а управление ими осуществляется по самым высоким отраслевым стандартам».

Bybit использует тщательно продуманную систему кошельков, включающую холодные, теплые и горячие кошельки, для оптимизации безопасности и поддержания ликвидности, необходимой для пользовательских транзакций. Эта надежная инфраструктура безопасности, подкрепленная партнерством с поставщиками технологий хранения криптовалюты Fireblocks и Copper, обеспечивает лидерство Bybit на рынке криптобирж, гарантируя безопасность и прозрачность как розничным, так и институциональным клиентам.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit 

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
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