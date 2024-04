Bybit legt de lat hoog voor de sector met een Proof-of-Reserves audit: 40 Tokens Geverifieerd

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 8 april 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op twee na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, bewijst opnieuw haar inzet voor transparantie en veiligheid door haar proof-of-reserves uit te breiden en nu in totaal 40 crypto-tokens te verifiëren, het hoogste in de branche.

In deze laatste stap onthult Bybit dat elk van de 40 cryptomunten, inclusief nieuw toegevoegde munten zoals WLD, AGI, APEX, BEAM, FET, GALA, IMX, RNDR en SHRAP, volledig worden ondersteund tot 150%. Dit plaatst Bybit als marktleider en overtreft het totaal aantal activa dat door concurrenten is geauditeerd.

Bybit's niet aflatend streven naar openheid wordt alom erkend, wat wordt weerspiegeld in zijn onberispelijke 10/10 Trust Score door CoinGecko en een 'AA' rating in het recente CCData Crypto Exchange Benchmark Report. Deze erkenningen benadrukken Bybit als een cryptobeurs die best practices uit de industrie implementeert.

"Onze vastberadenheid om onze reserves te verifiëren is een bewijs van ons geloof in het opbouwen van vertrouwen door middel van bewijs," zei Ben Zhou, co-founder en CEO van Bybit. "Voor ons is het leveren van een dergelijk bewijs van reserves niet alleen een gewoonte, maar ook een noodzaak. Het biedt onze gebruikers de zekerheid dat hun beleggingen in veilige handen zijn en worden beheerd volgens de hoogste normen binnen de sector."

Bybit maakt gebruik van een nauwgezet walletsysteem, inclusief cold, warm en hot wallets, om de veiligheid te optimaliseren en tegelijkertijd de liquiditeit te behouden die nodig is voor transacties van gebruikers. Deze robuuste beveiligingsinfrastructuur, versterkt door partnerschappen met institutionele bewaarders Fireblocks en Copper, verzekert Bybit's leiderschap binnen de markt voor cryptobeurzen, en biedt veiligheid en transparantie aan particuliere en institutionele klanten.

