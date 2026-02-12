CES 2026創新獎得主Strutt ev¹正式上市，開創日常智能出行工具新品類

願景：無界暢行

ev¹著力解決現代微型出行領域三大長期痛點：使用場景受限、狹窄或擁擠環境下的通行壓力，以及傳統個人出行設備伴隨的社會偏見。

對Strutt首席執行官Tony Hong而言，這項使命承載著個人情感。他的祖母與歐美眾多老年人一樣，隨著體力衰退從自行車轉向三輪車。她的出行安全成為全家持續擔憂的問題，然而傳統助行設備卻缺乏她所期望的貼心設計與直觀智能。這種矛盾揭示了一個尚未被滿足的需求：一種能在日常出行中賦予用戶完整尊嚴的解決方案。

Tony表示：「Strutt ev¹不是傳統的出行輔具，而是一款旨在拓展人們生活半徑的智能日常車輛。我們的目標是實現人車一體，讓每一次移動都可預測、響應靈敏且自然直觀，使科技隱於無形，讓用戶專注於生活本身。」

隨著電動汽車技術日益精進，以及機器人技術與人工智能的飛速發展，Strutt匯聚了一支專業的工程師與設計師團隊，將這些突破性技術轉化為現實成果，最終孕育出首款產品：Strutt ev¹。

智能核心：evSense全景感知系統

ev¹的核心搭載了evSense系統，該綜合傳感器架構通過融合高性能傳感器，實現真正的360度環境感知。系統包含用於點雲建圖的激光雷達、實現語義理解的攝像頭，以及融合了飛行時間傳感器與超聲波傳感器的組合單元。

基於此智能系統打造的Co-Pilot和Co-Pilot+模式，通過優化用戶操作指令、實施主動制動，並持續調整車輛行為以降低碰撞風險，全面提升安全性與便捷體驗。

ev¹同時引入了先進的Auto-Pilot自動駕駛功能。Pathfinder功能允許用戶在車載地圖上直接選定目的地，系統將自動計算並導航至目標點位。Waypoints功能進一步擴展了使用場景——用戶可存儲帶有自定義名稱的常用地點庫，結合基於雲端的大型語言模型（LLM）對自然語言與對話意圖的理解能力，系統能智能選擇對應航點並進行導航引導。例如當用戶說出「我想喝牛奶」時，車輛將自動導航至冰箱位置。

ev-Pilot是ev¹的無乘員自主功能套件，使車輛能在無人乘坐狀態下執行特定任務。例如在跟隨模式中，ev¹可自主跟隨用戶移動，在短途步行或場景轉換時保持隨行。更多ev-Pilot功能將通過空中升級（OTA）在驗證和發布後逐步推出。

架構基石：Quad-Drive性能體系

為使智能系統與物理性能相匹配，Strutt自主研發了Quad-Drive四輪主動驅動架構，專為實現精準的現實世界移動而設計。其核心是源自汽車主動轉向技術的高級主動轉向系統，可實現異常精確的路徑跟蹤與車輛控制。該技術使ev¹能流暢響應用戶動作與環境變化，帶來個人出行領域精準的操控體驗。

該系統由四個獨立電機驅動，其中包含可提供合計120 N•m峰值扭矩的高扭矩後驅單元，其動力表現堪比小型汽車。Quad-Drive系統與減震懸架系統協同工作，能實時動態分配動力，以保持車輛在崎嶇路面、砂石地、濕滑鋪裝路面或碎石路上的抓地力與穩定性。

Strutt設計總監Barney Mason稱：「通過Quad-Drive系統，我們確保了車輛的『肌肉』能完美匹配其『大腦』。主動轉向技術帶來了無與倫比的控制精度，而充沛扭矩與獨立懸架系統讓用戶在各種現實路況中都能獲得信心，同時無需犧牲舒適性或穩定性。」

ev¹最高時速為8英裡/小時（13公里/小時），最大負載350磅（160公斤），具備13度爬坡能力與80毫米（3.1英寸）離地間隙。為滿足日常實用需求，車輛采用模塊化架構設計，可拆分為五個便攜組件，並配備全可調座椅系統，為用戶提供個性化人體工學舒適體驗。

持續進化的平台

ev¹被設計為具備成長能力的平台。通過空中升級（OTA）技術，車輛將持續獲得故障修復與功能更新，確保用戶在購車後仍能長期享受前沿科技體驗。

上市信息、定價與試駕

即日起，Strutt ev¹已通過公司官網（www.strutt.inc）開放早鳥預售。作為連接基礎出行與尖端機器人技術的優質橋梁，ev¹標志著獨立生活新紀元的到來。

為慶祝全球首發，Strutt推出5,299美元專屬優惠價（廠商建議零售價7,499美元）。潛在客戶可在全球巡展中親身體驗ev¹，或通過官網預約試駕。

關於Strutt

Strutt是一家新加坡機器人公司，致力於通過先進傳感技術、智能駕駛系統與獲獎工業設計重新定義個人出行。公司旗艦產品Strutt ev¹旨在將電動汽車級別的安全保障、智能科技與操控體驗，融入為日常使用打造的緊湊型個人車輛中。

