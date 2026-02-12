CES 2026 ベスト・オブ・イノベーション賞受賞のStrutt ev¹が発表、スマートな日常の乗り物という新たなカテゴリーを定義

ラスベガス、2026年2月12日 /PRNewswire/ -- シンガポールに拠点を置くロボット企業Struttは本日、2026年コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）において、この種としては初となるスマートな日常的な乗り物であるStrutt ev¹の発売を正式に発表しました。従来のモビリティソリューションの限界を超えることを目指して設計された ev¹ は、自動車技術と人間中心設計を融合させることで、個人向けモビリティの概念を再定義し、より高い自立性と安心感、そして日常をより楽しくする体験を提供します。

Strutt ev¹ は、業界からの高い評価を受けて市場に登場します。2025年レッド・ドット賞（Red Dot Award）をはじめとする、複数の権威あるアワードを受賞しています: 車両テクノロジーおよび先進モビリティ部門で、ルミナリー賞および2026 CESベストオブイノベーション賞を受賞しました。Strutt 独自の evSense システムと Quad-Drive システムを統合することにより、ev¹ は同社が定義する人間と車両の一体化、つまり車両が直感的かつ自然な方法でユーザーの意図を予測して反応するシームレスな調和を実現します。

ビジョン：摩擦のないモビリティ

ev¹ は、現代のマイクロモビリティにおける以下の3つの根強い課題に対応します。

すなわち、限られたアクセシビリティ、狭い場所や混雑した環境での移動に伴うストレス、そして従来型のパーソナルモビリティ機器に対する社会的スティグマです。

StruttのCEOであるTony Hongにとって、このミッションは非常に個人的なものです。彼の祖母は、ヨーロッパや米国の多くの高齢者と同様に、体力の低下に伴い、自転車から三輪車へと移行しました。彼女の安全は常に家族の不安の種となっていましたが、従来の移動補助機器には、彼女が期待していたような配慮の行き届いたデザインや直感的な知能が欠けていました。この矛盾により、満たされていないニーズが浮き彫りになりました。つまり、モビリティ ソリューションは、妥協のない尊厳をもって日常生活を豊かにするということです。

「Strutt ev¹ は従来型のモビリティ機器ではありません。人々の世界を広げるために設計されたスマートな日常用ビークルです」と、Tonyは語っています。「私たちの目標は人と車の一体化です。動きが予測しやすく、反応がよく、直感的に感じられる移動を実現し、テクノロジーの存在を背景に溶け込ませることで、ユーザーが"生きること"そのものに集中できるようにしたいのです。」

電気自動車が新たな成熟段階に達し、ロボティクスやAIが急速に進化する中で、Struttはこれらの技術的ブレークスルーを現実のものとするため、トップクラスのエンジニアとデザイナーからなるチームを結集しました。その成果として誕生したのが、同社初の製品となる Strutt ev¹ です。

インテリジェンス：evSense 360° ビジョン

ev¹ の中核を成すのが evSenseシステム です。これは高性能センサーを融合した包括的なセンサーアーキテクチャで、真の 360度環境認識 を実現します。これには、ポイントクラウドマッピングを行う LiDAR、セマンティック理解のためのカメラ、そして ToF（Time-of-Flight）センサー と 超音波センサー の組み合わせが含まれます。

このインテリジェンスは Co-Pilot および Co-Pilot+ モードを支える中核技術となっており、ユーザー操作を滑らかに補正し、予測的なブレーキ制御を行い、さらに車両の挙動を常時調整することで、衝突への不安を軽減し、安全性と利便性を高めます。

ev¹ には、先進的な Auto-Pilot機能 も搭載されています。Pathfinder 機能では、画面上のマップで目的地を直接指定すると、システムがルートを算出し、その地点まで自動でナビゲートします。Waypointsはこの体験をさらに拡張し、名前付きで保存されたロケーションのライブラリと、自然言語や会話の意図を理解するクラウドベースの大規模言語モデル（LLM）を組み合わせています。これにより、適切なウェイポイントを選択してナビゲーションを行うことが可能となり、たとえば「牛乳が欲しい」と話しかけると、冷蔵庫へ案内するといった使い方ができます。

ev-Pilot は ev¹ の無人自律走行機能セットで、誰も乗っていない状態でも、車両が特定のタスクを実行できるようにします。一例が フォローモードです。これは ev¹ が所有者を自律的に追従し、短い散歩や移動の合間でも常にそばに付き添うことを可能にします。今後、検証およびリリースが完了したev-Pilotの追加機能は、OTA（Over-the-Air）アップデートを通じて順次提供される予定です。

アーキテクチャ：クアッドドライブ性能

その高度な知能に見合う物理的な走行性能を実現するため、Struttは Quad-Driveシステム を開発しました。これは、現実世界での正確なモビリティを目的として設計された、独自の四輪アクティブ駆動アーキテクチャです。その中核には、自動車のアクティブステアリング技術に由来する先進的なアクティブ操舵システムがあり、極めて高精度な経路追従と車両制御を可能にしています。このアプローチにより ev¹ は、ユーザーの動きや周囲環境の変化に対して滑らかに反応し、パーソナルモビリティの分野において屈指の高精度な操作体験を提供します。

このシステムを駆動するのは、4基の独立したモーターです。これには、高トルクのリア駆動ユニットが含まれ、最大トルクは合計120 N・mに達し、小型自動車に匹敵する数値となっています。Quad-Drive は、衝撃吸収型サスペンションシステムと連携して動作し、不整地、砂利道、濡れた路面、障害物のある路面など、さまざまな環境においてリアルタイムで動力を配分し、優れたトラクションと安定性を維持します。

「Quad-Drive によって、車両の"筋力"がその"頭脳"に真に見合うものになるようにしました」と、Struttのデザイン責任者であるBarney Masonは語っています。「アクティブステアリングにより、比類のない制御精度を実現しています。また、高いトルクと独立サスペンションシステムによって、快適性や安定性を損なうことなく、現実世界のさまざまな路面でも安心感を提供します。」

ev¹ は、最高速度8mph（約13km/h）、最大積載重量350ポンド（約160kg）、最大登坂能力13度、そして 最低地上高80mm（約3.1インチ） に対応しています。日常での実用性を重視して設計された本車両は、5つの持ち運び可能なコンポーネントに分解できるモジュラー構造を採用し、さらに個々のユーザーに合わせて調整可能なシートシステムにより、パーソナライズされた人間工学的快適性を提供します。

生き続けるプラットフォーム

ev¹ は、進化し続けることを前提に設計されています。OTA（Over-the-Air）アップデートにより、本車両は購入後も継続的にバグ修正や機能更新を受け取り、長期にわたって最先端の状態を維持します。

販売開始時期、価格、試乗について

本日より Strutt ev¹ は、Strutt公式ウェブサイト（www.strutt.inc）にて

アーリーバード先行予約の受付を開始します。必要不可欠なモビリティと最先端ロボティクスをつなぐプレミアムな架け橋として位置づけられる ev¹ は、自立した生活の新時代を象徴する存在です。

世界デビューを記念して、Struttは通常希望小売価格7,499ドルから大幅に割引した特別価格5,299ドルで提供します。購入を検討している方は、今後世界各地で開催される展示会にて ev¹ を実際に体験できるほか、公式ウェブサイトから試乗の予約を行うことも可能です。

Struttについて

Struttは、先進的なセンシング技術、インテリジェントな走行技術、そして受賞歴のあるインダストリアルデザインを通じて、パーソナルモビリティの再定義に取り組むシンガポール法人のロボティクス企業です。同社のフラッグシップ製品である Strutt ev¹ は、日常使用を想定したコンパクトなパーソナルビークルでありながら、電気自動車レベルの安全性、知能、制御性能を提供するよう設計されています。

これは翻訳版です。正確な情報については、公式英語版をご参照ください。

