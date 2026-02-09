CEVA 宣佈亞太及中國地區策略性領導層調整

現任全球電子商務總監 Anh-Mai Vu，獲委任為亞太及中國地區的寵物產品主管。 過去兩年，她主導公司的數碼轉型工作，並發展全球電子商務業務，進一步鞏固公司在多個市場的佈局。 她的領導才能及策略視野，將成為推動這個高潛力地區加快增長的關鍵，重點聚焦於業務拓展、提升客戶體驗，以及創造新機遇。

就有關是次領導層調整，全球商業營運執行副總裁 Andras Bolcskei 表示：「是次任命是基於 Arnaud 奠定的穩固基礎之上。 我們衷心感謝他的領導，並深信這將繼續引領他在新崗位上取得成功。 他在不同動物類別業務中都有出色的交付成果，這種能力將成為他肩負更廣泛職責的重要資產。 我們期待他在亞太及中國地區推動更迅速的業務增長。」

就其最新任命，Arnaud Leboulanger 表示：「我們很高興為 Ceva 在亞太及中國地區展開全新篇章。 將區域總部遷至上海，體現我們致力更貼近這些充滿活力、並迅速發展的市場。 透過聚焦創新、卓越營運及以客為本的策略方針，我們已做好充分準備，加快業務增長，並為客戶、合作夥伴及我們所服務的社群創造可持續價值。 我期待帶領我們才華洋溢的團隊推動這次轉型，全面釋放這個充滿動力地區的潛力。」

關於 Ceva Animal Health

Ceva Animal Health (Ceva) 為全球第五大動物保健公司，由具豐富經驗的獸醫領導，致力為所有動物提供創新的健康解決方案，以確保最高水平的護理與福祉。 公司的產品組合涵蓋包括疫苗及動物福祉產品的預防醫學方案、適用於農場及伴侶動物的藥物解決方案，以及各類設備與服務，為客戶帶來最佳體驗。

Ceva 在全球 47 個國家僱有超過 7,000 名員工，並每日致力實踐其作為「全健康 (One Health)」企業的願景：「共同超越動物保健 (Together, beyond animal health)」。

2025 年營業額：19.2 億歐元

www.ceva.com

新聞聯絡：

[email protected]

SOURCE Ceva Animal Health