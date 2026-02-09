세바, 아시아태평양 및 중국 지역 전략적 리더십 개편 발표

현재 글로벌 이커머스 부문의 안마이 부(Anh-Mai Vu) 이사는 아시아태평양 및 중국 지역의 반려동물 제품 부문 총괄 책임자로 임명됐다. 지난 2년간 그는 디지털 전환을 주도하며 글로벌 이커머스 사업 부문을 구축했고, 여러 시장에서 세바의 입지를 강화하는 데 기여했다. 그의 리더십과 전략적 비전은 확장, 고객 경험 강화, 신규 기회 창출에 중점을 두고 잠재력이 높은 이 지역의 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망된다.

이번 리더십 변화와 관련해 글로벌 영업 운영 부문의 안드라스 볼츠케이(Andras Bolcskei) 총괄 부사장은 다음과 같이 밝혔다. "이번 임명은 아르노가 그동안 구축해 온 탄탄한 기반을 바탕으로 이루어진 것이다. 그의 리더십에 깊이 감사드리며, 새로운 역할에서도 성공적으로 조직을 이끌 것이라 확신한다. 모든 동물종에 걸쳐 성과를 창출해 온 그의 역량은 확대된 책임을 수행하는 데 있어 중요한 자산이 될 것이다. 아시아태평양 및 중국 전반에서 가속화된 성장을 이끌어 가는 모습을 기대한다."

새로운 임명에 대해 아르노 르불랑제는 다음과 같이 말했다. "아시아태평양 및 중국 지역에서 세바의 새로운 장을 열게 되어 매우 기대가 크다. 지역 본부를 상하이로 이전한 것은 빠르게 변화하고 성장하는 시장에 더욱 가까이 다가가겠다는 우리의 의지를 보여준다. 혁신, 운영 효율성, 고객 중심 전략에 중점을 두고, 우리는 고객과 파트너, 그리고 우리가 활동하는 지역사회에 지속 가능한 가치를 창출하며 성장을 가속화할 수 있는 최적의 위치에 서 있다. 유능한 팀과 함께 이번 변화를 이끌며 이 역동적인 지역의 잠재력을 최대한 실현해 나가겠다."

세바 애니멀 헬스 소개

세바 애니멀 헬스는 숙련된 수의사들이 이끄는 세계 5위 규모의 동물 헬스케어 기업으로, 모든 동물의 건강과 복지를 최고 수준으로 보장하기 위한 혁신적인 헬스 솔루션 제공을 사명으로 삼고 있다. 백신과 동물복지 제품 등 예방의학 솔루션을 비롯해, 농장동물 및 반려동물을 위한 의약품, 고객에게 최상의 경험을 제공하기 위한 장비 및 서비스를 포트폴리오로 보유하고 있다.

전 세계 47개국에 7000명 이상의 임직원을 두고 있는 세바는 '동물 건강을 넘어, 다 함께(Together, beyond animal health)'라는 원 헬스(One Health) 기업으로서의 비전을 실현하기 위해 매일 노력하고 있다.

2025년 매출: 19억 2000만 유로

www.ceva.com

