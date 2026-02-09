CEVA UMUMKAN PERUBAHAN KEPEMIMPINAN STRATEGIS DI ASIA PASIFIK DAN TIONGKOK

Arnaud Leboulanger ditunjuk sebagai Wakil Presiden Eksekutif di Asia Pasifik & Tiongkok. Arnaud bergabung di grup perusahaan pada tahun 2003. Beliau memiliki pengalaman internasional yang kuat sebagai General Manager di berbagai entitas di Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Pasifik sebelum mengambil alih anak perusahaan di Prancis dan Eropa Selatan. Rekam jejak Arnaud menggambarkan kemampuannya dalam mendorong perubahan, memelopori transformasi, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Visi dan pengetahuan Arnaud tentang pasar terdiversifikasi akan menjadi aset utama untuk mendukung ambisi Ceva di wilayah strategis ini.

Anh-Mai Vu saat ini menjabat sebagai Direktur E-Commerce Global dan terpilih menjadi Kepala Produk Hewan Peliharaan di Asia Pasifik dan Tiongkok. Selama dua tahun terakhir, Anh-Mai Vu memimpin transformasi digital dan mengembangkan divisi e-commerce global di Ceva sehingga memperkuat kehadiran perusahaan di beberapa pasar. Kepemimpinan dan visi strategisnya akan menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan di wilayah berpotensi tinggi ini dengan berfokus pada ekspansi, pengalaman pelanggan, dan menciptakan peluang baru.

Kata Andras Bolcskei, Executive Vice-President divisi Global Commercial Operations, mengenai perubahan kepemimpinan ini: "Penunjukan hari ini berdasarkan landasan kokoh yang dibangun oleh Arnaud. Kami sangat menghargai kepemimpinan Arnaud dan kami yakin bahwa beliau akan tetap sukses dalam jabatan barunya. Kemampuan Arnaud untuk mencapai hasil di semua spesies akan menjadi aset utama dalam mengemban tanggung jawab yang lebih luas ini. Kami harap Arnaud mampu mendorong percepatan pertumbuhan di Asia Pasifik dan Tiongkok."

Tentang jabatan barunya, Arnaud Leboulanger berkata: "Kami sangat antusias untuk memulai babak baru ini bagi Ceva di Asia Pasifik dan Tiongkok. Pemindahan kantor pusat regional ke Shanghai menunjukkan komitmen kami untuk lebih dekat ke pasar-pasar kami yang dinamis dan berkembang pesat. Dengan fokus yang strategis pada inovasi, keunggulan operasional, dan pelanggan, kami siap mempercepat pertumbuhan dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi pelanggan, mitra, dan komunitas yang kami layani. Saya harap dapat memimpin semua tim berbakat kami melalui perubahan ini dan membuka seluruh potensi di wilayah yang dinamis tersebut."

Tentang Ceva Animal Health

Ceva Animal Health (Ceva) adalah perusahaan kesehatan hewan terbesar ke-5 di dunia yang dipimpin oleh para dokter hewan berpengalaman, dengan misi memberikan solusi kesehatan inovatif bagi semua hewan untuk memastikan perawatan dan kesejahteraan tertinggi. Portofolio kami meliputi pengobatan preventif seperti vaksin dan produk kesejahteraan hewan, solusi farmasi untuk hewan ternak dan hewan pendamping, serta peralatan dan layanan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan.

Dengan lebih dari 7.000 karyawan di 47 negara, setiap hari Ceva berupaya mewujudkan visinya sebagai perusahaan One Health: "Bersama-sama, lebih dari kesehatan hewan."

Omzet tahun 2025: €1,92 miliar

www.ceva.com

Kontak pers:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876852/Ceva_Animal_Health.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2876851/CEVA_Animal_Health_Logo.jpg

SOURCE Ceva Animal Health