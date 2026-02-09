Ceva、アジア太平洋地域・中国における戦略的リーダーシップの交代を発表

APAC・中国地域のペット用品担当責任者に、現グローバルEコマース担当ディレクターのAnh-Mai Vuが就任しました。過去2年間にわたり、同氏はデジタルトランスフォーメーションを主導してグローバルEコマース部門を発展させ、さまざまな市場における当社のプレゼンスを強化してきました。そのリーダーシップと戦略的ビジョンは、事業拡大、顧客体験、新たな機会の創出に重点を置き、この将来性の高い地域における成長を加速させる鍵となるでしょう。

グローバルコマーシャルオペレーションズ担当上級副社長のAndras Bolcskeiは、このリーダーシップの交代について次のように述べています。「今回の任命は、Arnaudが確立した強固な基盤の上に成り立つものです。私たちは同氏のリーダーシップに心から感謝しており、そのリーダーシップが新しい役割においても同氏を恙なく導くであろうことを確信しています。同氏が今回の責任範囲を拡大する歩みにおいて、あらゆる分野で成果を上げるその能力は重要な財産となることでしょう。APAC・中国全域で成長の加速を推進することを楽しみにしています」

Arnaud Leboulangerは、今回の就任について次のように述べています。「アジア太平洋・中国地域におけるCevaの新たな章を開始できることをうれしく思います。地域本部の上海への移転は、ダイナミックで急速に変化する市場により密になって対応するという当社の取り組みを反映したものです。イノベーション、オペレーショナルエクセレンス、顧客中心主義に戦略的な重点を置くことで、成長を加速させて私たちがサービスを提供する顧客、パートナー、コミュニティのために持続可能な価値を創造する上で、有利な立場を確保しています。この変革を通じて才能溢れるチームを率い、この活気ある地域の可能性を最大限に引き出すことを楽しみにしています」

Ceva Animal Healthについて

Ceva Animal Health（Ceva）は経験豊富な獣医師が率いる世界第5位のアニマルヘルス企業であり、すべての動物に最高水準の治療とウェルビーイングを保証するため、革新的な健康ソリューションを提供することをミッションとしています。当社のポートフォリオには、ワクチンや動物福祉製品などの予防医学製品、家畜やコンパニオンアニマル向けの医薬品ソリューションに加え、お客様に最高の体験を提供するための機器とサービスが含まれます。

世界47か国に7,000名を超える従業員を擁するCevaは、ワンヘルス企業としてのビジョン「Together, beyond animal health（すこやかな動物と人類の未来のために）」を実現するべく、日々取り組んでいます。

2025年売上高：19億2,000万ユーロ

www.ceva.com

報道関係者連絡先：

[email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2876852/Ceva_Animal_Health.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2876851/CEVA_Animal_Health_Logo.jpg

SOURCE Ceva Animal Health