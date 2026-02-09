CEVA ने एशिया-प्रशांत और चीन में रणनीतिक नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की

Arnaud Leboulanger को नए APAC और चीन क्षेत्र का कार्यकारी उपाध्यक्ष (EVP) नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी और फिर दक्षिणी यूरोपीय सहायक कंपनियों का कार्यभार संभालने से पहले, 2003 में ग्रुप में शामिल होकर उन्होंने दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और प्रशांत क्षेत्र की संस्थाओं के महाप्रबंधक के रूप में ठोस अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त किया था। Arnaud का पिछला रिकॉर्ड बदलाव लाने, परिवर्तनों का नेतृत्व करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। विभिन्न बाजारों के बारे में उनकी दूरदृष्टि और ज्ञान, इस रणनीतिक क्षेत्र में Ceva की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वर्तमान में वैश्विक ई-कॉमर्स की निदेशक, Anh-Mai Vu को APAC और चीन क्षेत्र के लिए पालतू-पशु उत्पादों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पिछले दो वर्षों में, कई बाजारों में कंपनी की उपस्थिति मजबूत करते हुए उन्होंने डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व किया और हमारे वैश्विक ई-कॉमर्स प्रभाग को विकसित किया है। इस उच्च-क्षमता वाले क्षेत्र में विकास को गति देने, विस्तार, ग्राहक अनुभव और नए अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने में उनका नेतृत्व और रणनीतिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा।

इस नेतृत्व परिवर्तन पर बोलते हुए, वैश्विक कमर्शियल संचालन के कार्यकारी उपाध्यक्ष, Andras Bolcskei कहते हैं: "आज की नियुक्ति Arnaud द्वारा स्थापित ठोस बुनियाद पर आधारित है। हम तहे दिल से उनके नेतृत्व की सराहना करते हैं और हमें विश्वास है कि यह उन्हें उनकी नई भूमिका में भी सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करता रहेगा। सभी प्रजातियों में परिणाम उत्पन्न करने की उनकी क्षमता इस विस्तारित दायित्व को संभालने में एक महत्वपूर्ण गुण साबित होगा। हमें आशा है कि वे पूरे APAC और चीन में तीव्र विकास को गति प्रदान करेंगे।"

अपनी नई नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए, Arnaud Leboulanger कहते हैं: "हम एशिया प्रशांत और चीन क्षेत्र में Ceva के लिए इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए उत्साहित हैं। अपने क्षेत्रीय मुख्यालय को शंघाई में स्थानांतरित करना हमारे गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे बाजारों के करीब रहने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता और ग्राहक-केंद्रितता पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करते हुए, हम विकास को गति देने और अपने ग्राहकों, भागीदारों और हमारी सेवाएं प्राप्त करने वाले समुदायों के लिए स्थायी मूल्य सृजित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। इस परिवर्तन के दौरान हमारी प्रतिभाशाली टीमों का नेतृत्व करने और इस जीवंत क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए मैं उत्सुक हूँ।"

