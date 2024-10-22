法國邁向強制電子發票──Comarch 獲得其 PDP 認證

波蘭克拉科夫2024年10月22日 /美通社/ -- 隨著法國與許多歐洲國家一起邁向全電子發票系統，Comarch 獲認證為當地用於電子發票的註冊私人平台。從現在開始，這間總部位於克拉科夫的公司，將能夠在 2025 年強制電子發票試驗階段為法國企業提供支援。

PDP Certification

PDP Certification,，或Registered Private Platform Certification，是法國授予符合處理電子發票的監管標準的法國電子發票平台的官方認可。此認證確保平台可以安全有效地處理電子發票，並符合法國法律要求。對於 Comarch 等平台來說，獲得 PDP 認證表明此等平台準備在強制性電子發票階段中支援企業，包括即將到來的 2025 年試驗，並在 2026 和 2027 年之前完全實施。

「憑藉其新獲得的 PDP 認證，Comarch 在支援法國及其他國家的電子發票業務方面已準備就緒。Comarch 電子發票確保全球 60 多個國家/地區遵守電子發票規定。透過提高營運效率、保護敏感數據並簡化發票流程，我們繼續幫助世界各地的公司在法規變更中領先。」Comarch EDI 和電子發票顧問 Rachid Ouzmine 表示。

法國的電子發票環境

在法國，電子發票正在整個商業界逐步實施，作為此國數碼轉型策略的一部分。自 2020 年以來，大型公司和公營部門供應商必須通過集中式 Chorus Pro 平台以電子方式提交和接收發票。

現在，電子發票授權將擴大至包括 B2B，從 2026 年從大型和中型企業開始，最終於 2027 年適用於所有企業（不論規模如何）。此轉移旨在提高效率，降低管理成本，以及提高金融交易的準確性。企業必須遵守嚴格的技術和法律要求，包括使用結構化數據格式和遵守特定的提交協議。

此系統旨在簡化發票流程，確保更高的透明度，並支持稅務合規。

Comarch 將如何支援法國採用電子發票？

Comarch 將利用其 PDP 認證的平台，讓電子發票的處理暢順無縫，以支援法國的電子發票過渡。此解決方案旨在處理法國當局指定的法規要求和技術標準、降低罰款風險並最大限度地減少人手錯誤。具有先進的安全功能，還可以保護敏感的財務數據。這項支援，對法國進行廣泛採用電子發票的道路十分關鍵。

聯絡方式：Michal Ostasz，[email protected]

SOURCE Comarch