La France amorce un virage vers la facturation électronique obligatoire appuyée par la solution de facturation électronique certifiée PDP de Comarch

CRACOVIE, Pologne, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que la France, comme de nombreux pays européens, se dirige vers un système de facturation entièrement électronique, Comarch obtient la certification de plateforme privée enregistrée pour la facturation électronique. L'entreprise établie à Cracovie sera désormais en mesure de soutenir les entreprises françaises pendant la phase pilote de facturation électronique obligatoire de 2025.

Certification PDP

La certification PDP, ou certification de plateforme privée enregistrée, est une reconnaissance officielle accordée aux plateformes de facturation électronique en France qui répondent aux normes réglementaires pour le traitement des factures électroniques. Cette certification garantit que la plateforme peut traiter les factures électroniques de façon sécuritaire et efficace, conformément aux exigences légales françaises. Pour les plateformes comme celles de Comarch, l'obtention de la certification PDP signifie qu'elles sont prêtes à soutenir les entreprises dans les phases de facturation électronique obligatoire, y compris le projet pilote à venir en 2025 et la mise en œuvre complète d'ici 2026 et 2027.

« Avec sa nouvelle certification PDP, Comarch est bien placée pour soutenir les entreprises dans la facturation électronique en France et ailleurs. La solution de facturation électronique de Comarch assure la conformité aux mandats de facturation électronique dans plus de 60 pays. En améliorant l'efficacité opérationnelle, en protégeant les données sensibles et en simplifiant les processus de facturation, nous continuons d'aider les entreprises du monde entier à garder une longueur d'avance sur les changements réglementaires », a déclaré Rachid Ouzmine, Consultant Avant-Vente EDI / E-Invoicing chez Comarch.

Le paysage de la facturation électronique en France

En France, la facturation électronique est progressivement mise en œuvre dans l'ensemble du secteur des entreprises dans le cadre de la stratégie de transformation numérique du pays. Depuis 2020, les grandes entreprises et les fournisseurs du secteur public doivent soumettre et recevoir leurs factures par voie électronique au moyen de la plateforme centralisée Chorus Pro.

Maintenant, le mandat de facturation électronique prend de l'expansion pour inclure le commerce interentreprises, en commençant par les grandes et moyennes entreprises d'ici 2026. Il s'appliquera ensuite à toutes les entreprises, peu importe leur taille, d'ici 2027. Ce changement vise à rehausser l'efficacité, à réduire les coûts administratifs et à améliorer l'exactitude des transactions financières. Les entreprises doivent se conformer à des exigences techniques et juridiques strictes, y compris l'utilisation de formats de données structurés et le respect de protocoles de soumission précis.

Le système est conçu pour simplifier les processus de facturation, assurer une plus grande transparence et soutenir la conformité fiscale.

Comment Comarch aidera-t-elle la France à adopter la facturation électronique ?

Comarch soutiendra la transition de la France vers la facturation électronique en s'appuyant sur sa plateforme certifiée PDP pour faciliter le traitement des factures électroniques. La solution est conçue pour répondre aux exigences réglementaires et aux normes techniques imposées par les autorités françaises, tout en réduisant le risque de pénalités et d'erreurs manuelles. Grâce à des fonctions de sécurité avancées, elle peut également protéger les données financières de nature délicate. Ce soutien est essentiel à l'adoption généralisée de la facturation électronique en France.

