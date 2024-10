Frankreich bewegt sich auf die obligatorische elektronische Rechnungsstellung zu - und Comarch ist als sein PDP zertifiziert

KRAKAU, Polen, 21. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Da Frankreich, wie viele andere europäische Länder auch, auf ein rein elektronisches Rechnungssystem zusteuert, erhält Comarch dort die Zertifizierung als Registered Private Platform für die elektronische Rechnungsstellung. Von nun an wird das Krakauer Unternehmen französische Unternehmen während der Pilotphase der obligatorischen elektronischen Rechnungsstellung im Jahr 2025 unterstützen können.

PDP-Zertifizierung

Die PDP-Zertifizierung oder Registered Private Platform Certification ist eine offizielle Anerkennung, die in Frankreich an E-Invoicing-Plattformen vergeben wird, die die gesetzliche Normen für die Verarbeitung elektronischer Rechnungen erfüllen. Diese Zertifizierung gewährleistet, dass die Plattform elektronische Rechnungen sicher und effizient verarbeiten kann und dabei die französischen gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Für Plattformen wie Comarch bedeutet die Erlangung der PDP-Zertifizierung, dass sie bereit sind, Unternehmen in den obligatorischen Phasen der elektronischen Rechnungsstellung zu unterstützen, einschließlich des bevorstehenden Pilotprojekts 2025 und der vollständigen Umsetzung bis 2026 und 2027.

„Mit seiner neu erworbenen PDP-Zertifizierung ist Comarch gut positioniert, um Unternehmen beim E-Invoicing in Frankreich und darüber hinaus zu unterstützen. Comarch E-Invoicing gewährleistet die Einhaltung der E-Invoicing-Vorschriften in über 60 Ländern weltweit. Indem wir die betriebliche Effizienz verbessern, sensible Daten schützen und die Rechnungsstellungsprozesse vereinfachen, helfen wir Unternehmen auf der ganzen Welt, den Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen immer einen Schritt voraus zu sein", sagt Rachid Ouzmine, EDI & E-Invoicing Consultant bei Comarch.

Die E-Invoicing-Landschaft in Frankreich

In Frankreich wird die elektronische Rechnungsstellung im Rahmen der Strategie der digitalen Transformation schrittweise im gesamten Unternehmenssektor eingeführt.Seit 2020 müssen große Unternehmen und Lieferanten des öffentlichen Sektors Rechnungen elektronisch über die zentrale Plattform Chorus Pro einreichen und empfangen.

Nun wird das Mandat für die elektronische Rechnungsstellung auf den B2B-Bereich ausgeweitet, zunächst auf große und mittlereUnternehmen bis 2026 und schließlich auf alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, bis 2027. Ziel der Umstellung ist es, die Effizienz zu steigern, die Verwaltungskosten zu senken und die Richtigkeit und Genauigkeit der Finanztransaktionen zu verbessern. Die Unternehmen müssen die strengen technischen und rechtlichen Anforderungen erfüllen, einschließlich der Verwendung strukturierter Datenformate und der Einhaltung spezifischer Einreichungsprotokolle.

Das System wurde entwickelt, um die Rechnungsstellung zu rationalisieren, für mehr Transparenz zu sorgen und die Einhaltung von Steuervorschriften zu unterstützen.

Wie wird Comarch Frankreich bei der Einführung von E-Invoicing unterstützen?

Comarch wird Frankreich bei der Umstellung auf E-Invoicing unterstützen, indem es seine PDP-zertifizierte Plattform einsetzt, um eine nahtlose elektronische Rechnungsverarbeitung zu ermöglichen. Die Lösung ist so konzipiert, dass sie die von den französischen Behörden vorgeschriebenen gesetzlichen Anforderungen und technischen Standards erfüllt, das Risiko von Strafen verringert und manuelle Fehler minimiert. Mithilfe fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen kann sie auch sensible Finanzdaten schützen. Diese Unterstützung ist für Frankreichs Weg zu einer breiten Einführung der elektronischen Rechnungsstellung von entscheidender Bedeutung.

