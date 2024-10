Francja wykonuje ruch w kierunku obowiązkowego e-fakturowania - Comarch uzyskuje certyfikat PDP

KRAKÓW, Polska, 22 października 2024 r. /PRNewswire/ -- W czasie, gdy Francja - podobnie jak inne europejskie państwa - zmierza w kierunku w pełni elektronicznego fakturowania, firma Comarch uzyskała certyfikat Zarejestrowanej Platformy Prywatnej do e-fakturowania w tym kraju. Od teraz krakowska firma będzie mogła wspierać francuskie przedsiębiorstwa w trakcie pilotażowej fazy obowiązkowego e-fakturowania w 2025 r.

Certyfikat PDP

Certyfikat PDP lub certyfikat Zarejestrowanej Platformy Prywatnej jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym spełnianie przez platformy do e-fakturowania francuskich przepisów w zakresie przetwarzania faktur elektronicznych. Potwierdza on, że platforma może bezpiecznie i efektywnie przetwarzać e-faktury w zgodzie z francuskimi wymogami prawnymi. W przypadku takich platform jak oferowana przez firmę Comarch, uzyskanie certyfikatu PDP oznacza gotowość do wspierania przedsiębiorstw w trakcie obowiązkowych etapów wdrażania e-faktur, w tym w trakcie nadchodzącego pilotażu w 2025 r. i pełnego wdrożenia do roku 2026 i 2027.

„Dzięki nowo uzyskanemu certyfikatowi PDP, Comarch jest w doskonałej pozycji do wspierania przedsiębiorstw w korzystaniu z e-faktur we Francji i nie tylko. E-fakturowanie firmy Comarch zapewnia zgodność z wymogami w tym zakresie w ponad 60 państwach na całym świecie. Dzięki zwiększeniu efektywności operacyjnej, ochronie danych wrażliwych i uproszczeniu procesu fakturowania, nadal pomagamy firmom z całego świata wyprzedzać zmiany regulacyjne" - mówi Rachid Ouzmine, konsultant ds. elektronicznej wymiany danych i e-fakturowania w Comarch.

Sytuacja e-faktur we Francji

We Francji e-faktury są stopniowo wdrażane w sektorze przedsiębiorstw w ramach państwowej strategii transformacji cyfrowej. Od 2020 r. duże firmy i dostawcy z sektora publicznego zobowiązani są do przekazywania i odbierania faktur w postaci elektronicznej za pośrednictwem scentralizowanej platformy Chorus Pro.

Obecnie obowiązek e-fakturowania jest rozszerzany na transakcje B2B, począwszy od dużych i średnich przedsiębiorstw w 2026 r. aż po wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości do 2027 r. Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów administracyjnych i uściślenie transakcji finansowych. Przedsiębiorstwa muszą spełnić szereg restrykcyjnych wymogów technicznych i prawnych związanych między innymi z zastosowaniem formatów danych strukturalnych i zapewnieniem zgodności ze ściśle określonymi protokołami przekazywania.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby uprościć procesy związane z fakturowaniem, zapewnić większą przejrzystość i wspierać przestrzeganie przepisów podatkowych.

W jaki sposób Comarch pomoże Francji w przejściu na e-faktury?

Comarch pomoże Francji przejść na e-faktury z wykorzystaniem swojej platformy z certyfikatem PDP, która umożliwi płynne przetwarzanie faktur elektronicznych. Rozwiązanie zaprojektowano w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i standardów technicznych wprowadzonych przez francuskie władze oraz obniżenia ryzyka kar i ograniczenia liczby błędów ludzkich. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, platforma chroni również poufne dane finansowe. To wsparcie będzie kluczowe na drodze Francji do powszechnego wprowadzenia e-faktur.

