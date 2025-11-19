Dar Global 主持倫敦證交所開市儀式，發佈全新口號「Live All In」拓展全球版圖
19 11月, 2025, 21:07 CST
倫敦 2025年11月19日 /美通社/ --於倫敦上市的國際地產發展商 Dar Global 今日在倫敦證券交易所（LSE）主持開市敲鐘儀式，寫下重要里程碑。此次儀式旨在慶祝公司成功轉至「股份（商業公司）」類別交易。此舉令 Dar Global 成為首家在倫敦證交所主板市場完成此類轉型的沙特阿拉伯企業，亦是中東地區首例。
為紀念此盛事，Dar Global 同時發佈全新全球品牌口號「Live All In」。這理念體現了公司致力為國際客戶提供卓越生活體驗及投資機遇的承諾，彰顯其進軍全球市場的膽識、雄心及對長遠價值的重視。
Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 於倫敦證交所表示：「今天是一個重要時刻，象徵著我們對全球資本市場的承諾，以及定義 Dar Global 的大膽精神。倫敦成熟的市場機制提供了知名度、信譽及高水平的企業管治標準。在慶祝這一成就之際，我們自豪地推出『Live All In』——這理念概括了我們對追求卓越的執著，以及在全球創造生活體驗與投資路徑的方針。」
Dar Global 繼續擴展版圖，受惠於在利雅得及吉達的聯合開發協議及策略性土地收購，其發展總值（GDV）已攀升至 190 億美元。公司已與超過十個世界知名的奢華品牌建立合作夥伴關係，包括 Trump Organization、Aston Martin、Automobili Lamborghini、Fendi、ELIE SAAB、Marriott Residences、Missoni、Mouawad、Pagani Automobili 及 W Hotels。這些合作讓投資者得以參與全球主要城市的獨特項目。
為加強增長策略，Dar Global 正透過新成立的投資部門進軍金融服務及資產管理領域，為國際投資者提供參與其發展項目的結構性渠道。透過結合地產專業知識與受監管的投資能力，公司正構建一個連接全球資本與沙特阿拉伯及主要國際市場高增長機遇的平台。
作為首家在倫敦證交所主板上市的沙特企業，Dar Global 聯繫著國際投資者與沙特王國不斷演變的地產市場。隨著「2030 願景」及即將推行的外資擁有權改革，該市場預料將吸引更多全球資金參與。Dar Global 的投資組合讓先行者有機會參與全球地產界這一重要新篇章。
