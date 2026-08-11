디텍트, 자카르타 수카르노하타 공항에 MERLIN™ True3D® Bird Detection Radar 공급 계약 체결

조류 레이더 비행 안전 시스템, 공항 야생동물 통제 프로그램 강화하고 항공교통관제 및 비행장 운영팀에 실시간 위험 경보 제공

파나마시티, 플로리다, 2026년 8월 11일 /PRNewswire/ -- 디텍트(DeTect, Inc.)가 자카르타 수카르노하타 공항(Soekarno-Hatta Airport)에 MERLIN 7360 True3D Bird Detection Radar(BDR)를 공급하는 계약을 체결했다. MERLIN은 가장 첨단화되고 널리 사용되는 조류 레이더 시스템으로, 전 세계 항공 안전 및 조류 보호 분야에서 600대 이상의 BDR이 운용되고 있다. MERLIN 기술은 당초 미국 공군과 미국 항공우주국(NASA)을 위해 개발되어 현재 비행장과 인근 지역의 위험한 조류 및 드론 활동을 탐지하고 경보를 발령하는 데 활용되고 있으며, 캐나다, 유럽연합(EU), 중동, 아프리카 및 아시아 지역의 상업 공항에서도 이 시스템을 사용하고 있다.

MERLIN True3D Bird Detection Radar System

자카르타 시스템은 2개 활주로 양 끝에 7360 True3D 레이더를 설치해 비행장과 주변 공역을 360도 전 방향에 걸쳐 완전한 3D 방식으로 감시하며, 공항 조류 통제팀 차량과 비행장 운영팀, 관제탑에 설치된 모니터를 통해 고위험 조류 활동을 자동으로 표시하고 경보를 발령한다. 이 시스템은 미국에서 제조되며, 프로젝트 관리는 한국에 위치한 디텍트 아시아•태평양(APAC) 지역 사무소가 담당한다. 디텍트의 게리 앤드루스(Gary Andrews) 최고경영자(CEO)는 이번 수주와 관련해 "동남아시아에서 가장 붐비는 공항 중 하나인 수카르노하타 국제공항(CGK)에 디텍트의 조류 레이더 시스템 기술을 공급하고 지원하는 업체로 인저니 에어포츠(InJourney Airports)의 선택을 받게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

디텍트 소개:

디텍트는 2003년 설립된 완전 통합형 레이더 기업으로, 전 세계에 연구, 엔지니어링, 제조 시설과 사무소를 운영하고 있다. 디텍트의 제품으로는 MERLIN™ BDR, HARRIER™ Security and Surveillance Radars, DroneWatcher™ Counter-UAS systems, MERLIN Bird Monitoring and Mitigation Systems, HARRIER Aircraft Detection Lighting Systems 및 HARRIER Beyond Visual Line-of-Sight radars 등이 있다. 디텍트는 2003년 이후 미국, 캐나다, 영국, 유럽, 아프리카, 아시아, 호주 및 뉴질랜드에서 1100대 이상의 레이더 시스템을 제조하고 운용해 왔다.

참고 사이트: https://detect-inc.com/

SOURCE DeTect, Inc.