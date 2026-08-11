DeTect remporte un contrat pour la fourniture de radars de détection d'oiseaux MERLIN™ True3D® à l'aéroport Soekarno-Hatta de Jakarta

Le système de sécurité aérienne par radars de détection des oiseaux renforcera le programme de gestion de la faune de l'aéroport et fournira des alertes en temps réel sur les risques potentiels au contrôle aérien et aux services d'exploitation de l'aérodrome.

PANAMA CITY, Floride, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- La société DeTect, Inc. a remporté le contrat pour la fourniture de ses radars de détection d'oiseaux (BDR) MERLIN 7360 True3D à l'aéroport Soekarno-Hatta de Jakarta. MERLIN est le système de radars ornithologique le plus avancé et le plus répandu, avec plus de 600 BDR déployés à travers le monde dans le cadre d'applications liées à la sécurité aérienne et à la protection des oiseaux. La technologie MERLIN a été initialement développée pour l'armée de l'air américaine et la NASA, qui l'utilisent actuellement pour détecter et signaler les activités dangereuses d'oiseaux et de drones à proximité des aérodromes ; des systèmes de ce type sont aujourd'hui utilisés par des aéroports commerciaux au Canada, dans l'Union européenne, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

MERLIN True3D Bird Detection Radar System

Le système de l'aéroport de Jakarta comprendra des radars 7360 True3D installés à l'extrémité de chacune de ses deux pistes afin d'assurer une couverture 3D complète à 360 degrés de l'aérodrome et de l'espace aérien environnant, avec un affichage automatique et des alertes en cas d'activité aviaire à haut risque via des écrans installés dans les véhicules de l'équipe de contrôle des oiseaux de l'aéroport, au centre des opérations de l'aérodrome et dans la tour de contrôle. Le système sera fabriqué aux États-Unis, et le projet sera géré par le bureau régional APAC de DeTect, situé en Corée du Sud. Gary Andrews, PDG de DeTect, a déclaré à propos de cette commande : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis par InJourney Airports pour fournir et assurer l'assistance technique du système de radar anti-oiseaux de DeTect à l'aéroport international Soekarno-Hatta (CGK), l'un des aéroports les plus fréquentés d'Asie du Sud-Est. »

À PROPOS DE DETECT INC. :

DeTect est une entreprise spécialisée dans les radars, entièrement intégrée, fondée en 2003, qui dispose de centres de recherche, d'ingénierie et de production ainsi que de bureaux dans le monde entier. La gamme de produits DeTect comprend le BDR MERLIN™, les radars de sécurité et de surveillance HARRIER™, les systèmes de lutte contre les drones DroneWatcher™, les systèmes de surveillance et de protection des oiseaux MERLIN, les systèmes d'éclairage de détection d'aéronefs HARRIER et les radars HARRIER à portée au-delà de la ligne de visée. Depuis 2003, DeTect a fabriqué et mis en service plus de 1 100 systèmes radar aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, en Afrique, en Asie, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Sites de référence : https://detect-inc.com/