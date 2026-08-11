DeTect đã nhận được hợp đồng cung cấp Hệ Thống Radar Phát Hiện Chim MERLIN™ True3D® cho Sân Bay Soekarno-Hatta tại Jakarta.

Hệ thống radar phát hiện chim nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến bay sẽ tăng cường chương trình kiểm soát động vật hoang dã của sân bay và cung cấp các cảnh báo theo thời gian thực về nguy cơ đối với an toàn cho bộ phận kiểm soát không lưu và hoạt động khai thác sân bay.

THÀNH PHỐ PANAMA, Florida, ngày 11 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- DeTect, Inc. đã nhận được hợp đồng cung cấp Radar Phát Hiện Chim (BDR) MERLIN 7360 True3D cho Sân Bay Soekarno-Hatta tại Jakarta. MERLIN là hệ thống radar phát hiện chim tiên tiến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất, với hơn 600 BDR trên toàn thế giới trong các ứng dụng an toàn hàng không và bảo vệ loài chim. Công nghệ MERLIN ban đầu được phát triển cho Không Quân Hoa Kỳ và NASA, và hiện đang được các đơn vị này sử dụng để phát hiện và cảnh báo về hoạt động nguy hiểm của chim và drone tại và xung quanh các sân bay. Các hệ thống này hiện cũng đang được sử dụng tại các sân bay thương mại ở Canada, Liên Minh Châu Âu (EU), Trung Đông, Châu Phi và Châu Á.

MERLIN True3D Bird Detection Radar System

Hệ thống tại Jakarta sẽ bao gồm 7360 radar True3D được bố trí ở hai đầu của mỗi đường băng nhằm cung cấp khả năng giám sát toàn diện theo không gian 3D 360° đối với khu vực sân bay và không phận xung quanh, đồng thời tự động hiển thị và cảnh báo hoạt động của chim có nguy cơ cao thông qua các màn hình trên xe của đội kiểm soát chim tại sân bay, tại bộ phận khai thác sân bay và trong đài kiểm soát không lưu. Hệ thống sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ và dự án sẽ do văn phòng Khu Vực APAC của DeTect tại Hàn Quốc quản lý. CEO của DeTect, Gary Andrews, phát biểu về đơn hàng này: "Chúng tôi rất vinh dự được InJourney Airports lựa chọn để cung cấp và hỗ trợ công nghệ hệ thống radar phát hiện chim của DeTect tại Sân Bay Quốc Tế Soekarno-Hatta (CGK), một trong những sân bay nhộn nhịp nhất Đông Nam Á."

GIỚI THIỆU VỀ DETECT INC:

DeTect là một công ty radar tích hợp toàn diện, được thành lập vào năm 2003, với các cơ sở nghiên cứu, kỹ thuật và sản xuất cùng các văn phòng trên toàn thế giới. Các sản phẩm của DeTect bao gồm MERLIN™ BDR, radar an ninh và giám sát HARRIER™, hệ thống chống máy bay không người lái DroneWatcher™, hệ thống giám sát và giảm thiểu chim MERLIN, hệ thống chiếu sáng phát hiện máy bay HARRIER và radar HARRIER hoạt động ngoài tầm nhìn trực tiếp.Từ năm 2003, DeTect đã sản xuất và đưa vào hoạt động hơn 1100 hệ thống radar tại Mỹ, Canada, Anh, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Úc và New Zealand.

Các trang web tham khảo: https://detect-inc.com/

SOURCE DeTect, Inc.