DeTect Dapatkan Kontrak Untuk Memasok MERLIN™ True3D® Bird Detection Radar ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta

Sistem keselamatan penerbangan berbasis radar deteksi burung ini akan meningkatkan program pengendalian satwa liar di bandara dan memberikan peringatan risiko bahaya di waktu nyata kepada pengendalian lalu lintas udara dan operasional bandara.

PANAMA CITY, Fla., 11 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- DeTect, Inc. mendapatkan kontrak untuk memasok MERLIN 7360 True3D Bird Detection Radar ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. MERLIN adalah sistem radar burung tercanggih dan paling banyak digunakan. Lebih dari 600 BDR digunakan di seluruh dunia untuk keselamatan penerbangan dan perlindungan burung. Teknologi MERLIN awalnya dikembangkan untuk Angkatan Udara A.S. dan NASA yang saat ini digunakan oleh mereka untuk mendeteksi dan memberikan peringatan terkait aktivitas burung dan drone yang berbahaya di dalam maupun di sekitar area lapangan terbang. Sistem tersebut saat ini juga digunakan oleh bandara komersial di Kanada, Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

MERLIN True3D Bird Detection Radar System

Sistem di Jakarta akan dilengkapi radar 7360 True3D di ujung masing-masing dua landasan pacu untuk menyediakan cakupan penuh 3D 360 derajat terhadap area lapangan terbang dan wilayah udara di sekitarnya, dengan tampilan dan peringatan otomatis mengenai aktivitas burung berisiko tinggi melalui monitor di kendaraan tim pengendalian burung di bandara, operasional lapangan terbang, dan menara pengawas. Sistem tersebut akan diproduksi di A.S., sedangkan proyeknya akan dikelola oleh kantor regional DeTect Asia Pasifik di Korea Selatan. Kata CEO DeTect, Gary Andrews, mengenai pesanan tersebut, "Kami senang sekali terpilih oleh InJourney Airports untuk memasok dan mendukung teknologi sistem radar deteksi burung DeTect di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara."

TENTANG DETECT INC:

DeTect adalah perusahaan radar terintegrasi penuh yang didirikan pada tahun 2003, dilengkapi fasilitas penelitian, rekayasa, dan manufaktur serta kantor di seluruh dunia. Produk DeTect meliputi MERLIN™ BDR, HARRIER™ Security and Surveillance Radars, sistem DroneWatcher™ Counter- UAS, MERLIN Bird Monitoring and Mitigation Systems, HARRIER Aircraft Detection Lighting Systems, dan radar HARRIER Beyond Visual Line-of-Sight. Sejak tahun 2003, DeTect memproduksi dan mengoperasikan lebih dari 1.100 sistem radar di A.S., Kanada, Inggris, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Selandia Baru.

Situs web rujukan: https://detect-inc.com/

SOURCE DeTect, Inc.