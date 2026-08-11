DeTect、ジャカルタのスカルノ・ハッタ国際空港向けにMERLIN™ True3D®鳥類検知レーダーを供給する契約を獲得

この鳥類レーダーによる飛行安全システムは、空港の野生生物対策プログラムを強化するとともに、航空交通管制および飛行場運営部門に対して、危険リスクに関するリアルタイムの警報を提供します。

フロリダ州パナマシティ, 2026年8月11日 /PRNewswire/ -- DeTect, Inc.は、ジャカルタのスカルノ・ハッタ国際空港向けに、同社の「MERLIN 7360 True3D 鳥類検知レーダー（BDR）」を供給する契約を獲得しました。MERLINは、航空安全および鳥害対策の分野において、世界中で600台以上のBDRが導入されている、最も先進的で広く利用されている鳥類レーダーシステムです。MERLIN技術は、もともと米空軍およびNASA向けに開発され、現在も両機関によって、飛行場内およびその周辺における危険な鳥類やドローンの活動を検知・警報するために活用されています。また、このシステムは現在、カナダ、EU、中東、アフリカ、アジアの民間空港でも導入されています。

MERLIN True3D Bird Detection Radar System

ジャカルタ・システムは、2本の滑走路のそれぞれ端に7,360台のTrue3Dレーダーを設置し、飛行場および周辺空域の完全な3D 360度監視を実現するとともに、空港の鳥類対策チームの車両、飛行場運用管制室、および管制塔に設置されたモニターを通じて、高リスクの鳥類活動に関する情報を自動的に表示・警報する機能を備えています。本システムは米国で製造され、プロジェクトの管理は、韓国にある DeTectのアジア太平洋地域事務所が担当します。DeTect社の最高経営責任者（CEO）であるGary Andrewsは、今回の受注について次のように述べています。「東南アジアで最も利用客の多い空港の一つであるスカルノ・ハッタ国際空港（CGK）において、InJourney AirportsからDeTectの鳥類レーダーシステム技術の供給およびサポート業務を委託されたことを大変光栄に思います。」

DETECT INC.について：

DeTectは、2003年に設立された、研究、エンジニアリング、製造の各施設およびオフィスを世界中に展開する、レーダー分野の総合企業です。DeTectの製品には、MERLIN™ BDR、HARRIER™セキュリティ・監視レーダー、DroneWatcher™対UASシステム、MERLIN鳥類監視・対策システム、HARRIER航空機検知照明システム、およびHARRIER超視程レーダーなどが含まれます。 2003年以来、DeTectは米国、カナダ、英国、欧州、アフリカ、アジア、オーストラリアおよびニュージーランドにおいて、1,100台以上のレーダーシステムを製造・納入してきました。

参考サイト： https://detect-inc.com/

SOURCE DeTect, Inc.