杜拜國際金融中心《未來金融報告》揭示，數碼原生及人工智能驅動的挑戰者銀行正重塑銀行業模式，標誌著業界自 2008 年以來最大的轉變

挑戰者銀行憑藉人工智能驅動、雲端優先及輕資產的營運根基，在效率、個人化及成本控制上樹立新典範，亦突顯出傳統銀行模式的種種制肘。 挑戰者銀行的飛速擴張，令傳統機構倍感壓力，不得不加快創新步伐，以求維持競爭優勢。 若未能進行果斷變革，到 2030 年行業整體利潤或會萎縮 1,700 億美元，導致眾多金融機構的盈利低於其資本成本。

杜拜國際金融中心管理局行政總裁 Arif Amiri 閣下 表示：「全球銀行業正經歷近二十年來最深刻的變革，金融機構必須加強創新、提升穩健能力並靈活適應，才能在人工智能、數碼資產及多變全球市場所主導的金融新格局中蓬勃發展。 在杜拜和杜拜國際金融中心，我們致力構建面向未來的生態系統，協助全球金融機構把握中東、非洲及南亞地區的高增長機遇，同時支援銀行打造滿足未來所需的靈活基礎及穩健能力。」

報告表明，率先果斷出擊的銀行，除了能穩守盈利根基，更可開闢嶄新客戶層、拓展新地域，以及探索前沿資產領域。 藉此便能搶佔更大的全球金融市場份額。

杜拜地處東西方交匯點，其地理位置讓銀行可把新興金融科技創新與國際資本對接，同時打通亞洲、海灣地區及非洲的高增長市場。

銀行往往會揀選監管政策有利的司法管轄區，先在可控環境下試行新服務，並驗證模型的精準度及管治水平，再向區域市場推展。 作為全球首個原生人工智能金融中心，杜拜國際金融中心正將智能技術融入監管程序及市場基建之中，協助企業開發、測試和大規模推行人工智能驅動的金融服務。

報告揭示，企業家、家族辦公室及女性均屬極具影響力的銀行客戶，惟其不斷演變的獨特金融需求，至今仍未獲充分滿足。

SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)