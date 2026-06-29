DJI 發表全新雙主鏡頭口袋電影機Osmo Pocket 4P：靈眸成雙，遠見非凡

Osmo Pocket 4P 的雙主鏡頭系統將更完整的創作視角帶入口袋雲台相機。產品搭載全新一英吋廣角主鏡頭與 60mm 黃金中焦鏡頭，覆蓋從環境敘事到人物特寫的多元拍攝需求。

廣角主鏡頭採用全新一英吋 CMOS，擁有 20mm 等效焦距與 f/2.0 大光圈，並在 LOFIC 技術加持下實現最高 17 級動態範圍[1]，在大光比、逆光等複雜光線場景中，依然保留豐富完整的明暗細節。新增的中焦鏡頭則具備 60mm 等效焦距與 f/1.8 大光圈，支援 3 倍光學變焦與最高 12 倍變焦[1]，結合 DJI 一以貫之的人像美學沉澱，帶來自然柔和的光學虛化與更具層次的人像表現。

從風光記錄、城市街拍到日常人像與情緒特寫，Osmo Pocket 4P 讓遠景更有空間感，近景更有主角感，也讓一台口袋裝置擁有更完整的電影級敘事表達能力。

專業畫質能力下放，讓口袋創作也擁有電影級質感

影像表現的進階，也來自畫質能力的提升。Osmo Pocket 4P 承接了 DJI 在專業影像領域的長期積累，支援全新 D-Log 2 色彩模式[1]與 10-bit 色深，可記錄超過 10 億種色彩。配合最高 17 級動態範圍[1]，能夠在高光與暗部之間保留更豐富的細節層次，為後期調色和風格化創作提供更充足空間。

同時，產品最高支援 4K/240fps 電影級超清慢動作錄製[1]；影片模式下還支援慢快門拍攝，可記錄流光軌跡與運動模糊，讓創作者在快慢之間，建立更具氛圍感的視覺表達。從鏡頭到色彩，從寬容度到慢動作，這些原本更多服務於專業工作的影像能力，正在以更低門檻進入日常創作。

智慧拍攝體驗全面進化，讓創作更高效

Osmo Pocket 4P 在拍攝體驗上持續朝「高效創作工具」演進。憑藉 DJI 成熟的三軸機械雲台增穩技術，無論是行走拍攝、移動跟拍還是快速轉場，畫面始終保持穩定流暢。全新智慧跟隨 8.0[1] 則支援全焦段跟隨、多人跟隨與主角跟隨多種模式[1]，最高支援 12 倍變焦[1]跟隨，讓人物、寵物、車輛等主體在複雜運動中依然保持自然穩定的構圖位置。

Osmo Pocket 4P 的人像直出效果，延續了 DJI 在人像美學上的長期積累，整體觀感清透自然、層次分明。在此基礎上，產品還支援機內即時調整磨皮、美白等級與膚色冷暖[1]，並內建 6 款底片色調[1]，幫助使用者在拍攝當下獲得更個人化的風格效果。連接 DJI Mimo app 後，還可解鎖更多美顏玩法[1]，搭配豐富的預設剪輯效果與色彩調校能力，使用者可便利地進行後期剪輯與調色。從拍攝到出片，複雜的創作決策被進一步簡化，讓靈感表達更加輕鬆自然。

從記錄分享到拓展應用，構建更完整的輕量創作生態

Osmo Pocket 4P 的進化，不止於拍攝本身，更延伸至完整的創作配套。產品內建 103GB 儲存空間，無需插卡，開機即錄；支援 USB 3.1，有線傳輸速率最高可達 800MB/s[1]，大幅提升素材匯出效率。續航方面，最快 18 分鐘[1]即可充至 80%，最長續航可達 210 分鐘[1]，從容覆蓋旅行記錄、日常創作與長時間拍攝需求。

在便攜影像之外，Osmo Pocket 4P 同樣適用更多泛專業場景。產品支援 WiFi 直播[1]、網路會議、網路攝影機與機內時間碼功能，可涵蓋線上直播、多機位協作與後期素材管理等需求；補光燈、美顏柔光鏡、ND 濾鏡套件、取景遙控器、無線麥克風與續航手把等配件[1]，進一步拓展了畫面呈現、收音與移動拍攝的可能性。

讓專業能力走向更多使用者，重新定義口袋電影機

Osmo Pocket 4P 的發表，是 DJI 專業影像能力持續走向大眾使用者的重要體現。多年來，DJI 在穩定系統、色彩科學、智慧跟隨與影像整合方面的積累，如今被重新整合，以更輕巧易用的方式，融入一台可隨身攜帶的口袋裝置中。Osmo Pocket 4P 帶來的，不僅是影像規格與拍攝體驗的全面升級，也讓電影級影像所強調的穩定運鏡、畫面層次與敘事表達，以更輕便的方式進入日常創作，為「口袋電影機」打開了更進一步的想像空間。

售價與服務

即日起，Osmo Pocket 4P 於 DJI 官方線上商店及線下授權體驗店等渠道開售，共包含 2 種套裝：

Osmo Pocket 4P 標準套裝售價 HK$4,699 / NT$19,290 ，內含 Osmo Pocket 4P 主相機、補光燈、1/4″ 螺紋手把、便攜收納袋、USB-C 至 USB-C PD 快充線（USB 3.1）等配件。

Osmo Pocket 4P Vlog 套裝售價 HK$5,329 /NT$21,790 ，內含 Osmo Pocket 4P 主相機、DJI Mic Mini 2 發射器、補光燈、取景遙控器、迷你三腳架、1/4″ 螺紋手把、收納包、便攜收納袋、USB-C 至 USB-C PD 快充線（USB 3.1）等配件。

適用於 Osmo Pocket 4P 的保障計畫 DJI Care 隨心換同步上線，提供全方位意外保障解決方案，只需支付一筆替換費，即可一鍵極速換新，無懼自然磨損、碰撞變形、入水等意外情形導致的機器損壞。並享受官方保固、全球保固、雙向免運費等多項專屬服務權益。

DJI Care 隨心換 1 年版（Osmo Pocket 4P）售價 HK$ 359/ NT$ 1,490 ，提供 1 年內 2 次低價替換權益。

DJI Care 隨心換 2 年版（Osmo Pocket 4P）售價 HK$ 619/ NT$ 2,490，提供 2 年內 4 次低價替換權益。

欲瞭解 DJI Care 隨心換，請造訪：https://www.dji.com/cn/support/service/djicare-refresh

更多關於 Osmo Pocket 4P 詳情，請造訪：https://www.dji.com/osmo-pocket-4p

備註： [1] 本頁面所有數值均在受控測試環境下使用量產版 Osmo Pocket 4P 測得。具體測試條件及更多產品說明，請參閱 Osmo Pocket 4P 產品詳情頁：https://www.dji.com/osmo-pocket-4p

SOURCE DJI