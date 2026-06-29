Osmo Pocket 4P Menghadirkan Kemampuan Pembuatan Film Profesional, Memajukan Kategori Kamera Gimbal yang Dipelopori DJI

Dua Lensa untuk Fleksibilitas Sinematik Jarak Dekat dan Jauh

Osmo Pocket 4P dilengkapi dengan lensa ganda yang menghasilkan efek visual sinematik dengan sangat mudah – mulai dari lanskap kota sudut lebar hingga potret yang lembut. Lensa sudut lebar utama dilengkapi dengan CMOS 1 inci serba baru (setara format 20 mm dan apertur f/2.0). Didukung oleh teknologi LOFIC mutakhir, lensa ini menghadirkan rentang dinamis 17 stop[1] yang belum pernah ada sebelumnya dan mendukung video hingga 4K/240 fps[1]. Kemampuan pembuatan film profesional ini, yang lebih umum ditemukan pada kamera sinema kelas atas, dapat dengan mudah menangani adegan berkontras tinggi seperti pemandangan kota di malam hari, matahari terbenam, dan potret dengan cahaya belakang. Sementara itu, lensa tele menengah 60 mm baru beresolusi tinggi dengan apertur besar menghadirkan panjang fokus klasik untuk potret yang menonjol. Mendukung zoom optik 3× dan zoom hingga 12×[1]. Apertur besar f/1.8 (kedalaman bidang setara f/6.3) secara kuat mengompresi latar belakang, menariknya lebih dekat ke subjek untuk menghasilkan efek buram. Dikombinasikan dengan gerakan kamera, hal ini menghasilkan visual sinematik yang sangat kuat dan berkesan.

Meningkatkan Kualitas Citra, Percikan Baru dalam Inspirasi

Untuk aksi berkecepatan tinggi, Osmo Pocket 4P dapat menangkap gerak lambat ultra-HD hingga 8×[1] pada 4K/240 fps, memberikan efek seolah waktu melambat untuk momen dinamis seperti subjek yang berputar, rambut yang tertiup angin, atau salju yang turun dengan detail yang memukau. Selain itu, Video Rana Lambat dapat digunakan untuk merekam jejak aliran cahaya, menciptakan efek buram gerakan atau menangkap jejak gerakan dan perjalanan waktu untuk narasi visual yang benar-benar unik. Integrasi profil warna D-Log 2 10-bit[1] yang baru, dipadukan dengan rentang dinamis 17 stop[1], mempertahankan detail area terang dan gelap yang tiada tanding, setara dengan kamera sinema kelas premium. Dengan kedalaman warna 10-bit yang menangkap lebih dari satu miliar warna, transisi tonal tetap sangat mulus, memaksimalkan fleksibilitas untuk penyesuaian warna dalam pascaproduksi.

Pemotretan Cerdas, Stabilitas Tak Tergoyahkan

Osmo Pocket 4P dibangun di atas warisan gemilang DJI dalam sinematografi profesional, termasuk sistem stabilisasi Ronin yang inovatif – yang diakui oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan Television Academy. Dibalut dalam bodi yang sangat ringkas seberat 230 g, gimbal mekanis 3 sumbu canggihnya memastikan rekaman tetap sangat mulus dan stabil. ActiveTrack 8.0[1] yang telah ditingkatkan menjaga subjek—baik itu orang, kendaraan, hewan peliharaan, maupun objek dengan bentuk dinamis—tetap berada tepat di tengah bingkai, bahkan pada zoom 12×. Secara intuitif, fitur ini memprioritaskan subjek yang telah didaftarkan atau menempatkan beberapa subjek di tengah pada panjang fokus apa pun dengan menggunakan pembingkaian otomatis.

Abadikan Sesuka Anda, Bagikan di Mana Saja

Berbekal pengalaman pengguna yang telah ditingkatkan dan diperkenalkan pada versi standar, Osmo Pocket 4P menghadirkan sejumlah fitur intuitif yang dirancang untuk menyederhanakan proses kreatif, termasuk:

Perekaman Instan: Putar layar sentuh untuk menyalakan perangkat dan mulai merekam dengan cepat.

Kendali Gestur: Tunjukkan telapak tangan terbuka untuk mengaktifkan ActiveTrack atau tunjukkan tanda "V" untuk mulai merekam

Live Photo 4K [1] : Abadikan kenangan dalam gerakan dengan merekam klip berdurasi 1,5 detik secara otomatis untuk setiap foto dalam detail 4K.

: Abadikan kenangan dalam gerakan dengan merekam klip berdurasi 1,5 detik secara otomatis untuk setiap foto dalam detail 4K. Foto Resolusi Tinggi 37 MP: Ambil foto hingga 37 MP dengan detail sebening kristal yang dapat dibingkai ulang selama pascaproduksi.

Transfer Kecepatan Tinggi 800 MB/dtk [1] : Dukungan USB 3.1 memungkinkan kecepatan transfer kabel hingga 800 MB/dtk [1] untuk ekspor hampir seketika dan alur kerja yang lebih efisien.

: Dukungan USB 3.1 memungkinkan kecepatan transfer kabel hingga 800 MB/dtk untuk ekspor hampir seketika dan alur kerja yang lebih efisien. Waktu Operasi Panjang & Pengisian Daya Cepat: Isi daya dari 0 hingga 80% hanya dalam 18 menit [1] untuk pengambilan gambar hingga tiga jam. Saat terisi daya penuh, perangkat ini menawarkan waktu operasi yang mengesankan hingga 210 menit [1] .

Kompatibel dengan Ekosistem Osmo

Osmo Pocket 4P kompatibel dengan beragam aksesori ekosistem Osmo yang serbaguna, sehingga memperluas kemungkinan kreatif. Ini mencakup Lampu Pengisi Osmo Pocket 4, Filter Black Mist Osmo Pocket 4P, Set Filter ND Osmo Pocket 4P, Osmo FrameTap, Gagang Baterai Osmo Pocket 4, Lensa Sudut Lebar Osmo Pocket 4P, Tripod Mini Osmo, dan berbagai mikrofon OsmoAudio (masing-masing dijual terpisah atau disertakan dalam kombo tertentu).

Untuk informasi selengkapnya, lihat: https://www.dji.com/osmo-pocket-4p

Gambar dan aset dapat ditemukan di tautan ini: https://shorturl.asia/1vzqJ

[1] Hanya didukung pada mode kamera tertentu. Semua data diukur menggunakan model produksi Osmo Pocket 4P dalam kondisi terkontrol. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk ke situs web resmi DJI.



About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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SOURCE DJI