Osmo Pocket 4P mang đến khả năng làm phim chuyên nghiệp, nâng tầm dòng camera gimbal mà DJI tiên phong

Máy quay gimbal hai ống kính đầu tiên của DJI mở ra tiềm năng điện ảnh vượt trội với dải tương phản động lên đến 17 stop cùng chuẩn màu 10-bit D-Log 2 hoàn toàn mới.

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 29 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- DJI, công ty dẫn đầu toàn cầu về máy bay không người lái dân dụng và công nghệ camera sáng tạo, hôm nay chính thức ra mắt Osmo Pocket 4P được mong đợi từ lâu, tiếp tục nâng tầm phân khúc camera gimbal cầm tay mà hãng đã tiên phong khai mở với chiếc Osmo đầu tiên vào năm 2015. Nhờ những đổi mới không ngừng, dòng sản phẩm này đã phát triển thành Osmo Pocket đầu tiên vào năm 2018, mở ra kỷ nguyên mới cho dòng camera bỏ túi. DJI tiếp tục thúc đẩy sự phát triển này với Osmo Pocket 4P – chiếc camera gimbal bỏ túi hai ống kính đột phá. Thiết bị được trang bị cảm biến CMOS 1 inch hoàn toàn mới với dải tương phản động lên đến 17 stop1, cùng ống kính tiêu cự 60 mm khẩu độ f/1.8, cho khả năng chụp chân dung tự nhiên và ấn tượng với chất lượng hình ảnh vượt trội. DJI cũng lần đầu tiên giới thiệu cấu hình màu 10-bit D-Log 21 mới, có khả năng ghi lại hơn một tỷ màu sắc, tái hiện khung hình với độ trung thực ấn tượng về ánh sáng và bóng tối. Bên cạnh những công nghệ tiên tiến, Osmo Pocket 4P còn được ra mắt với hai tùy chọn màu sắc được hoàn thiện tinh xảo: màu đen cổ điển toát lên vẻ mạnh mẽ và sang trọng đầy tinh tế, cùng màu trắng ngọc trai mang phong cách tươi mới, hiện đại và bắt mắt.

DJI Osmo Pocket 4P

Hai Ống Kính Cho Khả Năng Sáng Tạo Điện Ảnh Linh Hoạt Ở Mọi Khoảng Cách

Osmo Pocket 4P sở hữu thiết kế ống kính kép, cho phép tạo ra các hiệu ứng hình ảnh điện ảnh một cách mượt mà, từ những khung cảnh thành phố góc rộng cho đến những bức chân dung tinh tế và giàu cảm xúc. Ống kính góc rộng chính được trang bị cảm biến CMOS 1 inch hoàn toàn mới (tương đương tiêu cự 20mm và khẩu độ f/2.0). Được hỗ trợ bởi công nghệ LOFIC tiên tiến, sản phẩm mang đến dải tương phản động lên tới 17 stop1 chưa từng có và hỗ trợ quay video lên đến 4K/240 fps1. Những tính năng làm phim chuyên nghiệp này thường chỉ xuất hiện trên các máy quay điện ảnh cao cấp, giúp dễ dàng xử lý các cảnh có độ tương phản cao như cảnh đêm thành phố, hoàng hôn và chân dung ngược sáng. Trong khi đó, một ống kính tele trung bình 60mm độ phân giải cao với khẩu độ lớn mới mang đến tiêu cự kinh điển, lý tưởng để tạo nên những bức ảnh chân dung nổi bật. Thiết bị hỗ trợ thu phóng quang học 3× và thu phóng lên đến 12×1. Khẩu độ lớn f/1.8 (tương đương độ sâu trường ảnh f/6.3) giúp nén mạnh hậu cảnh, kéo nó lại gần chủ thể hơn, tạo hiệu ứng xóa phông mượt mà. Kết hợp với các chuyển động của camera, điều này tạo nên những hình ảnh mang tính điện ảnh mạnh mẽ và giàu ấn tượng.

Nâng Tầm Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh, Khơi Nguồn Cảm Hứng Mới!

Đối với các cảnh hành động tốc độ cao, Osmo Pocket 4P có thể quay chuyển động siêu chậm lên đến 8× ở chuẩn Ultra HD với 4K/240 fps1, mang lại hiệu ứng như thời gian bị kéo giãn, giúp ghi lại những khoảnh khắc chuyển động như vật xoay, tóc bay hay tuyết rơi với độ chi tiết ấn tượng và đầy mê hoặc. Ngoài ra, chế độ quay video tốc độ màn trập chậm có thể được sử dụng để ghi lại các vệt ánh sáng chuyển động, tạo hiệu ứng nhòe chuyển động hoặc lưu lại các "đường đi" của chuyển động và dấu vết thời gian, mang đến một câu chuyện hình ảnh thật sự độc đáo. Việc tích hợp cấu hình màu 10-bit D-Log 21 hoàn toàn mới, kết hợp với dải tương phản động1 lên đến 17 stop, giúp lưu giữ chi tiết vùng sáng và vùng tối ở mức vượt trội - sánh ngang với các máy quay điện ảnh cao cấp. Với độ sâu màu 10-bit có khả năng ghi lại hơn một tỷ màu sắc, các chuyển tiếp sắc độ trở nên cực kỳ mượt mà, mang lại sự linh hoạt tối đa cho quá trình chỉnh màu hậu kỳ.

Chụp Ảnh Thông Minh, Độ Ổn Định Tuyệt Đối

Osmo Pocket 4P được phát triển dựa trên di sản nổi bật của DJI trong lĩnh vực quay phim chuyên nghiệp, bao gồm hệ thống chống rung đột phá Ronin – công nghệ đã được cả Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ và Viện Hàn lâm Truyền hình công nhận. Được gói gọn trong thân máy cực kỳ nhỏ gọn chỉ 230 g, hệ thống gimbal cơ học 3 trục tiên tiến của máy đảm bảo mọi thước phim luôn mượt mà và ổn định một cách hoàn hảo. ActiveTrack 8.01 được nâng cấp giúp giữ chủ thể - dù là người, phương tiện, thú cưng hay các vật thể có hình dạng thay đổi liên tục, luôn nằm chính giữa khung hình, ngay cả khi sử dụng mức thu phóng lên đến 12×. Tính năng này có thể tự động ưu tiên một chủ thể đã được đăng ký theo dõi hoặc căn giữa nhiều chủ thể trong khung hình ở mọi tiêu cự nhờ khả năng tự động căn khung.

Ghi Hình Theo Ý Muốn, Chia Sẻ Mọi Lúc

Kế thừa trải nghiệm người dùng được nâng cấp từ phiên bản tiêu chuẩn, Osmo Pocket 4P được trang bị nhiều tính năng trực quan nhằm tối ưu hóa quy trình sáng tạo nội dung, bao gồm:

Ghi Hình Tức Thì: Xoay màn hình cảm ứng để bật nguồn và bắt đầu ghi hình nhanh chóng.

Xoay màn hình cảm ứng để bật nguồn và bắt đầu ghi hình nhanh chóng. Đ i ề u Khi ể n B ằ ng C ử Ch ỉ : Giơ lòng bàn tay mở để kích hoạt ActiveTrack, hoặc tạo ký hiệu "V" bằng ngón tay để bắt đầu ghi hình.

Giơ lòng bàn tay mở để kích hoạt ActiveTrack, hoặc tạo ký hiệu "V" bằng ngón tay để bắt đầu ghi hình. Live Photo 4K 1: Ghi lại những kỷ niệm sống động bằng cách tự động quay một đoạn video dài 1,5 giây cho mỗi bức ảnh với độ phân giải 4K, giúp lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc trong cả ảnh và chuyển động.

Ghi lại những kỷ niệm sống động bằng cách tự động quay một đoạn video dài 1,5 giây cho mỗi bức ảnh với độ phân giải 4K, giúp lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc trong cả ảnh và chuyển động. Ảnh độ phân giải cao 37MP: Chụp ảnh với độ phân giải lên đến 37MP cho chi tiết sắc nét, có thể chỉnh sửa lại trong quá trình hậu kỳ.

Chụp ảnh với độ phân giải lên đến 37MP cho chi tiết sắc nét, có thể chỉnh sửa lại trong quá trình hậu kỳ. Tốc độ truyền tải cao 800 MB/s 1 : Hỗ trợ USB 3.1 cho phép tốc độ truyền tải có dây lên đến 800 MB/s 1 , giúp xuất dữ liệu gần như tức thì và quy trình làm việc hiệu quả hơn.

: Hỗ trợ USB 3.1 cho phép tốc độ truyền tải có dây lên đến 800 MB/s , giúp xuất dữ liệu gần như tức thì và quy trình làm việc hiệu quả hơn. Thời lượng hoạt động dài hơn & Sạc nhanh: Sạc từ 0 đến 80% chỉ trong 18 phút1, mang lại thời gian quay lên đến ba giờ. Khi được sạc đầy, thiết bị này có thời gian sử dụng ấn tượng lên đến 210 phút1.

Tương thích với hệ sinh thái Osmo

Osmo Pocket 4P tương thích với nhiều phụ kiện đa dạng trong hệ sinh thái Osmo, mở rộng khả năng sáng tạo. Các phụ kiện bao gồm: đèn trợ sáng Osmo Pocket 4, bộ lọc Black Mist Osmo Pocket 4P, bộ ND Filter Osmo Pocket 4P, Osmo FrameTap, tay cầm pin Osmo Pocket 4, ống kính góc rộng Osmo Pocket 4P, chân máy mini Osmo, và các loại micro OsmoAudio (tùy chọn mua riêng hoặc đi kèm trong một số bộ combo).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://www.dji.com/osmo-pocket-4p

Có thể xem hình ảnh và nội dung tại liên kết sau: https://shorturl.asia/1vzqJ

1 Chỉ được hỗ trợ bởi một số chế độ camera nhất định. Tất cả dữ liệu đều được đo bằng mẫu sản phẩm Osmo Pocket 4P trong điều kiện được kiểm soát. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức của DJI.

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

For more information, visit our:

Website: www.dji.com

Online Store: store.dji.com

Facebook: www.facebook.com/DJI

Instagram: www.instagram.com/DJIGlobal

X: www.x.com/DJIGlobal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/dji

Subscribe to our YouTube Channel: www.youtube.com/DJI

SOURCE DJI