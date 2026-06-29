Osmo Pocket 4P ให้ความสามารถในการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ ยกระดับหมวดหมู่กล้องกิมบอลที่ DJI เป็นผู้บุกเบิก
News provided byDJI
29 Jun, 2026, 20:00 CST
กล้องกิมบอลเลนส์คู่ตัวแรกของ DJI ปลดล็อกศักยภาพด้านภาพยนตร์ด้วยช่วงไดนามิก 17 สต็อป และโปรไฟล์สี D-Log 2 แบบ 10 บิตใหม่ล่าสุด
เซินเจิ้น, จีน,29 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- DJI ผู้นำระดับโลกด้านโดรนสำหรับพลเรือนและเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพสร้างสรรค์ได้เปิดตัว Osmo Pocket 4P ที่ทุกคนรอคอยอย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งเป็นการยกระดับหมวดหมู่กล้องกิมบอลที่ DJI เป็นผู้บุกเบิกด้วยกล้องกิมบอล Osmo รุ่นดั้งเดิมในปี 2558 ด้วยนวัตกรรมที่มุ่งมั่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จึงพัฒนามาเป็น Osmo Pocket รุ่นแรกในปี 2561 ซึ่งเป็นการเปิดศักราชของกล้องพกพา DJI ได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปอีกขั้นด้วยกล้องกิมบอลเลนส์คู่ขนาดพกพาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ใน Osmo Pocket 4P กล้องรุ่นนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้วโฉมใหม่ที่มีช่วงไดนามิก 17 สต็อป1 พร้อมด้วยเลนส์ 60 มม. ที่มีรูรับแสง f/1.8 สำหรับถ่ายภาพบุคคลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ DJI ยังเปิดตัวโปรไฟล์สี D-Log 2 แบบ 10 บิต1 ใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถจับภาพสีได้มากกว่าหนึ่งพันล้านสี เพื่อสร้างภาพที่มีแสงและเงาที่สมจริงอย่างน่าทึ่ง Osmo Pocket 4P มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย และมีให้เลือกสองสีที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต ได้แก่ สีดำคลาสสิกที่สื่อถึงความทรงพลังอย่างสุขุม และสีขาวมุกที่ดูสดใสและสะดุดตา
เลนส์สองตัวเพื่อความหลากหลายในการถ่ายทำภาพยนตร์ ทั้งระยะใกล้และระยะไกล
Osmo Pocket 4P มาพร้อมเลนส์คู่ที่ช่วยให้ได้ภาพที่มีเอฟเฟ็กต์ระดับภาพยนตร์ได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ภาพทิวทัศน์เมืองมุมกว้างไปจนถึงภาพบุคคลที่มากด้วยรายละเอียด เลนส์มุมกว้างหลักมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้วโฉมใหม่ (เทียบเท่าฟอร์แมต 20 มม. และรูรับแสง f/2.0) ด้วยเทคโนโลยี LOFIC ที่ล้ำสมัย จึงสามารถให้ช่วงไดนามิกที่ไม่เคยมีมาก่อนถึง 17 สต็อป1 และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K/240 fps1 ความสามารถในการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับมืออาชีพเหล่านี้ ซึ่งมักพบได้ในกล้องถ่ายภาพยนตร์ระดับไฮเอนด์ สามารถรับมือกับฉากที่มีคอนทราสต์สูงได้อย่างง่ายดาย เช่น ภาพทิวทัศน์เมืองยามค่ำคืน พระอาทิตย์ตก และภาพบุคคลย้อนแสงได้ ในขณะเดียวกัน เลนส์เทเลโฟโต้ระยะกลาง 60 มม. ความละเอียดสูงและรูรับแสงกว้างรุ่นใหม่นี้ให้ระยะโฟกัสแบบคลาสสิกเพื่อการถ่ายภาพบุคคลที่โดดเด่น รองรับการซูมออปติคอล 3 เท่า และซูมได้สูงสุดถึง 12 เท่า1 รูรับแสงขนาดใหญ่ f/1.8 (ระยะชัดตื้นเทียบเท่า f/6.3) จะบีบอัดพื้นหลังอย่างมาก ดึงให้พื้นหลังเข้ามาใกล้ตัวแบบมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเอฟเฟ็กต์เบลอ เมื่อผนวกกับการเคลื่อนไหวของกล้องแล้ว จะสร้างภาพที่ทรงพลังและเหมือนภาพยนตร์อย่างมาก
ยกระดับระบบถ่ายภาพให้สูงขึ้น จุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ
สำหรับการเคลื่อนไหวความเร็วสูง Osmo Pocket 4P สามารถจับภาพฟุตเทจสโลว์โมชันระดับอัลตร้า HD ได้สูงสุดถึง 8 เท่า1 ที่ความละเอียด 4K/240 fps ทำให้ได้ภาพที่เหมือนเวลาช้าลงสำหรับช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น วัตถุที่กำลังหมุน ผมที่พลิ้วไหว หรือหิมะที่โปรยปรายลงมาด้วยรายละเอียดที่น่าทึ่ง อีกทางเลือกหนึ่งคือ สามารถใช้ฟังก์ชันวิดีโอชัตเตอร์ช้าในการติดตามแสงที่เคลื่อนไหว สร้างภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว หรือจับภาพร่องรอยการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงของเวลา เพื่อการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร การผสานโปรไฟล์สี D-Log 2 แบบ 10 บิต1 ใหม่ล่าสุดเข้ากับช่วงไดนามิก 17 สต็อป1 ช่วยรักษารายละเอียดแสงและเงาได้อย่างเหนือชั้น เทียบเท่ากับกล้องถ่ายภาพยนตร์ระดับพรีเมียม ด้วยความลึกสี 10 บิตที่สามารถบันทึกสีได้มากกว่าหนึ่งพันล้านสี การเปลี่ยนโทนสีจึงราบรื่นเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสีหลังการถ่ายทำ
การถ่ายภาพอัจฉริยะ ความเสถียรที่ไม่สั่นคลอน
Osmo Pocket 4P สร้างขึ้นบนพื้นฐานของมรดกอันเลื่องชื่อของ DJI ในด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ รวมถึงระบบกันสั่น Ronin ที่ล้ำสมัย ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้ง Academy of Motion Picture Arts and Sciences และ Television Academy ด้วยตัวเครื่องที่กะทัดรัดอย่างน่าทึ่งเพียง 230 กรัม กิมบอลเชิงกล 3 แกนขั้นสูงช่วยให้ได้ฟุตเทจที่ราบรื่นและนิ่งมาก ActiveTrack 8.01 ที่ได้รับการอัปเกรดช่วยให้วัตถุ ไม่ว่าจะเป็นคน ยานพาหนะ สัตว์เลี้ยง หรือวัตถุที่เปลี่ยนรูปร่างอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ตรงกลางเฟรมอยู่เสมอ แม้จะซูมถึง 12 เท่าก็ตาม กล้องจะจัดลำดับความสำคัญของวัตถุที่ลงทะเบียนไว้ หรือจัดวางหลายวัตถุไว้ตรงกลางภาพโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ระยะโฟกัสใดก็ตาม โดยใช้การจัดเฟรมอัตโนมัติ
บันทึกได้ทุกเมื่อ แชร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
Osmo Pocket 4P พัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นในรุ่นมาตรฐาน โดยมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ราบรื่นยิ่งขึ้น ได้แก่:
- การบันทึกในทันที: หมุนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดเครื่องและเริ่มต้นการบันทึกได้อย่างรวดเร็ว
- การควบคุมด้วยท่าทางมือ: ชูฝ่ามือขึ้นเพื่อเรียกใช้งาน ActiveTrack หรือชูสองนิ้วเป็นรูปตัว "V" เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
- 4K Live Photo (ภาพถ่ายสด) 1: บันทึกความทรงจำในทุกการเคลื่อนไหวด้วยการบันทึกวิดีโอสั้น 1.5 วินาทีโดยอัตโนมัติสำหรับทุกภาพถ่ายในรายละเอียดระดับ 4K
- ภาพถ่ายความละเอียดสูง 37MP: ถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงสุด 37MP ด้วยรายละเอียดคมชัดระดับคริสตัล และสามารถปรับแต่งภาพได้ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำ
- การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง 800 MB/วินาที1: การรองรับ USB 3.1 ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายมีความเร็วสูงสุดถึง 800 MB/วินาที1 ทำให้การส่งออกข้อมูลรวดเร็วเกือบจะในทันที และช่วยให้ขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและการชาร์จเร็ว: ชาร์จจาก 0% ถึง 80% ในเวลาเพียง 18 นาที1 ใช้งานได้นานสูงสุดสามชั่วโมงสำหรับการถ่ายภาพ เมื่อชาร์จจนเต็มแล้ว จะให้ระยะเวลาในการใช้งานยาวนานถึง 210 นาที1
ใช้ร่วมกับระบบนิเวศของ Osmo
Osmo Pocket 4P ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายในระบบนิเวศของ Osmo ได้อย่างลงตัว ช่วยขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ ได้แก่ ไฟเติมแสง Osmo Pocket 4, ฟิลเตอร์ Black Mist สำหรับ Osmo Pocket 4P, ชุดฟิลเตอร์ ND สำหรับ Osmo Pocket 4P, Osmo FrameTap, ด้ามจับแบตเตอรี่ Osmo Pocket 4, เลนส์มุมกว้าง Osmo Pocket 4P, ขาตั้งกล้อง Osmo Mini และไมโครโฟน OsmoAudio รุ่นต่างๆ (แต่ละชิ้นจำหน่ายแยกต่างหาก หรือรวมอยู่ในบางคอมโบ)
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่: https://www.dji.com/osmo-pocket-4p
ดูรูปภาพและเนื้อหาได้ที่ลิงก์นี้: https://shorturl.asia/1vzqJ
1 รองรับเฉพาะโหมดกล้องบางโหมดเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดวัดโดยใช้ Osmo Pocket 4P รุ่นที่ใช้งานจริง ภายใต้สภาวะควบคุม หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DJI
About DJI
Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.
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SOURCE DJI
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