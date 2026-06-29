Osmo Pocket 4P menawarkan keupayaan pembikinan filem profesional, mempertingkatkan kategori kamera gimbal yang dipelopori DJI

Kamera Gimbal Dwi-Kanta Pertama DJI membuka potensi sinematik dengan julat dinamik 17 hentian dan D-Log 2 10-bit serba baharu.

SHENZHEN, China, 29 Jun 2026 /PRNewswire/ -- DJI, peneraju global dalam dron awam dan teknologi kamera kreatif, hari ini secara rasminya melancarkan Osmo Pocket 4P yang sangat dinanti-nantikan, mengangkat kategori yang dipeloporinya dengan kamera gimbal Osmo asal pada tahun 2015. Melalui inovasi yang berterusan, rangkaian produk ini berkembang menjadi Osmo Pocket pertama pada tahun 2018, sekali gus membuka era kamera poket. DJI telah meneruskan evolusi ini dengan kamera gimbal poket dwi-kanta Osmo Pocket 4P yang revolusioner. Ia menampilkan sensor CMOS 1 inci serba baharu yang menawarkan julat dinamik 17 hentian[1], serta kanta 60 mm dengan apertur f/1.8 untuk potret semula jadi yang menakjubkan. DJI juga memperkenalkan profil warna D-Log 2 10-bit[1] yang baharu, yang mampu menangkap lebih satu bilion warna untuk menghasilkan pemandangan dengan ketepatan cahaya dan bayang-bayang yang menakjubkan. Melengkapi teknologi canggihnya, Osmo Pocket 4P hadir dalam dua pilihan warna yang direka dengan indah: hitam klasik yang memberikan kesan berkuasa namun bersahaja, dan putih mutiara dengan estetika yang segar serta menarik perhatian.

DJI Osmo Pocket 4P

Dua Kanta untuk Kepelbagaian Sinematik pada Jarak Dekat dan Jauh

Osmo Pocket 4P menampilkan sistem dwi-kanta yang dapat menghasilkan kesan visual sinematik dengan mudah, daripada pemandangan bandar sudut lebar hingga potret yang lembut dan menawan. Kanta sudut lebar utama dilengkapi dengan CMOS 1 inci serba baharu (format setara 20 mm dan apertur f/2.0). Dikuasakan oleh teknologi LOFIC yang canggih, ia memberikan julat dinamik 17 hentian[1] yang belum pernah dicapai sebelum ini dan menyokong rakaman video sehingga 4K/240 fps[1]. Keupayaan pembikinan filem profesional ini, yang biasanya ditemui pada kamera sinema kelas tinggi, mampu mengendalikan adegan berkontras tinggi dengan mudah seperti pemandangan malam bandar, matahari terbenam dan potret bercahaya latar. Sementara itu, kanta tele sederhana 60 mm baharu dengan resolusi tinggi dan apertur besar memberikan panjang fokus klasik untuk potret yang menonjol. Ia menyokong 3× zum optikal dan sehingga 12× zum[1]. Apertur besar f/1.8 (dengan kedalaman medan setara f/6.3) menghasilkan pemampatan latar belakang yang kuat, menjadikan latar kelihatan lebih dekat dengan subjek untuk kesan kabur. Digabungkan dengan pergerakan kamera, ini menghasilkan visual sinematik yang sangat berimpak.

Meningkatkan Standard Pengimejan, Mencetuskan Inspirasi Baharu

Untuk aksi berkelajuan tinggi, Osmo Pocket 4P boleh merakam rakaman gerak perlahan ultra-HD sehingga 8×[1] pada 4K/240 fps, memberikan kesan seolah-olah masa diperlahankan untuk detik dinamik seperti subjek berputar, rambut beralun atau salji yang turun dengan perincian yang memukau. Sebagai alternatif, ciri Slow Shutter Video boleh digunakan untuk menjejaki cahaya yang mengalir, menghasilkan kabur gerakan atau merakam jejak pergerakan dan peredaran masa untuk naratif visual yang benar-benar unik. Integrasi profil warna D-Log 2 10-bit[1] yang baharu, digandingkan dengan julat dinamik 17 hentian[1], mengekalkan butiran sorotan dan bayang-bayang yang tiada tandingan, setanding dengan kamera sinema premium. Dengan kedalaman warna 10-bit yang menangkap lebih satu bilion warna, peralihan ton kekal sangat lancar, memaksimumkan fleksibiliti untuk penggredan warna pasca produksi.

Penggambaran Pintar, Kestabilan yang Tidak Goyah

Osmo Pocket 4P dibina berdasarkan legasi DJI yang cemerlang dalam sinematografi profesional, termasuk sistem penstabilan Ronin yang inovatif - yang diiktiraf oleh Akademi Seni dan Sains Gambar Gerak dan Akademi Televisyen. Dengan badan yang sangat kompak seberat 230 g, gimbal mekanikal 3 paksi canggihnya memastikan rakaman kekal lancar dan stabil tanpa cela. ActiveTrack 8.0[1] yang dinaik taraf memastikan subjek, sama ada manusia, kenderaan, haiwan peliharaan atau objek berbentuk dinamik, kekal di tengah bingkai, walaupun pada zum 12x. Ia secara intuitif mengutamakan subjek berdaftar atau memusatkan berbilang subjek pada sebarang panjang fokus menggunakan pembingkaian automatik.

Rakam Sesuka Hati, Kongsi Ketika Dalam Perjalanan

Berlandaskan pengalaman pengguna yang dipertingkatkan dalam versi standard, Osmo Pocket 4P menampilkan beberapa ciri intuitif yang direka untuk memperkemas proses kreatif, termasuk:

Rakaman Segera: Putar skrin sentuh untuk menghidupkan dan mula merakam dengan cepat.

Kawalan Gerak Isyarat: Tunjukkan tapak tangan terbuka untuk mencetuskan ActiveTrack, atau tunjukkan tanda "V" untuk mula merakam.

Foto Langsung 4K [1] : badikan kenangan dalam gerakan dengan merakam klip 1.5 saat secara automatik untuk setiap foto dengan perincian 4K.

: badikan kenangan dalam gerakan dengan merakam klip 1.5 saat secara automatik untuk setiap foto dengan perincian 4K. Foto Resolusi Tinggi 37MP: Rakam foto sehingga 37MP dengan perincian yang sangat jelas yang boleh dibingkai semula semasa pasca produksi.

Pemindahan Berkelajuan Tinggi 800 MB/s [1] : Sokongan USB 3.1 membolehkan kelajuan pemindahan berwayar sehingga 800 MB/s [1] untuk eksport hampir serta-merta dan aliran kerja yang lebih cekap.

: Sokongan USB 3.1 membolehkan kelajuan pemindahan berwayar sehingga 800 MB/s untuk eksport hampir serta-merta dan aliran kerja yang lebih cekap. Masa Operasi Lebih Panjang & Pengecasan Pantas: Cas semula daripada 0 hingga 80% dalam hanya 18 minit[1] untuk sehingga tiga jam penggambaran. Apabila dicas sepenuhnya, ia menawarkan masa operasi yang mengagumkan sehingga 210 minit[1].

Serasi dengan Ekosistem Osmo

Osmo Pocket 4P serasi dengan rangkaian aksesori ekosistem Osmo yang serba boleh, memperluas kemungkinan kreatif. Ini termasuk Osmo Pocket 4 Fill Light, Osmo Pocket 4P Black Mist Filter, Osmo Pocket 4P ND Filters Set, Osmo FrameTap, Osmo Pocket 4 Battery Handle, Osmo Pocket 4P Wide-Angle Lens, Osmo Mini Tripod dan pelbagai mikrofon OsmoAudio, yang masing-masing dijual secara berasingan atau disertakan dalam kombo terpilih.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk: https://www.dji.com/osmo-pocket-4p

Imej dan aset boleh didapati di pautan ini: https://shorturl.asia/1vzqJ

[1] Hanya disokong oleh mod kamera tertentu. Semua data diukur menggunakan model pengeluaran Osmo Pocket 4P di bawah keadaan terkawal. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk laman web rasmi DJI.

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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SOURCE DJI