Le DURACON(R) POM de Polyplastics est choisi pour un système de transport à chenilles révolutionnaire

TOKYO, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- La résine DURACON(R) POM de Polyplastics Co. Ltd. a été sélectionnée pour être utilisée dans un système de transport à chenilles unique développé par CuboRex Co. Ltd., un fournisseur de premier plan de solutions de mobilité innovantes basé à Tokyo. Ce système de transport unique, qui améliore sensiblement l'efficacité des opérations dans les usines et sur les chantiers de construction par rapport aux chariots conventionnels équipés de roulettes, comprend un revêtement structurel des chenilles à base de DURACON(R) POM.

Image : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202603185867/_prw_PI1fl_BN4tWSX9.png

Le DURACON(R) POM a été choisi pour les composants blancs des chenilles. Il a été choisi pour sa grande capacité de charge, qui lui permet de résister à la manutention de matériaux lourds sur les sites de production. Le POM possède également d'excellentes propriétés de frottement, offrant des performances stables en matière de frottement statique et dynamique. Il offre durabilité et fiabilité, et répond aux critères de destruction même dans des environnements de terrain difficiles. Le DURACON(R) POM a été adopté comme solution optimale après des essais comparatifs avec d'autres résines telles que le PA.

Les chariots à chenilles de CuboRex sont faciles à installer sur des chariots existants. L'augmentation de la surface de contact réduit la charge par unité de surface (pression au sol), ce qui diminue la résistance au frottement et l'enfoncement. La force nécessaire au fonctionnement est considérablement réduite, ce qui permet un déplacement en douceur, même sur les marches et les terrains irréguliers. Dans des conditions similaires, les performances en virage sont également améliorées. Les manœuvres qui étaient difficiles avec des roulettes conventionnelles deviennent plus faciles, ce qui réduit considérablement la fatigue du cariste. La coordination avec les dépanneuses et les véhicules à guidage automatique devient également plus fluide, ce qui permet d'éviter les pertes de temps dues aux arrêts ou aux chutes de marchandises.

La demande en matière de manutention est en croissance, et un potentiel important est anticipé même sur le marché japonais. L'introduction de chariots à chenilles élimine la nécessité d'acheter de nouveaux chariots de transport spécialisés, ce qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle tout en utilisant l'équipement existant. Cette solution, qui permet à la fois de réduire les coûts et de renforcer la sécurité, présente un grand potentiel sur le marché mondial. Des applications dans divers secteurs, notamment la logistique, l'industrie manufacturière et la construction, sont prévues à l'avenir.

Cette étude de cas démontre que la sélection des matériaux peut transformer la productivité du site, en allant au-delà de la simple fourniture de matériaux. DURACON(R) POM a servi de matériau clé pour soutenir les idées innovantes de CuboRex, contribuant à l'efficacité des opérations de transport.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002hUOHYA2/239?language=en_US

À propos de CuboRex Co. et de Polyplastics : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603185867-O1-v9SRWvjD.pdf

DURACON(R) est une marque déposée de Polyplastics Co. au Japon et dans d'autres pays.