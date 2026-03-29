DURACON(R) POM von Polyplastics wird für bahnbrechendes Raupentransportsystem eingesetzt

TOKIO, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Das DURACON(R) POM-Harz von Polyplastics Co., Ltd. wurde für die Verwendung in einem einzigartigen Raupentransportsystem ausgewählt, das von der in Tokio ansässigen CuboRex Co., Ltd. entwickelt wurde, einem führenden Anbieter innovativer Mobilitätslösungen. Das einzigartige Transportsystem, das die Arbeitseffizienz in Fabriken und auf Baustellen im Vergleich zu herkömmlichen, mit Rollen ausgestatteten Wagen deutlich verbessert, umfasst eine strukturelle Raupenabdeckung aus DURACON(R) POM.

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Für die weißen Komponenten des Raupenfahrzeugs wurde DURACON(R) POM gewählt. Die Wahl fiel auf dieses Material wegen seiner hohen Tragfähigkeit, die es für den schweren Materialtransport in Produktionsstätten geeignet macht. POM verfügt außerdem über hervorragende Reibungseigenschaften, die eine stabile Leistung sowohl bei statischer als auch bei dynamischer Reibung gewährleisten. Es bietet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllt die Zerstörungskriterien auch in rauen Umgebungen. DURACON(R) POM wurde nach vergleichenden Tests mit anderen Harzen wie PA als optimale Lösung ausgewählt.

Die Trolley-Raupen von CuboRex können leicht auf vorhandenen Trolleys installiert werden. Die vergrößerte Kontaktfläche verringert die Belastung pro Flächeneinheit (Bodendruck), wodurch der Reibungswiderstand und das Einsinken verringert werden. Der Kraftaufwand für die Bedienung ist deutlich geringer, so dass ein reibungsloses Fahren auch über Stufen und unebenes Terrain möglich ist. Unter ähnlichen Bedingungen verbessert sich auch die Wendeleistung. Manöver, die mit herkömmlichen Rollen mühsam waren, werden einfacher, was die Belastung des Bedieners erheblich reduziert. Auch die Koordination mit Abschleppwagen und fahrerlosen Transportsystemen (FTS) wird reibungsloser, so dass Zeitverluste aufgrund von Stopps oder heruntergefallener Ladung vermieden werden.

Die Nachfrage nach Materialtransporten wächst, und selbst auf dem japanischen Markt wird ein erhebliches Potenzial erwartet. Durch die Einführung von Raupenfahrwerken für Wagen entfällt die Notwendigkeit, neue spezielle Transportwagen anzuschaffen, was eine drastische Verbesserung der betrieblichen Effizienz bei gleichzeitiger Nutzung der vorhandenen Ausrüstung ermöglicht. Diese Lösung, die gleichzeitig eine Kostenreduzierung und eine erhöhte Sicherheit bietet, birgt auch auf dem Weltmarkt ein großes Potenzial. Für die Zukunft sind Anwendungen in verschiedenen Branchen, darunter Logistik, Fertigung und Bauwesen, zu erwarten.

Diese Fallstudie zeigt, dass die Materialauswahl die Produktivität auf der Baustelle verändern kann und über die reine Materialversorgung hinausgeht. DURACON(R) POM diente als Schlüsselmaterial zur Unterstützung der innovativen Ideen von CuboRex und trug zur Effizienz der Transportvorgänge bei.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002hUOHYA2/239?language=en_US

Informationen zu CuboRex Co, Ltd. und zu Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603185867-O1-v9SRWvjD.pdf

DURACON(R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.