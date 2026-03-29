El POM DURACON® de Polyplastics se adopta para un innovador sistema de transporte sobre orugas

TOKIO, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La resina DURACON® POM de Polyplastics Co., Ltd. ha sido seleccionada para su uso en un exclusivo sistema de transporte sobre orugas desarrollado por CuboRex Co., Ltd., con sede en Tokio, proveedor líder de soluciones de movilidad innovadoras. Este sistema de transporte único, que mejora significativamente la eficiencia en fábricas y obras de construcción en comparación con los carros convencionales equipados con ruedas, incluye una cubierta estructural sobre orugas fabricada con DURACON® POM.

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Se seleccionó DURACON® POM para los componentes blancos de la oruga. Se eligió por su alta capacidad de carga, que proporciona la resistencia necesaria para soportar la manipulación de materiales pesados en las plantas de fabricación. El POM también cuenta con excelentes propiedades de fricción, ofreciendo un rendimiento estable tanto en fricción estática como dinámica. Ofrece durabilidad y fiabilidad, y cumple con los criterios de resistencia a la rotura incluso en entornos de campo adversos. DURACON® POM se adoptó como la solución óptima tras realizar pruebas comparativas con otras resinas como la PA.

Las orugas de CuboRex se instalan fácilmente en carros ya existentes. Su mayor superficie de contacto reduce la carga por unidad de área (presión sobre el suelo), disminuyendo la resistencia a la fricción y el hundimiento. La fuerza necesaria para su funcionamiento se reduce significativamente, lo que permite un desplazamiento suave incluso sobre escalones y terrenos irregulares. En condiciones similares, el rendimiento en los giros también mejora. Las maniobras que resultaban difíciles con ruedas convencionales se simplifican, reduciendo sustancialmente el esfuerzo del operario. La coordinación con grúas de remolque y vehículos guiados automáticamente (AGV) también se optimiza, evitando la pérdida de tiempo por paradas o caída de carga.

La demanda de sistemas de manipulación de materiales está en auge, con un potencial significativo incluso en el mercado japonés. La introducción de orugas para carros elimina la necesidad de adquirir carros de transporte nuevos, lo que permite una mejora sustancial en la eficiencia operativa al tiempo que se aprovecha el equipo existente. Esta solución, que logra simultáneamente una reducción de costes y una mayor seguridad, también tiene un gran potencial en el mercado global. Se prevén aplicaciones en diversos sectores, como la logística, la fabricación y la construcción.

Este caso práctico demuestra que la selección de materiales puede transformar la productividad en obra, yendo más allá del simple suministro de materiales. El POM DURACON® fue un material clave que respaldó las ideas innovadoras de CuboRex, contribuyendo a la eficiencia de las operaciones de transporte.

Para obtener más información, visite: https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002hUOHYA2/239?language=en_US

Acerca de CuboRex Co., Ltd. y Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603185867-O1-v9SRWvjD.pdf

DURACON(R) es una marca comercial registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.