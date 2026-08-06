DXC 任命 Lisa Beaudoin 為產品總監，以加速產品導向型增長
新聞提供者DXC Technology Company
06 8月, 2026, 22:08 CST
- Lisa Beaudoin 被任命為產品總監，負責領導 DXC 全新整合的產品開發組織
- Beaudoin 最近領導完成了 DXC OASIS 的開發與發佈。DXC OASIS 是該公司面向託管服務的 AI 協調平台，目前已在 57 家客戶處投入生產
- 這項任命緊隨在近期的一系列高管任命之後，其中包括 Paul Taylor 出任總裁、Dan Gray 出任環球基建設施服務部總裁、Holly Grant 出任 AI 創新與策略及 LabX 總裁，進一步強化了 DXC 的領導團隊和營運模式
維珍尼亞州阿什伯恩2026年8月6日 /美通社/ -- 領先的企業技術與創新合作夥伴 DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今日宣佈任命 Lisa Beaudoin 為首席總監。在此職位上，Beaudoin 將領導一個全新整合、覆蓋 DXC 全線產品組合的產品開發組織，負責產品策略、工程、生命週期管理及市場執行工作。此次任命體現了 DXC 聚焦於在全公司範圍內擴展以 AI 為核心的領導力及產品導向型創新，並加速為客戶交付差異化產品。DXC 近期還任命 Paul Taylor 為總裁、Dan Gray 為環球基建設施服務部 (GIS) 總裁、Holly Grant 為 AI 創新與策略及 LabX 總裁。她的上司為總裁 Paul Taylor，該任命即刻生效。
Beaudoin 之前曾擔任平台創新與自動化副總裁，負責領導 AI 驅動型企業平台的產品策略與工程工作。她負責產品、工程、營運和客戶團隊之間的協調工作，監管從策略定位、開發到市場執行的完整產品生命週期，致力於提升用戶體驗與營運績效，並為客戶創造可衡量的商業價值。
最近，Beaudoin 與 GIS 總裁 Dan Gray 共同領導了 DXC OASIS 的開發與發佈工作，透過整合產品策略、技術創新與客戶洞察，在短短一年多的時間裡將公司的 AI 平台從概念階段推向生產階段。該平台現已投入生產，服務於 57 家客戶，並成為一系列不斷增長的可擴展 AI 解決方案的基礎。這些解決方案能夠提供可衡量的商業價值，同時助力關鍵任務型企業實現託管業務的大規模轉型。
DXC Technology 行政總裁 Raul Fernandez 表示：「這是 DXC 發展歷程中順理成章的下一步。我們正在簡化營運模式，將產品開發工作整合到一位久經考驗的領導者麾下，並確保在產品構建及推向市場的整個過程中保持更高的一致性。Lisa 展現出將客戶需求轉化為可擴展平台並提供可衡量價值的能力。她將幫助我們加快創新、執行以及為客戶交付成果的速度。」
在職責範圍擴大的新職位上，Beaudoin 將把 DXC OASIS 背後的那套基於對客戶及用戶的深入瞭解的嚴謹產品開發方法，應用到 DXC 更廣泛的產品組合中。她將把各產品團隊整合到一個統一的組織架構下，加強客戶需求與產品開發之間的聯繫，並加速交付能夠支援 DXC 的 Core 和 Fast Track 策略的可擴展產品。她還將與 DXC 的技術和業務領導者密切合作，以確保產品和工程團隊從一開始就協同一致，DXC 的各項產品能夠相互補充，並充分利用公司的戰略合作夥伴關係。透過將產品開發工作整合到單一組織下，DXC 旨在加速創新、降低複雜性，並更快速地為客戶提供新功能。
DXC Technology 總裁 Paul Taylor 表示：「Lisa 帶來了我們所需的產品管理規範，這將能夠加強 DXC 的整體執行力。將客戶放在每個產品決策的核心，將有助於我們專注於最重要的機會，更有效地連接產品、技術和工程能力，並以更快的速度、更清晰的思路推進工作。透過將產品開發工作由一位領導者統一管理，我們將能打造出更優質的解決方案，提升執行的一致性，並始終由客戶需求驅動創新。」
Beaudoin 表示：「DXC 擁有深厚的產業專業知識、強大的工程能力，以及對客戶所處複雜技術和商業環境的深刻理解。我的工作重點是透過一個更統一的產品組織，將這些優勢整合在一起。該組織將以清晰瞭解客戶與營運商需求為起點，聚焦最具價值的機遇，並迅速採取行動。透過將嚴謹的產品策略與我們強大的技術領先優勢相結合，我們將打造出技術上可行、營運上可擴展、在整個產品組合間協同互補，並與客戶及合作夥伴所需成果密切相關的產品。」
在加入 DXC 之前，Beaudoin 與人共同創立了一家企業級軟件公司 Brightspot，並曾在 WebMD、AOL 和 The Wall Street Journal/Dow Jones 擔任產品、設計和創意領域的高級領導職務。在這些職位上，她負責領導面向全球組織的數碼平台、出版工具及消費者應用程式的開發工作。她畢業於帕森設計學院。
關於 DXC Technology
DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案的深厚專業知識，致力將全球部分最複雜的科技資產進行現代化改造、確保其安全並維護營運。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。
傳媒聯絡：Ashley Houk-Temple，DXC Technology，[email protected]
SOURCE DXC Technology Company
分享這篇文章