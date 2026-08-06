DXC 任命 Lisa Beaudoin 為產品總監，以加速產品導向型增長

Lisa Beaudoin 被任命為產品總監，負責領導 DXC 全新整合的產品開發組織

Beaudoin 最近領導完成了 DXC OASIS 的開發與發佈。DXC OASIS 是該公司面向託管服務的 AI 協調平台，目前已在 57 家客戶處投入生產

這項任命緊隨在近期的一系列高管任命之後，其中包括 Paul Taylor 出任總裁、Dan Gray 出任環球基建設施服務部總裁、Holly Grant 出任 AI 創新與策略及 LabX 總裁，進一步強化了 DXC 的領導團隊和營運模式

維珍尼亞州阿什伯恩2026年8月6日 /美通社/ -- 領先的企業技術與創新合作夥伴 DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今日宣佈任命 Lisa Beaudoin 為首席總監。在此職位上，Beaudoin 將領導一個全新整合、覆蓋 DXC 全線產品組合的產品開發組織，負責產品策略、工程、生命週期管理及市場執行工作。此次任命體現了 DXC 聚焦於在全公司範圍內擴展以 AI 為核心的領導力及產品導向型創新，並加速為客戶交付差異化產品。DXC 近期還任命 Paul Taylor 為總裁、Dan Gray 為環球基建設施服務部 (GIS) 總裁、Holly Grant 為 AI 創新與策略及 LabX 總裁。她的上司為總裁 Paul Taylor，該任命即刻生效。

Beaudoin 之前曾擔任平台創新與自動化副總裁，負責領導 AI 驅動型企業平台的產品策略與工程工作。她負責產品、工程、營運和客戶團隊之間的協調工作，監管從策略定位、開發到市場執行的完整產品生命週期，致力於提升用戶體驗與營運績效，並為客戶創造可衡量的商業價值。

DXC Appoints Lisa Beaudoin as Chief Product Officer to Accelerate Product-Led Growth

最近，Beaudoin 與 GIS 總裁 Dan Gray 共同領導了 DXC OASIS 的開發與發佈工作，透過整合產品策略、技術創新與客戶洞察，在短短一年多的時間裡將公司的 AI 平台從概念階段推向生產階段。該平台現已投入生產，服務於 57 家客戶，並成為一系列不斷增長的可擴展 AI 解決方案的基礎。這些解決方案能夠提供可衡量的商業價值，同時助力關鍵任務型企業實現託管業務的大規模轉型。

DXC Technology 行政總裁 Raul Fernandez 表示：「這是 DXC 發展歷程中順理成章的下一步。我們正在簡化營運模式，將產品開發工作整合到一位久經考驗的領導者麾下，並確保在產品構建及推向市場的整個過程中保持更高的一致性。Lisa 展現出將客戶需求轉化為可擴展平台並提供可衡量價值的能力。她將幫助我們加快創新、執行以及為客戶交付成果的速度。」

在職責範圍擴大的新職位上，Beaudoin 將把 DXC OASIS 背後的那套基於對客戶及用戶的深入瞭解的嚴謹產品開發方法，應用到 DXC 更廣泛的產品組合中。她將把各產品團隊整合到一個統一的組織架構下，加強客戶需求與產品開發之間的聯繫，並加速交付能夠支援 DXC 的 Core 和 Fast Track 策略的可擴展產品。她還將與 DXC 的技術和業務領導者密切合作，以確保產品和工程團隊從一開始就協同一致，DXC 的各項產品能夠相互補充，並充分利用公司的戰略合作夥伴關係。透過將產品開發工作整合到單一組織下，DXC 旨在加速創新、降低複雜性，並更快速地為客戶提供新功能。

DXC Technology 總裁 Paul Taylor 表示：「Lisa 帶來了我們所需的產品管理規範，這將能夠加強 DXC 的整體執行力。將客戶放在每個產品決策的核心，將有助於我們專注於最重要的機會，更有效地連接產品、技術和工程能力，並以更快的速度、更清晰的思路推進工作。透過將產品開發工作由一位領導者統一管理，我們將能打造出更優質的解決方案，提升執行的一致性，並始終由客戶需求驅動創新。」

Beaudoin 表示：「DXC 擁有深厚的產業專業知識、強大的工程能力，以及對客戶所處複雜技術和商業環境的深刻理解。我的工作重點是透過一個更統一的產品組織，將這些優勢整合在一起。該組織將以清晰瞭解客戶與營運商需求為起點，聚焦最具價值的機遇，並迅速採取行動。透過將嚴謹的產品策略與我們強大的技術領先優勢相結合，我們將打造出技術上可行、營運上可擴展、在整個產品組合間協同互補，並與客戶及合作夥伴所需成果密切相關的產品。」

在加入 DXC 之前，Beaudoin 與人共同創立了一家企業級軟件公司 Brightspot，並曾在 WebMD、AOL 和 The Wall Street Journal/Dow Jones 擔任產品、設計和創意領域的高級領導職務。在這些職位上，她負責領導面向全球組織的數碼平台、出版工具及消費者應用程式的開發工作。她畢業於帕森設計學院。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案的深厚專業知識，致力將全球部分最複雜的科技資產進行現代化改造、確保其安全並維護營運。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

傳媒聯絡：Ashley Houk-Temple，DXC Technology，[email protected]

SOURCE DXC Technology Company