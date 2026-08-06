DXC nomme Lisa Beaudoin au poste de directrice des produits afin d'accélérer sa croissance en la matière

Nommée directrice des produits, Lisa Beaudoin prend la tête d'une structure de développement de produits nouvellement unifiée au sein de DXC

Mme Beaudoin a dernièrement dirigé le développement et le lancement de DXC OASIS, la plateforme d'orchestration basée sur l'IA de l'entreprise pour les services gérés, désormais opérationnelle chez 57 clients

Venant renforcer l'équipe de direction et le modèle opérationnel de DXC, cette nomination fait suite à la récente désignation de Paul Taylor comme président, de Dan Gray comme président des services d'infrastructure mondiaux et de Holly Grant comme présidente de la stratégie et de l'innovation en IA ainsi que de LabX

ASHBURN, Virginie, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence des entreprises en matière de technologie et d'innovation, a annoncé aujourd'hui la nomination de Lisa Beaudoin au poste de directrice des produits. À ce poste, Mme Beaudoin dirigera une structure de développement de produits récemment unifiée couvrant l'ensemble du portefeuille de DXC, et sera chargée de la stratégie et de l'ingénierie de produit, de la gestion du cycle de vie des produits et de leur mise sur le marché. Sa désignation témoigne de la volonté de DXC de consolider son leadership centré sur l'IA et l'innovation axée sur les produits à tous les niveaux de l'entreprise, ainsi que d'accélérer la mise à disposition d'offres différenciées pour les clients. DXC a aussi récemment nommé Paul Taylor au poste de président, Dan Gray au poste de président des services d'infrastructure mondiaux et Holly Grant au poste de présidente de la stratégie et de l'innovation en IA ainsi que de LabX. Lisa Beaudoin sera dorénavant placée sous la responsabilité du président, Paul Taylor.

DXC Appoints Lisa Beaudoin as Chief Product Officer to Accelerate Product-Led Growth

Mme Beaudoin occupait auparavant le poste de vice-présidente chargée de l'innovation et de l'automatisation des plateformes, où elle dirigeait la stratégie et l'ingénierie de produit des plateformes d'entreprise basées sur l'IA. Sa mission consistait à superviser, en collaboration avec les équipes responsables des produits, de l'ingénierie, des opérations et de la relation avec la clientèle, l'ensemble du cycle de vie des produits, depuis leur positionnement stratégique et leur développement jusqu'à leur mise sur le marché, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience d'utilisation, des performances opérationnelles et de la valeur commerciale mesurable pour les clients.

Dernièrement, Mme Beaudoin a codirigé, aux côtés de Dan Gray, président des services d'infrastructure mondiaux, le développement et le lancement de DXC OASIS, contribuant ainsi à concilier stratégie de produit, innovation technique et connaissance des clients afin de faire passer la plateforme d'IA de l'entreprise du stade du concept à celui de la production en un peu plus d'un an. Désormais opérationnelle auprès de 57 clients, la plateforme sert de base à un ensemble croissant de solutions évolutives fondées sur l'IA, qui apportent une valeur commerciale quantifiable tout en transformant à grande échelle les services gérés destinés aux entreprises dont les activités sont stratégiques.

« Il s'agit d'une étape logique dans l'évolution de DXC », déclare Raul Fernandez, directeur général de DXC Technology. « Nous simplifions notre mode de fonctionnement, nous regroupons le développement de produits sous la direction d'une responsable expérimentée et nous assurons une plus grande cohérence dans la manière dont nous concevons et commercialisons nos produits. Lisa a démontré son habileté à transformer les besoins des clients en plateformes évolutives qui apportent une valeur tangible, et elle contribuera à dynamiser notre capacité à innover, à mettre en œuvre les projets et à obtenir des résultats pour nos clients. »

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Beaudoin appliquera à l'ensemble du portefeuille de DXC l'approche rigoureuse de développement de produits qui est à l'origine de DXC OASIS, fondée sur une connaissance approfondie des clients et des utilisateurs. Elle regroupera les équipes responsables des produits au sein d'une structure organisationnelle unifiée, resserrera les liens entre les besoins des clients et le développement de produits, et accélérera la mise sur le marché d'offres évolutives au service des stratégies de base (« Core ») et de rupture (« Fast Track ») de DXC. Elle travaillera également en étroite collaboration avec la direction technique et commerciale de DXC afin de s'assurer que les équipes chargées des produits et de l'ingénierie sont sur la même longueur d'onde dès le départ, que les offres de DXC se complètent mutuellement et tirent pleinement parti des partenariats stratégiques de l'entreprise. En créant une structure unifiée pour le développement de produits, DXC vise à accélérer l'innovation, à réduire la complexité et à proposer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités à ses clients.

« Lisa apporte la rigueur en matière de produits dont nous avons besoin pour renforcer le développement de produits et leur mise sur le marché au sein de DXC », commente Paul Taylor, président de DXC Technology. « En plaçant nos clients au cœur de chaque décision relative aux produits, nous pourrons nous concentrer sur les perspectives les plus intéressantes, articuler plus efficacement les aspects liés aux produits, à la technologie et à l'ingénierie, et réagir avec plus de rapidité et de clarté. En regroupant le développement de produits sous la responsabilité d'une seule dirigeante, nous pourrons élaborer de meilleures solutions, agir avec davantage de cohérence et veiller à ce que l'innovation soit toujours guidée par les besoins de nos clients. »

« DXC dispose de compétences sectorielles approfondies, de solides capacités en ingénierie et d'une connaissance inégalée des environnements technologiques et commerciaux complexes dans lesquels évoluent nos clients », explique Mme Beaudoin. « Je m'attacherai à mettre en synergie ces atouts grâce à une structure plus cohérente, qui part d'une compréhension claire des besoins des clients et des opérateurs, se concentre sur les perspectives les plus rentables et réagit rapidement. En associant une stratégie de produit rigoureuse à notre puissant leadership technologique, nous serons en mesure de concevoir des produits techniquement réalisables, au fonctionnement évolutif et compatibles entre eux au sein de notre portefeuille, qui produiront directement les résultats attendus par nos clients et partenaires. »

Avant de rejoindre DXC, Mme Beaudoin avait cofondé Brightspot, une société spécialisée dans les logiciels d'entreprise, et occupé des fonctions de haute direction dans les domaines des produits, du design et de la création chez WebMD, AOL et The Wall Street Journal/Dow Jones. À ces différents postes, elle a dirigé le développement de plateformes numériques, d'outils de publication et d'applications grand public pour des entreprises mondiales. Elle est diplômée de la Parsons School of Design.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence des entreprises en matière de technologie et d'innovation, fournit des logiciels, des services et des solutions aux sociétés mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque d'évolution exponentielle. DXC mobilise ses compétences approfondies dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles sectorielles pour moderniser, sécuriser et exploiter certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.

Relations avec les médias : Ashley Houk-Temple, DXC Technology, [email protected]