DXC ernennt Lisa Beaudoin zum Chief Product Officer, um das produktgetriebene Wachstum voranzutreiben

Lisa Beaudoin wurde zum Chief Product Officer ernannt und leitet eine neu vereinheitlichte Produktentwicklungsorganisation innerhalb von DXC

Zuletzt leitete Beaudoin die Entwicklung und Markteinführung von DXC OASIS, der KI-gestützten Orchestrierungsplattform des Unternehmens für Managed Services, die mittlerweile bei 57 Kunden im Einsatz ist

Die Ernennung folgt auf die kürzlich erfolgte Ernennung von Paul Taylor zum President, Dan Gray zum President, Global Infrastructure Services, und Holly Grant zum President, AI Innovation and Strategy & LabX, wodurch das Führungsteam und das Betriebsmodell von DXC weiter gestärkt werden

ASHBURN, Virginia, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die Ernennung von Lisa Beaudoin zum Chief Product Officer bekannt. In dieser Funktion wird Beaudoin eine neu zusammengeführte Produktentwicklungsorganisation leiten, die das gesamte Portfolio von DXC abdeckt, und dabei für Produktstrategie, Entwicklung, Lebenszyklusmanagement und Markteinführung verantwortlich sein. Ihre Ernennung spiegelt den Fokus von DXC wider, die KI-zentrierte Führungsrolle und produktgetriebene Innovation unternehmensweit auszubauen und die Bereitstellung differenzierter Angebote für Kunden zu beschleunigen. DXC hat kürzlich außerdem Paul Taylor zum President, Dan Gray zum President, Global Infrastructure Services (GIS), und Holly Grant zum President, AI Innovation and Strategy & LabX, ernannt. Sie wird mit sofortiger Wirkung an Paul Taylor, President, berichten.

DXC Appoints Lisa Beaudoin as Chief Product Officer to Accelerate Product-Led Growth

Beaudoin war zuvor als Vice President für Platform Innovation and Automation tätig, wo sie die Produktstrategie und die technische Entwicklung von KI-gesteuerten Unternehmensplattformen leitete. In Zusammenarbeit mit Produkt-, Entwicklungs-, Betriebs- und Kundenteams hat sie den gesamten Produktlebenszyklus überwacht – von der strategischen Positionierung und Entwicklung bis hin zur Markteinführung –, wobei ihr Schwerpunkt auf der Verbesserung der Benutzererfahrung, der betrieblichen Leistung und des messbaren Geschäftswerts für die Kunden lag.

Zuletzt leitete Beaudoin gemeinsam mit Dan Gray, dem President von GIS, die Entwicklung und Markteinführung von DXC OASIS und trug dazu bei, Produktstrategie, technische Innovation und Kundenkenntnisse zu bündeln, um die KI-Plattform des Unternehmens in etwas mehr als einem Jahr vom Konzept bis zur Produktionsreife zu bringen. Die Plattform ist mittlerweile bei 57 Kunden im Einsatz und dient als Grundlage für eine wachsende Palette skalierbarer, KI-gestützter Lösungen, die messbaren geschäftlichen Nutzen liefern und gleichzeitig Managed Services für unternehmenskritische Unternehmen in großem Maßstab transformieren.

„Dies ist ein logischer nächster Schritt in der Entwicklung von DXC", sagte Raul Fernandez, Chief Executive Officer von DXC Technology. „Wir vereinfachen unsere Arbeitsabläufe, bündeln die Produktentwicklung unter einer bewährten Führungskraft und sorgen für mehr Konsistenz bei der Entwicklung und Markteinführung unserer Produkte. Lisa hat ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Kundenbedürfnisse in skalierbare Plattformen umzusetzen, die messbaren Mehrwert liefern, und sie wird dazu beitragen, unsere Innovationskraft, Umsetzung und die Erzielung von Ergebnissen für unsere Kunden zu beschleunigen."

In ihrer erweiterten Rolle wird Beaudoin den disziplinierten Produktentwicklungsansatz von DXC OASIS, der auf fundierten Kunden- und Nutzerkenntnissen basiert, auf das gesamte Portfolio von DXC anwenden. Sie wird die Produktteams in einer einheitlichen Organisation zusammenführen, die Verbindung zwischen Kundenbedürfnissen und Produktentwicklung stärken und die Bereitstellung skalierbarer Angebote beschleunigen, die die „Core"- und „Fast-Track"-Strategien von DXC unterstützen. Zudem wird sie eng mit den Technologie- und Geschäftsbereichsleitern von DXC zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Produkt- und Entwicklungsteams von Anfang an aufeinander abgestimmt sind und dass sich die Angebote von DXC gegenseitig ergänzen und die strategischen Partnerschaften des Unternehmens voll ausschöpfen. Durch die Zusammenführung der Produktentwicklung unter einer einzigen Organisation will DXC Innovationen beschleunigen, Komplexität reduzieren und Kunden schneller neue Funktionen zur Verfügung stellen.

„Lisa bringt die Produktdisziplin mit, die wir benötigen, um die Umsetzung bei DXC zu stärken", sagte Paul Taylor, President von DXC Technology. „Indem wir unsere Kunden in den Mittelpunkt jeder Produktentscheidung stellen, können wir uns auf die wichtigsten Chancen konzentrieren, Produkt, Technologie und Entwicklung effektiver miteinander verknüpfen und schneller und zielgerichteter vorankommen. Indem wir die Produktentwicklung unter einer Führung zusammenführen, werden wir bessere Lösungen entwickeln, konsistenter umsetzen und sicherstellen, dass Innovation stets von den Bedürfnissen unserer Kunden getrieben wird."

„DXC verfügt über fundiertes Branchenwissen, starke technische Kompetenzen und ein unübertroffenes Verständnis für die komplexen Technologie- und Geschäftsumfelder, in denen unsere Kunden tätig sind", sagte Beaudoin. „Mein Schwerpunkt wird darauf liegen, diese Stärken durch eine stärker einheitliche Produktorganisation zu bündeln, die von einem klaren Verständnis der Kunden- und Betreiberbedürfnisse ausgeht, sich auf die Chancen mit dem höchsten Mehrwert konzentriert und zügig voranschreitet. Indem wir eine disziplinierte Produktstrategie mit unserer starken technologischen Führungsposition verbinden, können wir Produkte entwickeln, die technisch machbar und betrieblich skalierbar sind, portfolioübergreifend zusammenwirken und direkt mit den Ergebnissen verknüpft sind, die unsere Kunden und Partner benötigen."

Bevor sie zu DXC kam, war Beaudoin Mitbegründerin von Brightspot, einem Unternehmen für Unternehmenssoftware, und hatte leitende Positionen in den Bereichen Produktentwicklung, Design und Kreativleitung bei WebMD, AOL sowie beim Wall Street Journal/Dow Jones inne. In diesen Funktionen leitete sie die Entwicklung digitaler Plattformen, Publishing-Tools und Verbraucheranwendungen für globale Organisationen. Sie ist Absolventin der Parsons School of Design.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels schneller Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Medienkontakt: Ashley Houk-Temple, DXC Technology, [email protected]