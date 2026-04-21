Nexteer เปิดตัว EMB พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ที่งาน Auto China 2026 ยกระดับโซลูชันควบคุมการเคลื่อนไหวแบบครบวงจร
News provided byNexteer Automotive
21 Apr, 2026, 20:15 CST
ปักกิ่ง, 21 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive (HK 1316) ประกาศว่าเทคโนโลยีระบบเบรกไฟฟ้าเชิงกล (EMB) ของบริษัทพร้อมเข้าสู่ตลาดแล้ว หลังเสร็จสิ้นการพัฒนาและการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพ โดยหลังจากเปิดตัวครั้งแรกที่ Auto Shanghai 2025 ขณะนี้ EMB ได้พัฒนาจนมีความพร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ Nexteer จึงสามารถนำเสนอความสามารถ Motion-by-Wire™ แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งแบบ Steer-by-Wire และ Brake-by-Wire
จากต้นแบบสู่การใช้งานจริง: ผ่านการทดสอบในสภาวะสุดขั้ว ตอบโจทย์ทุกความคาดหวัง
ผลิตภัณฑ์ EMB ของ Nexteer มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นนับตั้งแต่เปิดตัวที่ Auto Shanghai 2025 ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี Nexteer ได้เดินหน้าทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาไลน์การผลิต และการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน สร้างความร่วมมือที่ราบรื่นในทุกขั้นตอน EMB ได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ทั้งการจำลองสถานการณ์ การทดสอบบนแท่น และการทดสอบฤดูหนาวในสภาพอากาศสุดขั้ว บริษัทได้หารือเชิงลึกกับผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ชั้นนำในประเทศเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิค หลังการทดสอบขับขี่อย่างครอบคลุม ลูกค้ามากกว่า 20 รายได้ให้การตอบรับในเชิงบวกอย่างสูง โดยปัจจุบันมีหลายโครงการที่กำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาทางเทคนิคร่วมกัน
เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2569 อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากการเพิ่มฟีเจอร์จำนวนมาก สู่การแก้ไขสถานการณ์การขับขี่ในโลกจริง ผู้ผลิตรถยนต์ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายการเทคโนโลยีที่ยาวเหยียดอีกต่อไป แต่ต้องการโซลูชันแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ปัญหาของผู้ใช้งานจริงและมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญเชิงลึกทั้งด้านระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก Nexteer กำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาฟังก์ชันแบบผสานรวมสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย เช่น การขับขี่ในเมืองและการจอดรถในพื้นที่จำกัด
จากระบบบังคับเลี้ยวสู่ระบบเบรก: ยกระดับขีดความสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวแบบครบวงจร
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการเคลื่อนไหว Nexteer ใช้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมที่ครอบคลุม โดยขยายจากระบบบังคับเลี้ยวสู่ภาคส่วนระบบเบรก เพื่อสร้างโซลูชันควบคุมการเคลื่อนไหวแบบฟูลสแตกที่ครอบคลุมทั้งการบังคับเลี้ยวและการเบรก การพัฒนานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถเดิมของ Nexteerในหลากหลายด้าน แทนการเริ่มต้นจากศูนย์
- ซอฟต์แวร์ควบคุมแชสซีแบบฟูลสแตกพร้อมอินเทอร์เฟซแบบเปิด – พัฒนาจากการเพิ่มฟังก์ชันแบบแยกส่วน สู่ความร่วมมือเชิงลึกแบบบูรณาการ ด้วยซอฟต์แวร์ "braking-steering fusion" ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Nexteer ช่วยรองรับความซ้ำซ้อนด้านความปลอดภัยเชิงหน้าที่ข้ามโดเมน และมอบชั้นการสั่งงานที่เชื่อถือได้สำหรับการขับขี่อัตโนมัติระดับ L3 ขึ้นไป โดยสร้างบนโมดูลเทคโนโลยีระบบบังคับเลี้ยวที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และออกแบบด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ OEM สามารถผสานรวมเข้ากับสถาปัตยกรรมรถยนต์ที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ของตนได้อย่างรวดเร็ว
- การใช้ฮาร์ดแวร์ซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน – โมดูลแอคชูเอเตอร์ (มอเตอร์ กลไกลดรอบ เซนเซอร์) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเคลื่อนที่ (ไมโครคอนโทรลเลอร์ ASIL-D ชิปพรีไดรเวอร์ ชิปจัดการพลังงาน) ถูกสร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาและลดต้นทุนระบบได้อย่างมาก
- การประสานงานด้านการผลิตด้วยเครือข่ายระดับโลก – อุปกรณ์ประกอบสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และความท้าทายของกระบวนการที่คล้ายคลึงกันจะได้รับการแก้ไขผ่านการพัฒนาแบบคู่ขนานภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับโลกที่เข้มงวด Nexteer ได้ใช้เครือข่ายการผลิตทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ EMB อย่างมั่นคงและเชื่อถือได้
- การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง – การใช้ซัพพลายเออร์ร่วมกันในระดับสูงช่วยเพิ่มอำนาจการจัดซื้อแบบรวมศูนย์และสร้างประโยชน์จากขนาดเศรษฐกิจ ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกที่ผ่านการพิสูจน์ของ Nexteer ช่วยรับประกันความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของการผลิตจำนวนมาก
"การผสานรวมระบบ Steer-by-Wire และ EMB ของ Nexteer ไม่ใช่เพียงแค่ '1+1' แต่เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติที่หยั่งรากในพื้นฐานของเมคคาทรอนิกส์ และเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าในต้นทุนสำหรับการขับขี่อัตโนมัติระดับสูง" Jun Li Senior รองประธานอาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานฝ่าย APAC ของ Nexteer Automotive กล่าว "การเลือก Nexteer ไม่ได้หมายถึงแค่การเลือกสองส่วนประกอบเท่านั้น แต่หมายถึงโซลูชันควบคุมการเคลื่อนไหวของแชสซีที่สมบูรณ์แบบ ผ่านการทดสอบแล้ว พร้อมสำหรับการผลิต และคุ้มค่า"
การเคลื่อนไหว ความแม่นยำระดับมิลลิวินาที ความเชี่ยวชาญ ด้วยมรดกทางวิศวกรรมยาวนานหนึ่งศตวรรษ Nexteer มอบประสบการณ์การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และไว้วางใจได้ ทั้งสำหรับ OEM และผู้ขับขี่
เยี่ยมชม Nexteer ได้ที่บูธ W1B03 ฮอลล์ W1 ณ China International Exhibition Center (Shunyi) ระหว่างงาน Auto China 2026 เพื่อสัมผัสนวัตกรรมล้ำสมัยของ EMB และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าอื่น ๆ ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับ NEXTEER AUTOMOTIVE
Nexteer Automotive (HK 1316) เป็นบริษัทเทคโนโลยีควบคุมการเคลื่อนไหวชั้นนำระดับโลกที่เร่งขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางให้ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าตื่นเต้น พอร์ตโฟลิโอนวัตกรรมของบริษัทสนับสนุนการควบคุมแชสซีแบบ Motion-by-Wire™ ครอบคลุมระบบพวงมาลัยไฟฟ้าและไฮดรอลิก ระบบ steer-by-wire และระบบเลี้ยวล้อหลัง คอพวงมาลัยและเพลากลาง ระบบส่งกำลัง โซลูชันซอฟต์แวร์ และระบบ brake-by-wire โดยในปี 2569 Nexteer ได้เฉลิมฉลอง 120 ปีแห่งนวัตกรรมยานยนต์ พร้อมสานต่อมรดกความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม พร้อมกำหนดทิศทางอนาคตของการเดินทาง บริษัทแก้ไขความท้าทายด้านการควบคุมการเคลื่อนไหว ครอบคลุมเทรนด์สำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า ซอฟต์แวร์/การเชื่อมต่อ ADAS/การขับขี่อัตโนมัติ และการเดินทางแบบใช้ร่วมกันให้กับ OEM ระดับโลกและในประเทศทั่วโลก รวมถึง BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota และ VW ตลอดจนผู้ผลิตรถยนต์ในอินเดียและจีน เช่น BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng และอื่น ๆ www.nexteer.com
ลิงก์ไปยังศูนย์สื่อของ Nexteer
SOURCE Nexteer Automotive
Share this article