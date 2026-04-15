Fortune 任命新編輯總監及 Brand Studio 主管，以擴大亞洲領導班子

The Economist Group 與 South China Morning Post 的資深高層加盟 Fortune，加強與亞洲各地全球 500 強及東南亞 500 強領袖的聯繫。

新加坡2026年4月16日 /美通社/ -- Fortune Asia 今日宣佈，委任 Andrew Staples 及 Lee Williamson 為編輯總監，並由 Yuko Tsukada 出任 Fortune Brand Studio 亞太區主管。 在這些崗位上，他們透過拓展亞洲各地的行政總裁會員網絡及現場新聞活動（包括 Fortune 全球 500 強及 Fortune 東南亞 500 強社群），加速 Fortune 在亞洲的發展。

Staples、Williamson 及 Tsukada 三人將直接向 Fortune 亞洲區行政總裁 Khoon-Fong Ang 匯報工作。 Staples 及 Williamson 將負責領導 Fortune Asia 的編輯及現場媒體策略，具體包括舉辦現場新聞活動、推動多媒體報導，以及建立亞洲各地行政總裁與高級商業領袖社群。 Tsukada 將監督 Fortune Brand Studio 的地區品牌內容策略及創意方針，與亞洲各地機構攜手，為 Fortune 的全球商業讀者群開發體現思維領導力的故事。 Staples 及 Tsukada 會以新加坡為基地，Williamson 則常駐香港。

Staples 此前曾領導 Economist Intelligence Unit 為高層管理人員提供的簡報及諮詢服務，他表示：「Fortune 在全球商業領袖及決策者之間的影響力首屈一指，我很興奮能夠加入亞洲團隊，協助推動策略增長。 我特別期待擴展 Fortune 東南亞 500 強社群，引領對話聚焦於這個蓬勃地區中商業領袖所面臨的迫切議題，並將這些洞察分析傳播至世界各地。

Williamson 曾為多個媒體品牌（包括 South China Morning Post）引領亞洲各地的思維領導力內容及活動，他表示自己「很高興能在 Fortune 亞洲發展歷程中如此精彩的階段加入 Fortune」。 他補充道：「我期待能為 Fortune Asia 的策略目標出一分力，透過監督會議議程、拓展高級管理人員社群，並開發新編輯產品與項目，提供洞察分析，讓 Fortune 與地區內正在轉型的商業領袖加強互動。」

Tsukada 出任 Fortune Brand Studio 亞太區主管後，將負責監督開發品牌編輯內容與影片內容，融合策略敘事及電影式說故事技巧，以助企業在 Fortune 平台上分享想法、創新成果及領導觀點。 她說：「亞洲各地公司正成就非凡，但當中許多故事仍未在全球獲得足夠傳頌。 這個崗位最令人振奮之處，莫過於發掘這些意念，並與機構合作，將其呈現給 Fortune 的全球受眾。」

關於 Andrew Staples：

Andrew Staples 在亞洲擁有三十多年豐富經驗，在地緣政治、策略方針及亞洲日新月異的商業格局上，堪稱權威人物。 他過往曾在 The Economist Group 出任多個高層領導職位，包括 Economist Impact 的編輯總監兼亞太區主管，以及 The Economist Corporate Network 的全球編輯總監。

關於 Lee Williamson：

Lee Williamson 是屢獲殊榮的媒體領袖及內容策略專家，過往在亞洲各地成功建立充滿影響力的品牌及社群。 在加入 Fortune 前，他曾擔任 South China Morning Post 的執行董事，負責領導該報以文化為重點的知識產權 (IP) 轉型，當中包括星期日雜誌 PostMag 及 Style by SCMP 月刊。

關於 Yuko Tsukada：

Yuko Tsukada 為康城獲獎的創意總監，亦是亞太區極為資深的品牌內容領袖，其事業足跡遍及 Bloomberg Media、廣播電視及企業敘事領域。 她過往曾在亞太區創立 Bloomberg Media Studios，並將之發展成為地區卓越中心，為政府、跨國公司及金融機構製作影響力深遠的內容。

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