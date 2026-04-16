Fortune、編集ディレクターとブランドスタジオ責任者を新たに迎えアジアでのリーダーシップを拡大

The Economist Group と South China Morning Post のベテラン経営幹部が Fortune に加わり、地域全体のグローバル500および東南アジア500のリーダーたちとの交流を深めています。

シンガポール、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Fortune Asia は本日、Andrew Staples とLee Williamson を編集ディレクターに、Yuko Tsukada（塚田裕子）を Fortune Brand Studio のアジア太平洋地域責任者に任命したことを発表しました。これらの役割において彼らは、Fortune Global 500およびFortune Southeast Asia 500コミュニティを含む、CEO会員コミュニティとライブ・ジャーナリズム・イベントをアジア全域に拡大することにより、Fortune の成長をアジア全域で加速させることに貢献します。

Staples、Williamson、Tsukadaは、Fortune Asia 担当CEOの Khoon-Fong Ang の直属となります。Staples氏とWilliamson氏は、ライブ・ジャーナリズム・イベントの開催、マルチメディア報道の推進、アジア全域のCEOやシニア・ビジネス・リーダーのコミュニティの育成を通じて、Fortune Asiaの編集およびライブメディア戦略を主導します。Tsukada氏は、Fortune Brand Studioの地域ブランド・コンテンツ戦略とクリエイティブ・ディレクションを監督し、アジア全域の組織と提携して、Fortuneのグローバル・ビジネス・オーディエンスに向けたソートリーダーシップ・ストーリーテリングを開発します。StaplesとTsukadaはシンガポールに、Williamsonは香港に拠点を置きます。

以前はEconomist Intelligence Unitの上級管理職向けブリーフィング＆アドバイザリーサービスを率いていたStaples氏は、「Fortuneの世界的なビジネスリーダーや意思決定者へのリーチはクラス最高であり、戦略的成長を促進するためにアジアのチームに参加できることをうれしく思います」と語りました。「特に、このダイナミックな地域のビジネスリーダーが直面する喫緊の課題に関する会話を形成しながら、Fortune Southeast Asia 500のコミュニティを拡大し、その洞察を世界的に共有することを楽しみにしています。」

South China Morning Postを含む複数のメディアブランドで、アジア全域におけるソートリーダーシップコンテンツやイベントを率いてきたWilliamsonは、「アジアにおけるFortuneの成長軌道において、このようなエキサイティングな時期に参加できることに感激している」と語りました。また、「私は、カンファレンスのプログラムを監督し、C-suiteコミュニティを成長させ、洞察力を提供し、地域の変革的ビジネスリーダーとのFortuneの関わりを深める新しい編集商品やイニシアチブを構築することを通じて、Fortune Asiaの戦略的野心をサポートすることを楽しみにしています。」と付け加えました。

Tsukadaは、Fortune Brand Studioのアジア太平洋地域担当責任者として、ブランデッドエディトリアルとビデオコンテンツの開発を監督し、戦略的な物語と映画のようなストーリーテリングを融合させ、企業がFortuneプラットフォーム上でアイデア、革新、リーダーシップの視点を共有できるよう支援します。「アジア中の企業が並外れたことをしていますが、その多くは世界的にはまだ十分に語られていません。」と彼女は語りました。「この役割の最もエキサイティングな部分のひとつは、そのようなアイデアを発見し、組織と協力してFortuneの世界中の読者に届けることです。」

Andrew Staplesについて： アジアで30年以上の経験を持つAndrew Staplesは、地政学、戦略、そして進化を続けるアジア地域のビジネス環境に関する第一人者です。それ以前は、The Economist Groupにおいて、Economist Impactのエディトリアル・ディレクター兼APAC責任者、The Economist Corporate Networkのグローバル・エディトリアル・ディレクターなど、上級管理職を歴任しました。

Lee Williamsonについて： Lee Williamsonは受賞歴のあるメディア・リーダーであり、アジア全域で影響力のあるブランドとコミュニティを構築してきた実績を持つコンテンツ戦略家です。Fortune入社以前は、South China Morning Postのエグゼクティブ・ディレクターとして、サンデー誌『PostMag』や月刊誌『Style by SCMP』など、カルチャーに特化したPost紙のIPの変革を指揮しました。

Yuko Tsukada（塚田裕子）について： Yuko Tsukada（塚田裕子）は、カンヌ受賞歴を持つクリエイティブ・ディレクターであり、Bloomberg Media、テレビ放送、企業のストーリーテリングなど幅広いキャリアを持つ、APACで最も経験豊富なブランデッド・コンテンツ・リーダーの一人です。以前は、アジア太平洋地域にBloomberg Media Studiosを設立し、政府、多国籍企業、金融機関向けにインパクトのあるコンテンツを制作する地域の中心的存在へと成長させました。

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