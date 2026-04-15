Fortune perluas kepemimpinan di Asia dengan Direktur Editorial dan Kepala Brand Studio baru

Pejabat eksekutif berpengalaman dari The Economist Group dan South China Morning Post bergabung di Fortune untuk memperdalam keterlibatan dengan para pemimpin Global 500 dan Southeast Asia 500 di kawasan ini.

SINGAPURA, 16 April 2026 /PRNewswire/ - Hari ini Fortune Asia mengumumkan penunjukan Andrew Staples dan Lee Williamson sebagai Direktur Editorial, serta Yuko Tsukada sebagai Kepala Fortune Brand Studio di Asia Pasifik. Dalam jabatannya, mereka akan membantu mempercepat pertumbuhan Fortune di Asia dengan memperluas komunitas keanggotaan CEO dan acara jurnalisme langsung di Asia, termasuk komunitas Fortune Global 500 dan Fortune Southeast Asia 500.

Staples, Williamson, dan Tsukada akan bertanggung jawab kepada Khoon-Fong Ang, CEO Fortune Asia. Staples dan Williamson akan memimpin strategi editorial dan media langsung di Fortune Asia dengan menyelenggarakan berbagai acara jurnalisme live, mendorong liputan multimedia, dan mengembangkan komunitas CEO maupun pemimpin bisnis senior di Asia. Tsukada akan mengawasi strategi konten merek regional dan arahan kreatif untuk Fortune Brand Studio, bermitra dengan berbagai perusahaan di Asia untuk mengembangkan penyampaian kisah kepemimpinan pemikiran bagi khalayak bisnis global Fortune. Staples dan Tsukada akan berkantor di Singapura sedangkan Williamson di Hong Kong.

"Jangkauan Fortune di kalangan pemimpin bisnis dan pengambil keputusan global adalah yang terbaik di kelasnya. Saya senang sekali bergabung dengan tim di Asia untuk membantu mendorong pertumbuhan strategis," kata Staples, yang sebelumnya memimpin layanan pengarahan dan konsultasi Economist Intelligence Unit untuk pejabat eksekutif senior. "Saya sangat ingin memperluas komunitas Fortune Southeast Asia 500 di saat kami membicarakan berbagai masalah paling mendesak yang dihadapi para pemimpin bisnis di kawasan yang dinamis ini, dan membagikan wawasan tersebut ke seluruh dunia."

Williamson telah memimpin konten dan acara kepemimpinan intelektual di seluruh Asia untuk berbagai merek media termasuk South China Morning Post. Kata beliau, "saya sangat antusias bergabung di Fortune pada tahap yang begitu menarik dalam lintasan pertumbuhannya di Asia." Beliau menambahkan: "Saya harap dapat mendukung ambisi strategis Fortune Asia melalui pengawasan program konferensi, mengembangkan komunitas C-suite, dan membangun produk maupun inisiatif editorial baru yang memberikan wawasan serta memperdalam keterlibatan Fortune dengan para pemimpin bisnis yang membawa perubahan besar di kawasan ini."

Sebagai Kepala Fortune Brand Studio Asia Pasifik, Tsukada akan mengawasi pengembangan konten editorial dan konten video merek, menggabungkan narasi strategis dan penceritaan sinematik untuk membantu perusahaan membagikan ide, inovasi, dan perspektif kepemimpinan melalui platform Fortune. "Berbagai perusahaan di Asia melakukan hal-hal hebat, namun banyak kisahnya yang belum banyak diceritakan ke seluruh dunia," kata beliau. "Salah satu bagian paling menarik dalam peran saya adalah menemukan gagasan tersebut dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk menyampaikannya kepada khalayak global Fortune."

Tentang Andrew Staples:

Dengan pengalaman selama lebih dari tiga puluh tahun di Asia, Andrew Staples adalah tokoh terkemuka di bidang geopolitik, strategi, dan lanskap bisnis yang terus berkembang di kawasan ini. Beliau pernah menjadi pemimpin senior di The Economist Group, termasuk Direktur Editorial dan Kepala di Economist Impact Asia Pasifik, serta Direktur Editorial Global di The Economist Corporate Network.

Tentang Lee Williamson:

Lee Williamson adalah pemimpin media dan ahli strategi konten yang meraih penghargaan, dengan rekam jejak membangun berbagai merek dan komunitas yang berpengaruh di Asia. Sebelum bergabung di Fortune, beliau menjadi direktur eksekutif di South China Morning Post, memimpin transformasi HAKI Post yang berfokus pada budaya, termasuk majalah PostMag yang terbit setiap hari Minggu dan publikasi bulanan Style by SCMP.

Tentang Yuko Tsukada:

Yuko Tsukada adalah direktur kreatif pemenang penghargaan Cannes dan salah satu pemimpin konten merek paling berpengalaman di Asia Pasifik. Beliau pernah berkarier di bidang siaran televisi, penceritaan perusahaan, dan Bloomberg Media. Beliau telah mendirikan Bloomberg Media Studios di seluruh Asia Pasifik dan mengembangkannya menjadi pusat keunggulan regional yang memproduksi konten berdampak besar bagi pemerintah, perusahaan multi nasional, dan lembaga keuangan.

