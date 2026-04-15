포춘, 편집국장과 브랜드 스튜디오 총괄 새로 선임하고 아시아 리더십 확대 나서

이코노미스트 그룹(The Economist Group)과 사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post) 출신 베테랑 임원들이 포춘(Fortune)에 합류해 역내 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500), 포춘 동남아시아 500(Fortune Southeast Asia 500) 수뇌부들과 교류 강화에 나선다.

싱가포르, 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 포춘 아시아(Fortune Asia) 앤드루 스테이플스(Andrew Staples)와 리 윌리엄슨(Lee Williamson)을 편집국장으로, 유코 츠카다(Yuko Tsukada)를 아시아태평양 지역 포춘 브랜드 스튜디오(Fortune Brand Studio) 총괄로 선임했다고 4월 15일 발표했다. 이들은 각자 직책에서 포춘 글로벌 500 및 포춘 동남아시아 500 커뮤니티를 포함해, 아시아 전역에서 포춘의 CEO 회원 커뮤니티와 라이브 저널리즘 이벤트를 확대, 포춘의 아시아 성장을 촉진할 예정이다.

스테이플스, 윌리엄슨, 츠카다는 쿤퐁 앙(Khoon-Fong Ang) 포춘 아시아 CEO 휘하에서 일하게 된다. 스테이플스와 윌리엄슨은 라이브 저널리즘 이벤트 진행, 멀티미디어 보도 강화, 아시아 전역 CEO 및 고위 비즈니스 리더 커뮤니티 육성을 통해 포춘 아시아의 편집 및 라이브 미디어 전략을 이끌게 된다. 츠카다는 아시아 전역의 다양한 기관들과 협력해 포춘의 글로벌 비즈니스 독자를 위한 사고 리더십 스토리텔링을 개발하면서, 포춘 브랜드 스튜디오의 역내 브랜디드 콘텐츠 전략과 크리에이티브 디렉션을 총괄할 예정이다. 스테이플스와 츠카다는 싱가포르에, 윌리엄슨은 홍콩에서 각각 근무한다.

이전에 이코노미스트 인텔리전스 유닛(Economist Intelligence Unit)에서 고위 임원 대상 브리핑과 자문 서비스를 이끌었던 스테이플스 편집국장은 "글로벌 비즈니스 리더와 의사결정권자 사이에서 포춘이 보유한 영향력은 업계 최고 수준이다. 이제 포춘의 일원으로 아시아에서 전략적 성장을 견인하는 데 힘을 보태게 돼 기대가 크다"며 "역동적인 이 지역의 비즈니스 리더들이 직면한 시급한 현안을 주제로 대화를 주도하면서 포춘 동남아시아 500 커뮤니티를 확대하는 한편 그 식견을 전 세계와 공유하고자 한다"고 말했다.

윌리엄슨 편집국장은 사우스차이나모닝포스트를 포함한 여러 미디어 브랜드에서 아시아 전역의 사고 리더십 콘텐츠와 이벤트를 이끈 인사로 "아시아에서 성장세가 가파른 포춘에 합류하게 돼 대단히 기쁘다"며 "컨퍼런스 프로그램을 총괄하고, C-레벨 커뮤니티를 확장하며, 식견을 제시하고 지역의 혁신적인 비즈니스 리더들과 포춘의 관계를 깊게 만들어 줄 새 에디토리얼 제품과 이니셔티브를 구축, 포춘 아시아의 전략 목표에 기여하고 싶다"고 말했다.

츠카다 총괄은 아시아태평양 지역 포춘 브랜드 스튜디오를 이끌며 브랜디드 에디토리얼 과 영상 콘텐츠 개발을 총괄하고 전략적 내러티브와 시네마틱 스토리텔링을 결합해 기업들이 포춘 플랫폼에서 아이디어와 혁신, 리더십 관점을 공유할 수 있도록 지원할 예정이라며 "아시아 기업들은 눈부신 성과를 내고 있는데도 다수는 전 세계에 제대로 알려지지 않고 있다"며 "내 업무에서 특히 흥미로운 부분은 그런 아이디어를 발굴하고, 여러 기관과 협력해 포춘의 글로벌 독자들에게 전달하는 일"이라고 말했다.

앤드루 스테이플스 소개

30년 넘게 아시아에서 활동하며 지정학, 전략, 빠르게 변화하는 이 지역의 비즈니스 환경에 정통한 전문가다. 이코노미스트 그룹에서 이코노미스트 임팩트(Economist Impact) 아시아태평양 총괄 및 편집국장, 이코노미스트 기업 네트워크(The Economist Corporate Network) 글로벌 편집국장 등 고위 임원을 두루 역임했다.

리 윌리엄슨 소개

리 윌리엄슨은 수상 경력을 보유한 미디어 리더이자 콘텐츠 전략가로, 아시아 전역에서 영향력 있는 브랜드와 커뮤니티를 구축해 온 실적을 갖고 있다. 포춘에 오기 전에는 사우스차이나모닝포스트의 전무이사로 재직하며, 일요 매거진 포스트맥(PostMag)과 월간지 스타일 바이 SCMP(Style by SCMP) 등 포스트의 문화 중심 지식재산(IP) 전환을 이끌었다.

유코 츠카다 소개

유코 츠카다는 칸(Cannes) 수상 경력의 크리에이티브 디렉터이자 아시아태평양 지역에서 손에 꼽히는 경력을 자랑하는 브랜디드 콘텐츠 리더로 블룸버그 미디어(Bloomberg Media), 방송 텔레비전, 엔터프라이즈 스토리텔링 분야 등에서 경험이 풍부하다. 앞서 아시아태평양 전역에서 블룸버그 미디어 스튜디오(Bloomberg Media Studios)를 구축해 정부기관과 다국적 기업, 금융기관을 위한 고임팩트 콘텐츠를 제작하는 지역 우수성 거점으로 성장시킨 바 있다.

포춘에 관해 자세한 사항은 fortune.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처

패트릭 라일리(Patrick Reilly)

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첼시 허드슨(Chelsea Hudson)

포춘

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SOURCE Fortune Media (USA) Corporation