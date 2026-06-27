FP Markets 藉別具里程碑意義的 SpaceX (SPCX) 上市，擴大其股票差價合約投資組合

塞浦路斯利馬索爾2026年6月27日 /美通社/ -- 全球多資產外匯和差價合約 (CFD) 經紀商 FP Markets 已擴展其股票產品，納入 Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) 的股票差價合約。 除了現有豐富的股票差價合約外，這項新產品現已可透過 FP Markets 的 MetaTrader 5 (MT5) 及 cTrader 平台即時交易。 客戶透過 FP Markets 以差價合約交易 SPCX，可捕捉上市後的價格波動，同時可作長倉及短倉部署，享有靈活槓桿，並能使用機構級交易工具。

SpaceX 於 6 月 12 日在萬眾期待已久之下正式上市，首輪集資額高達 750 億美元，創下紀錄。 然而，在承銷商行使俗稱「綠鞋期權」的超額配售權後，最終集資總額約為 860 億美元，成為史上最大規模的首次公開招股 (IPO)。 SPCX 初始定價為每股 135 美元，但受需求推動，開市時股價升至 150 美元，並於 6 月 16 日短時間內升穿 200 美元，其後大幅回落，下試上市前水平。

大型 IPO 的股份在上市交易首年往往會貶值。 這情況可見於 Meta Platforms (META) 等公司，其股價在上市首年下跌，其後大幅上升。 因此，儘管 SPCX 股價可能跌穿上市價，但按歷史規律，看好股市的投資者或會伺機入場。

FP Markets 首席市場總監 John Lewis 對這項新產品深感振奮，他表示：「隨着人工智能 (AI) 交易持續蓬勃，全球股市指數接近歷史高位，市場對高增長科技公司的需求可謂前所未有。 將 SPCX 納入差價合約產品系列，彰顯了我們致力為投資者提供靈活性的承諾，並讓他們有機會透過我們選擇眾多的世界級交易平台，交易這備受關注的股票。」

關於 FP Markets：

FP Markets 是全球經紀商，受多個監管機構規管，在業界屢獲殊榮，於 2005 年在澳洲悉尼創立。 該經紀商提供逾 10,000 款差價合約工具，涵蓋七大資產類別，並可透過業界頂尖平台進行買賣，包括 MetaTrader 4/5、TradingView 及 cTrader。

FP Markets 受澳洲證券投資委員會 (ASIC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、塞舌爾金融服務管理局 (FSA)、南非金融部門行為監管局 (FSCA) 及肯亞資本市場管理局 (CMA) 等監管機構規管。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fpmarkets.com

SOURCE FP Markets