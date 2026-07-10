十年磨一劍，Fxtrading.com再啟新程

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格倫外匯（FXT）

10 7月, 2026, 16:51 CST

悉尼2026年7月10日 /美通社/ -- FXTRADING.com今日迎來成立十周年。這家差價合約交易平台以此里程碑為契機，擘畫下一階段業務藍圖：打造一個端到端自研、自建、自有的交易與投資生態體系，他們稱之為「匠心構築信任」(engineered trust)

過去十年間，FXTrading.com始終堅持以自主研發替代白標技術，內部構建了執行系統、風控系統、客戶門戶及交易平台。這一策略如今支撐起其資金管理、社交交易及多資產服務，覆蓋200餘種交易工具。

FXTRADING.com 10 Years of Engineering Excellence (PRNewsfoto/FXTRADING.com)
FXTRADING.com 10 Years of Engineering Excellence (PRNewsfoto/FXTRADING.com)

這一策略背後貫穿始終的使命是：FXT致力於培育更優秀的交易者。公司每套自主研發的系統--包括執行、風控、定價及資金管理--都圍繞交易者實際所需而設計，旨在幫助他們提升交易水平，而不僅僅是增加交易頻次。

FXT首席執行官Adam Phillips表示：「在這個行業摸爬滾打十年，能教會你一件事：市場永遠不可預測。但系統架構、交易成本、訂單執行等所有可控環節，我們都能牢牢把握。這正是我們過去十年潛心打磨的，也是FXT下一階段發展的核心基石。」

未來數周內，部分研發成果將首次公開亮相，其中包括FXT專有的AI能力、專屬PAMM資金管理平台，以及FXT過去十年間自主研發的更廣泛技術組合中的其他產品。

FXT將於2026年7月中旬公布全新品牌形象與增長戰略，正式開啟亞太及全球市場擴張新階段。

關於FXTrading.com

FXTrading.com隸屬Gleneagle Group，是金融市場創新領域的頭部企業，業務涵蓋企業咨詢、資金管理、機構交易、經紀服務及交易平台搭建。公司持有澳大利亞金融服務牌照及瓦努阿圖金融服務委員會(VFSC)金融牌照。FXTrading.com為多元資產差價合約交易平台，投資者僅需一個賬戶，即可交易外匯、指數、大宗商品、股票差價合約等200餘種產品。FXTrading.com的執行系統、風控系統、客戶門戶及交易平台均為自主研發運營，服務於亞太及全球範圍內的自主交易者、資金管理經理及投資者。

SOURCE 格倫外匯（FXT）

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