สิบปีแห่งการสั่งสมประสบการณ์ Fxtrading.com เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
News provided byFXTRADING.com
10 Jul, 2026, 16:52 CST
ซิดนีย์, 10 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- FXTRADING.com ฉลองครบรอบ 10 ปีของการดำเนินงานในวันนี้ โดยใช้โอกาสสำคัญครั้งนี้ในการประกาศทิศทางของธุรกิจในระยะต่อไป ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยระบบนิเวศด้านการซื้อขายและการลงทุนที่บริษัทออกแบบ พัฒนา และเป็นเจ้าของเองทั้งหมดแบบครบวงจรภายในองค์กร ภายใต้แนวคิดที่บริษัทเรียกว่า "engineered trust" (ความไว้วางใจที่สร้างขึ้นด้วยการออกแบบทางวิศวกรรม)
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา FXTrading.com ได้พัฒนาระบบการดำเนินคำสั่งซื้อขาย ระบบบริหารความเสี่ยง พอร์ทัลลูกค้า และแพลตฟอร์มการซื้อขายขึ้นเองภายในองค์กร แทนการพึ่งพาเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอกในรูปแบบไวท์เลเบล (white-label) แนวทางดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานของบริการบริหารจัดการกองทุน การซื้อขายแบบโซเชียล (social trading) และการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ซึ่งครอบคลุมตราสารมากกว่า 200 รายการ
แนวทางนี้ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจเดียว คือ FXT มีขึ้นเพื่อสร้างนักเทรดที่ดียิ่งขึ้น ทุกระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบการดำเนินคำสั่งซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง การกำหนดราคา หรือการบริหารจัดการกองทุน ล้วนได้รับการออกแบบโดยยึดสิ่งที่นักเทรดต้องการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ซื้อขายได้มากขึ้น
"การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ตลอดสิบปีสอนเราอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือ ตลาดจะคาดการณ์ไม่ได้เสมอ สิ่งที่เราควบคุมได้คือทุกสิ่งที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นระบบ ต้นทุน และการดำเนินคำสั่งซื้อขาย" Adam Phillips ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FXT กล่าว "นั่นคือสิ่งที่เราใช้เวลาสิบปีที่ผ่านมาในการสร้าง และเป็นรากฐานที่ใช้ขับเคลื่อน FXT ในระยะต่อไป"
ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า FXT จะเปิดเผยนวัตกรรมบางส่วนที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงความสามารถด้าน AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FXT และแพลตฟอร์มบริหารจัดการกองทุน PAMM โดยเฉพาะ ตลอดจนเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกหลายรายการที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมา
FXT จะประกาศอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่และกลยุทธ์การเติบโตในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2569 ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจในระยะต่อไปทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและตลาดต่างประเทศ
เกี่ยวกับ FXTRADING.com
FXTRADING.com เป็นส่วนหนึ่งของ Gleneagle Group ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาตลาดการเงิน โดยให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ การบริหารจัดการกองทุน การซื้อขายสำหรับลูกค้าสถาบัน บริการนายหน้า และบริการแพลตฟอร์มการซื้อขาย บริษัทได้รับใบอนุญาต Australian Financial Services Licence และใบอนุญาตทางการเงินจาก Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) FXTRADING.com เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) สำหรับสินทรัพย์หลากหลายประเภท ที่เปิดให้เข้าถึงตราสารมากกว่า 200 รายการ ครอบคลุมตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และ CFD หุ้น ผ่านบัญชีเดียว ระบบการดำเนินคำสั่งซื้อขาย ระบบบริหารความเสี่ยง พอร์ทัลลูกค้า และแพลตฟอร์มการซื้อขายของ FXTRADING.com ได้รับการพัฒนาและดำเนินงานภายในองค์กรทั้งหมด FXTRADING.com ให้บริการแก่นักเทรดที่ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ผู้จัดการเงินลงทุน และนักลงทุนทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและภูมิภาคอื่น ๆ
SOURCE FXTRADING.com
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