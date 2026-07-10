10년의 여정, FXTrading.com은 이제 막 시작일 뿐

시드니, 2026년 7월 10일 /PRNewswire/ -- FXTRADING.com이 7월 10일에 운영 10주년을 맞이했으며, 이 CFD 거래 플랫폼은 이 이정표를 사업의 다음 단계가 기반으로 하는 것, 즉 처음부터 끝까지 사내에서 엔지니어링, 구축, 소유된 거래 및 투자 생태계를 제시하는 데 활용하고 있다. FXTRADING.com은 이를 '엔지니어드 트러스트(engineered trust)'라고 명명했다.

지난 10년간 FXTrading.com은 화이트 라벨 기술에 의존하는 대신 체결, 리스크 시스템, 클라이언트 포털, 거래 플랫폼을 사내에서 구축했다. 이러한 접근법은 이제 200개 이상의 상품에 걸친 자금 관리, 소셜 트레이딩, 멀티 애셋 서비스를 뒷받침하고 있다.

FXTRADING.com 10 Years of Engineering Excellence (PRNewsfoto/FXTRADING.com)

이러한 접근법은 FXT는 더 나은 트레이더를 양성하기 위해 존재한다는 단일한 사명에 의해 주도된다. 체결, 리스크, 가격 책정 및 자금 관리를 포함해 회사가 사내에서 엔지니어링한 모든 시스템은 단순히 더 많이 거래하는 것이 아닌, 트레이더가 실제로 개선하기 위해 필요한 것을 중심으로 구축됐다.

FXT의 애덤 필립스(Adam Phillips) 최고경영자는 "이 분야에서 10년을 보내다 보면 한 가지, 즉 시장은 항상 예측할 수 없다는 것을 알게 된다. 우리가 통제할 수 있는 것은 시스템, 비용, 체결 등 나머지 모든 것이다"고 말했다. 이어 "그것이 우리가 지난 10년간 구축해 온 것이며, FXT의 다음 단계가 그것을 중심으로 설계된 이유"라고 덧붙였다.

이러한 엔지니어링의 일부는 향후 몇 주 내에 최초로 공개될 예정이며, 여기에는 FXT가 지난 10년간 사내에서 구축한 더 광범위한 기술 제품군의 일부인 독점 FXT AI 역량과 전용 PAMM 자금 관리 플랫폼이 포함된다.

FXT는 2026년 7월 중순 새로운 브랜드 아이덴티티와 성장 전략을 확정할 예정이며, 이는 아시아 태평양 및 국제 시장에서 회사 확장의 다음 단계를 알릴 것이다.

FXTrading.com 소개

FXTrading.com은 기업 자문, 자금 관리, 기관 거래, 브로킹, 거래 플랫폼 서비스를 제공하는 금융 시장 발전의 선도업체인 글렌이글 그룹(Gleneagle Group)의 일부다. 이 회사는 호주 금융 서비스 라이선스와 바누아투 금융 서비스 위원회(VFSC) 금융 라이선스를 보유하고 있다. FXTrading.com은 단일 계정에서 FX, 지수, 원자재, 주식 CFD에 걸쳐 200개 이상의 상품에 대한 접근을 제공하는 멀티 애셋 CFD 거래 플랫폼이다. FXTrading.com의 체결, 리스크 시스템, 클라이언트 포털, 거래 플랫폼은 사내에서 구축되고 운영된다. FXTrading.com은 아시아 태평양 및 그 외 지역에서 자기 주도적 트레이더, 자산 관리자, 투자자들에게 서비스를 제공한다.

SOURCE FXTRADING.com