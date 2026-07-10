Sedekad Diusahakan. Fxtrading.com Baru Sahaja Bermula

SYDNEY, 10 Julai 2026 /PRNewswire/ -- FXTRADING.com hari ini meraikan operasi selama sepuluh tahun, satu pencapaian yang dimanfaatkan oleh platform perdagangan CFD itu untuk menetapkan asas pembangunan bagi fasa perniagaan yang seterusnya: sebuah ekosistem perdagangan dan pelaburan yang direkayasa, dibina dan dimiliki sepenuhnya serta diusahakan dengan sumber dalaman sendiri. Komitmen yang mereka sebut sebagai "kepercayaan direkayasa".

FXTRADING.com 10 Years of Engineering Excellence (PRNewsfoto/FXTRADING.com)

Sepanjang dekad yang lalu, FXTrading.com telah membina sistem pelaksanaan, sistem risiko, portal pelanggan dan platform perdagangannya sendiri tanpa bergantung pada teknologi label putih. Pendekatan ini kini menyokong ciri pengurusan dana, perdagangan sosial dan penawaran berbilang asetnya yang merangkumi lebih 200 instrumen.

Pendekatan tersebut berpandukan satu misi: FXT ditubuhkan untuk melahirkan pedagang yang lebih baik. Setiap sistem yang direkayasa sendiri oleh syarikat, termasuk pelaksanaan, risiko, penentuan harga dan pengurusan dana, dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar pedagang bagi meningkatkan keupayaan dan bukan sekadar untuk berdagang dengan lebih banyak.

"Sepuluh tahun berkecimpung dalam kategori ini mengajar anda satu perkara: pasaran akan sentiasa sukar diramal. Apa yang berada dalam kawalan kami ialah aspek-aspek lain yang boleh diubah, iaitu sistem, kos dan pelaksanaan," kata Adam Phillips, Ketua Pegawai Eksekutif, FXT. "Itulah yang telah kami usaha bangunkan sepanjang dekad yang lalu dan itulah yang menjadi prinsip utama kepada fasa pembangunan FXT yang seterusnya."

Sebahagian daripada pembangunan itu akan diperkenalkan kepada umum buat julung kalinya dalam beberapa minggu akan datang, termasuk keupayaan FXT AI proprietari dan platform PAMM Funds Management khusus, antara rangkaian teknologi lebih luas yang telah dibangunkan sendiri oleh FXT sepanjang dekad yang lalu.

FXT akan mengesahkan identiti jenama dan strategi pertumbuhan baharu pada pertengahan Julai 2026, sekali gus menandakan fasa pengembangan syarikat yang seterusnya di seluruh Asia-Pasifik dan pasaran antarabangsa.

Latar Belakang FXTrading.com

FXTrading.com merupakan sebahagian daripada Gleneagle Group yang menjadi peneraju dalam evolusi pasaran kewangan yang menawarkan khidmat nasihat korporat, pengurusan dana, urus niaga institusi, pembrokeran dan perkhidmatan platform perdagangan. Ia memiliki lesen Australian Financial Services dan Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) Financial License. FXTrading.com ialah platform perdagangan CFD berbilang aset yang menawarkan akses kepada lebih 200 instrumen yang merangkumi FX, indeks, komoditi dan CFD saham daripada satu akaun. Sistem pelaksanaan, sistem risiko, portal pelanggan dan platform perdagangan FXTrading.com dibangunkan serta dikendalikan olehnya sendiri. FXTrading.com menyediakan perkhidmatan kepada pedagang terarah sendiri, pengurus wang dan pelabur di seluruh Asia-Pasifik dan pasaran lain.

SOURCE FXTRADING.com