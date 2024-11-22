GSCF 推出「互聯資本」，搭載新一代營運資金管理方案

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GSCF

23 11月, 2024, 04:23 CST

將另類資本與銀行資本整合至單一強大服務平台

紐約2024年11月23日 /美通社/ -- 全球領先的營運資金解決方案供應商 GSCF 今天宣佈推出經強化的雲端流動管理平台，並建立「互聯資本」生態系統。這個創新平台建基於全面現代化的技術架構，旨在支持將另類資本與銀行融資無縫連接的融資生態系統。

GSCF 高度可配置的技術平台的獨特之處在於，作為一站式解決方案，可優化財務運作並加速增長，讓企業及其融資夥伴能夠管理整個營運資金週期。整合融資來源，讓廣泛企業受惠。這些企業希望透過獲取另類資本來補充其核心銀行融資，包括大型投資級企業，以及在高風險司法管轄區和行業中營運的中型公司。

GSCF 透過一項為期多年的發展計劃，實現服務和融資平台的現代化和整合，啟動了其互聯資本生態系統。該公司現已完成將其目前支援的營運資金計劃（約 600 億美元的年度融資額）遷移至全新的互聯資本平台，此平台提供：

  • 全方位風險承保範圍： 單一平台透過整合另類資本方案的靈活性與銀行融資的效率，提供廣泛的風險保障
  • 度身訂造方案，釋放增長潛力： 與客戶共同創建度身訂造的營運資金方案，滿足企業的獨特需求
  • 可操作的洞察分析： 強大的數據倉庫支援高級分析工具，能動態提升營運資金決策，並提供實時績效洞察
  • 專家管理服務： 經驗豐富的專業團隊，能夠透過自動化工作流程和精簡的運作滿足複雜的方案要求，提升效率

「憑藉我們的雲端平台和深厚的行業專業知識，我們致力協助企業充分發揮其營運資金策略的潛力，」GSCF 行政總裁 Doug Morgan 表示，「我們先進的平台提供無縫高效的方式，度身訂造融資方案，滿足特定需求，讓客戶專注於核心業務，同時獲得擴展所需的資金。」

GSCF 投入大量資源發展技術，並整合融資與服務能力，藉此擴展「營運資金即服務」(WCaaS) 解決方案的範疇，為企業客戶及其融資夥伴提供更全面的服務，以支援可持續增長的方式解決實時流動資金需求。GSCF 亦能藉此服務更多目前需求未被滿足的行業，包括缺乏渠道獲取符合其特定風險狀況資金來源的中型公司。

關於 GSCF

GSCF 是全球領先的營運資金解決方案提供者。公司助力企業及其金融機構合作夥伴加速成長，釋放流動資金，並高效管理端到端營運資金循環的風險和複雜性。GSCF 創新的「營運資金即服務」產品整合了端到端連接資金技術平台、專家管理服務和替代資本解決方案。GSCF 的營運資金專家團隊在超過 75 個國家開展業務，提供真正的全球視野，助力企業解決營運資金效率挑戰。請瀏覽 www.gscf.com 了解更多資訊。

聯絡資料：

GSCF
Natalie Silverman   
營銷總監  
[email protected]  
(609) 577-5083 

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