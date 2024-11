GSCF führt Connected Capital mit Working Capital Management-Lösung der nächsten Generation ein

Integration von alternativem und Bankkapital auf einer leistungsstarken Servicing-Plattform

NEW YORK, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- GSCF, ein weltweit führender Anbieter von Betriebskapitallösungen, gab heute die Einführung seiner verbesserten Cloud-fähigen Liquiditätsmanagement-Plattform und die Schaffung des Connected Capital-Ökosystems bekannt. Diese innovative Plattform wurde auf der Grundlage eines vollständig modernisierten Technologiepakets entwickelt und soll ein Finanzierungsökosystem unterstützen, das alternatives Kapital und Bankfinanzierung nahtlos miteinander verbindet.

Die hochgradig konfigurierbare Technologieplattform von GSCF ist eine einzigartige Komplettlösung zur Optimierung von Finanzoperationen und zur Beschleunigung des Wachstums, die es Unternehmen und ihren Finanzierungspartnern ermöglicht, den gesamten Betriebskapitalzyklus zu verwalten. Die Integration von Finanzierungsquellen kann einem breiten Spektrum von Unternehmen zugutekommen, die ihre Kernbankfinanzierung durch den Zugang zu alternativem Kapital ergänzen wollen, einschließlich großer Unternehmen mit Investment-Grade-Rating und bis hin zu mittelgroßen Unternehmen, die in risikoreicheren Ländern und vertikalen Branchen tätig sind.

GSCF aktivierte sein Connected-Capital-Ökosystem durch ein mehrjähriges Entwicklungsprogramm, das auf die Modernisierung und Konsolidierung seiner Dienstleistungs- und Finanzierungsplattformen abzielte. Das Unternehmen hat nun die Migration seiner derzeit unterstützten Betriebskapitalprogramme, die ein jährliches Finanzierungsvolumen von etwa 60 Mrd. US-Dollar repräsentieren, auf die neue Connected Capital-Plattform abgeschlossen, die Folgendes bietet:

Umfassende Risikoabdeckung: Eine einheitliche Plattform, die ein breites Spektrum an Risiken abdeckt, indem sie die Flexibilität alternativer Kapitallösungen mit der Effizienz der Bankfinanzierung kombiniert.

Maßgeschneiderte Lösungen zur Erschließung neuen Wachstums: Mitwirkung bei der Erstellung von maßgeschneiderten Betriebskapitalprogrammen, die auf die besonderen Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sind.

Verwertbare Einblicke: Ein leistungsfähiges Data Warehouse, das fortschrittliche Analysetools unterstützt, die die Entscheidungsfindung im Bereich des Betriebskapitals dynamisch verbessern und Einblicke in die Leistung in Echtzeit bieten.

Fachkundig verwaltete Dienste: Erfahrene Fachleute, die in der Lage sind, komplexen Programmanforderungen gerecht zu werden und durch automatisierte Arbeitsabläufe und optimierte Abläufe für Effizienz zu sorgen.

„Durch den Einsatz unserer Cloud-fähigen Plattform und unserer fundierten Branchenkenntnisse ermöglichen wir es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Betriebskapitalstrategien auszuschöpfen", so Doug Morgan, Chief Executive Officer von GSCF. „Unsere fortschrittliche Plattform bietet einen nahtlosen und effizienten Weg, um Finanzierungen auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden, so dass sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und auf das Kapital zugreifen können, das sie für ihre Expansion benötigen."

Mit dieser bedeutenden Technologieinvestition und durch die Kombination von Finanzierung und Service hat GSCF den Umfang der Working Capital as a Service (WCaaS)-Lösungen, die GSCF seinen Firmenkunden und deren Finanzierungspartnern anbietet, weiter ausgebaut, um Liquidität in Echtzeit auf eine Art und Weise bereitzustellen, die nachhaltiges Wachstum unterstützt. Darüber hinaus ist GSCF in der Lage, den Bedarf von unterversorgten Sektoren zu decken, einschließlich mittelständischer Unternehmen, die derzeit keinen Zugang zu Kapitalquellen haben, die ihrem spezifischen Risikoprofil entsprechen.

